Siete años lleva la Fundación CB Granada siendo el equipo representativo de la ciudad. Un septenio en el que ha logrado tres ascensos devolviendo a la provincia al lugar que, como mínimo, le corresponde en el mundo del baloncesto. Pero los rojinegros quieren más y este viernes inician su participación en la eliminatoria de play off que, de superarla, le llevaría a disputar la Final Four en la que se decidirá qué equipo acompañará al Real Betis Energía Plus para jugar la próxima temporada en la Liga Endesa.

Los de Pablo Pin lograron hace una semana su pase a una ronda en la que parten con desventaja de campo y en la que se mide al Iberojet Palma, conjunto que terminó la fase regular en tercera posición con dos victorias más que los granadinos. Serán, como mínimo, tres encuentros muy intensos ente dos equipos que han estado durante todo el curso muy igualados en la tabla clasificatoria. Pero la serie se podría ir a cinco duelos. Por lo que trabajar aspectos que le sorprendan al rival será fundamental en una eliminatoria en la que, a priori, los baleares parten como favoritos.

Aspectos claves

Y eso puede ser un factor determinante pues el Covirán ya cumplió hace más de un mes con el objetivo de la campaña que no era otro que la permanencia. Una vez lograda, se propuso terminar entre los nueve primeros y también lo consiguió. Pero ascender a la ACB son palabras mayores. Los nazaríes viajan a Palma de Mallorca sin presión, visitando una cancha en la ya han ganado pues en la decimotercera jornada de la LEB Oro, los rojinegros dieron buena cuenta del cuadro entrenado por Félix Alonso, al que vencieron por 18 puntos (60-78). Fue un duelo que supuso un punto de inflexión para un jugador de la plantilla granadina.

Iriarte

Se trata de David Iriarte, que jugó y nació en Palma, y que fue el jugador más destacado del encuentro con 18 puntos y 8 rebotes (4 de 5 en triples) para un total de 28 de valoración. Desde entonces, el balear comenzó a contar más para Pin cambiando por completo su rol en el equipo. Iriarte vuelve a su casa y quiere traerse, al menos, una victoria que le permitiría al Covirán recuperar el factor cancha para tratar de dejar la eliminatoria sentenciada el próximo fin de semana en el Palacio de Deportes.

Fran Guerra es el máximo anotador y rebotador del cuadro mallorquín con una media de 13 puntos y siete rebotes por encuentro

Otro aspecto que puede resultar clave es el posible cansancio al jugar dos encuentros en menos de 48 horas. Y en ese sentido, el Covirán puede tener ventaja pues durante todo el curso ha utilizado una rotación de doce jugadores siempre y cuando las lesiones le hayan respetado que no siempre ha sido así. El físico y la intensidad que pongan en pista se antoja un elemento que puede desnivelar ambas citas. Se acerca el final y las plantillas con menos recursos lo acusan. De ahí la idea de plantilla y estilo de juego de Pin y su cuerpo técnico, que consideran que su equipo llega fresco a la parte más importante de la temporada.

Derrota en Granada

Además, el hecho de no depender de un jugador principalmente a nivel anotador es un punto más a favor de los granadinos, que en el duelo que se disputó en la instalación del Zaidín ante Palma cayeron por dos puntos tras un mal arranque de partido que le condicionó todo el choque. Otro punto más a tener en cuenta pues no estar concentrado desde el primer minuto poder resultar letal. Resumen del partido que se puede ver en el siguiente vídeo:

Talento en ataque

Enfrente tendrá a un conjunto con mucho talento en ataque. De hecho, tras Palencia y el intratable Real Betis, ha sido en la competición regular el tercer máximo anotador con una media de más de 78 puntos por encuentro, cuatro más que el Covirán. La continuidad en la plantilla ha sido la tónica del Iberojet, que en enero dio de baja al pívot francés Jonathan Jeanne para reforzar el tiro exterior con el letón Kristaps Gluditis y posteriormente la pintura con el croata Boris Barac. Gluditis es un viejo conocido de Pin pues en el último encuentro de la pasada campaña y con el ascenso en el bolsillo, dio un auténtico recital desde más allá de 6,75 con el filial del Baskonia anotando 6 de 11 en triples.

Sin embargo, su jugador más determinante es el center canario de 2,15 Fran Guerra, máximo anotador y reboteador del cuadro mallorquín con una media de 13 puntos y siete rebotes por encuentro y uno de los mejores jugadores de la categoría al ser el segundo más valorado tras Tyson Pérez. No obstante, no es el único peligro de los de Alonso pues Raven Barber, Carles Biviá y Marcus Gilbert, son piezas claves. Todos ellos rondan o superan los diez puntos por partido.

Un bloque

Bien dirigidos por Álex Hernández con Erik Quintela como recambio de calidad en el puesto de base, el Iberojet Palma ha sido uno de los cuatro equipos que ha derrotado al todopoderoso Betis y además con solvencia, al vencer en Son Moix nada menos que por 34 puntos de diferencia, lo que indica el potencial de un equipo peligroso al que el Covirán debe respetar pero no temer. Además, forma parte de la plantilla Fede Uclés, un ala-pívot de 26 años que jugara en el extinto CB Granada en la 2011-2012 un total de quince partidos en sus inicios como profesional, siendo compañero de Carlos de Cobos y Manu Rodríguez y que llegó a participar en el último partido del ‘cebé’ ante el Clínicas Rincón en Benahavís.

La cita dará comienzo a las 21:30 horas y se podrá ver en la aplicación LaLiga Sport TV para móviles y tablets.