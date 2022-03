Pablo Pin: "De Estudiantes ni hemos hablado, sólo nos interesa ganar al Melilla"

Pablo Pin, técnico del Covirán Granada, indicó en la previa del duelo ante Melilla que “no hemos tenido mucho tiempo para preparar el encuentro y además nos vamos a encontrar con un rival que ha cambiado de entrenador y del que se ha marchado uno de sus pívots”.

Por ello, Pin se centra en su equipo, del que ha aislado del duelo del domingo en Madrid ante Estudiantes. “He insistido a mis jugadores que el partido de esta semana es el partido de Melilla, es el foco del que tenemos que estar pendientes. De Estudiantes ni hemos hablado”, apuntó. Por ello, quiere sus jugadores se fijen en “hacer las cosas bien, jugar con ritmo y agresividad que es lo que nos caracteriza”. De hecho, calificó el duelo como “clave que hay que sacar adelante”.

El rival

De Melilla, indicó que es un equipo “con mucha veteranía y jugadores con experiencia en la categoría que sabe jugar a baloncesto”. Sobre el nuevo técnico de los norteafricanos, apuntó que “llevamos mucho tiempo jugando contra equipos de Monclova. No creo que haya ni podido entrenar pero me espero el mismo estilo de juego”. No obstante, advirtió que ante “ese empuje que da tener un entrenador nuevo, tenemos que estar preparados”.

Respeto

Sobre la afición, lanzó un mensaje para que los seguidores acudan al Palacio de Deportes: “Vale la pena venir a vernos porque el equipo juega bien y bonito y creo que la gente se divierte”, resaltó. Por último, fue tajante al afirmar respecto al colectivo arbitral que “nos merecemos el mismo respeto de todos los equipos. Llevamos haciendo las cosas bien”.