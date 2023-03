Pablo Pin: "Para ganar al UCAM Murcia tenemos que evitar sus explosiones anotadoras"

Pablo Pin tiene claro qué tiene que hacer su equipo este sábado ante el UCAM Murcia para sumar un nuevo triunfo que le dé más tranquilidad en la tabla clasificatoria. El técnico del Covirán Granada afirmó que el duelo ante los murcianos es de los que “impulsa y facilita las cosas porque si pierdes sigues en la pelea y si ganas y te pones con ocho victorias, nos pondríamos con unos números muy buenos”.

Fiel a su estilo, le pidió a sus jugadores hacer bien “lo básico” y entre otros aspectos, dar “un paso adelante en concentración, actividad y ambición”, además de “ser fuertes mentalmente porque puedes hacer una gran defensa y que te metan un tiro difícil”. Y es que Pin destacó del cuadro murciano a sus anotadores, a los que calificó como “espectaculares y buenos tiradores”.

El rival

De ahí que uno de los objetivos sea “controlar las explosiones anotadoras” del UCAM. Y es que cuentan, según el preparador granadino, con “jugadores de Euroliga, son muy sólidos y están haciendo una competición europea de mucho nivel”. Para evitar parciales que puedan condicionar el choque, Pablo Pin apuntó que “tenemos que hacer una defensa sólida, con energía y mucha concentración. Y en ataque ser capaces de atacar bien para que no corran ni jueguen a campo abierto”.

Sobre las pérdidas que sufre su equipo en cada encuentro que es una de las rémoras de su juego, manifestó que “son el peaje que hay que pagar por nuestro ritmo de juego. Las evitables y las que tenemos que corregir son las que tenemos cuando jugamos en estático”, admitió. Y sobre el mal porcentaje en el tiro exterior del último partido ante el Valencia Basket no se mostró preocupado porque “muchos de los fallados eran abiertos. Me preocuparía no ser capaces de generar los tiros. Hay días que se acierta y días que no pero hay que seguir dando confianza a los tiradores”, concluyó.