Conoce el resultado de la granadina Paula Martín en el Mundial de mountain bike

La ciclista granadina Paula Martín terminó su participación en el Campeonato del Mundo de mountain bike que se ha celebrado en la localidad francesa de Les Gets. La zubiense no pudo estar entre las mejores en la categoría sub 23 en la que Martín participó por primera vez.

La vencedora fue la francesa de 19 años Line Burquier, que logró en las faldas de Los Alpes franceses el título mundial con un tiempo de una hora, once minutos y nueve segundos. La corredora gala obtuvo una holgada ventaja de 43 segundos sobre la segunda clasificada, la neerlandesa Puck Pieterse. La danesa Sofie Pedersen completó el podio a 59 segundos.

Actuación española

La mejor española en la tabla de tiempos fue Lucía Gómez, a 10:45’ en el puesto 33, mientras que Estibaliz Sagardoy y Paula Martín entraron a una vuelta de la vencedora.

Burquier tomó la cabeza de la carrera al concluir la segunda vuelta de las cinco que debían completar a un circuito revirado y con el terreno muy seco. Pieterse fue la única que le aguantó el ritmo, aunque sin opciones de adelantarla, y la lucha estuvo por la medalla de bronce, en la que Pedersen aprovechó los últimos metros para superar a la italiana Giada Specia.