Los nuevos pliegos para la concesión de Los Cármenes reducen la aportación en metálico del club

El Consejo de Administración de Gegsa aprobó ayer los nuevos pliegos para la concesión del estadio de Los Cármenes, después de que quedara desierto el proceso hace unos meses y haya que volver a sacarlo a licitación.

Los nuevos pliegos recogerán dos cambios fundamentales. El principal es en el canon. Los anteriores pliegos recogían un canon anual a abonar por la concesionaria de 576.700 euros, de los que una parte se aportaría en metálico (200.000 euros) y otra mediante contraprestación en inversiones o ampliación de las instalaciones (376.799 euros anuales dentro de un plan de inversiones que tendrá una cuantía mínima de 11,3 millones de euros). Ahora, en los nuevos pliegos, el canon sigue en la misma cantidad pero se rebaja bastante la parte que aportaría en metálico la concesionaria, pasando de 200.000 euros a 75.000. El resto hasta los 576.700 euros se aportaría en obras.

El otro cambio de los pliegos es en el punto que recoge qué pasaría si el club desciende a una categoría no profesional. Ahora se modifica este punto y se ha decidido que si baja a Segunda B, lo que sería categoría no profesional, el concesionario tiene la opción de reducir el pago económico del canon a los 10.000 euros y el resto invertirlo en obras o de poder rescindirse el contrato.

Los nuevos pliegos salieron adelante con el apoyo de los grupos menos de Unidas Podemos, que se abstuvo porque, según ha explicado el concejal Paco Puentedura, sigue ofreciéndose un periodo de concesión muy largo, de 35 años, no se definen las inversiones que se van a hacer y porque entienden que "las condiciones no equilibran con el interés público".

En el anterior proceso de licitación no se presentó ninguna entidad, ni siquiera el Granada CF, que presentó alegaciones a los pliegos. Al no presentarse el club al proceso no se considera que se tengan que responder esas alegaciones pero para UP se han tenido en cuenta de facto esas alegaciones con los cambios establecidos.