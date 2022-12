El jugador del Covirán Granada Prince Ali jugará en Tenerife su último partido

A la baja por lesión de Luke Maye y Cristiano Felicio, Pablo Pin tendrá que recomponer su equipo tras la decisión de Prince Ali y su agente de acogerse a una cláusula que le permite no continuar pese a que el acuerdo entre ambas partes estaba cercano.

Este martes 27 era el plazo para que ambas partes confirmaran la continuidad o no de la vinculación hasta final de temporada y el agente del alero norteamericano ha decidido que su representado no siga, por lo que Ali terminará su periplo con el club rojinegro. Una situación que provoca que el Covirán tenga que acudir al mercado para fichar no uno, sino dos jugadores. Sus compañeros se enteraron cuando acudieron a entrenar y Pablo Pin habló con el jugador. “He hablado un poco con él y le he explicado nuestro punto de vista al igual que Prince me ha explicado el suyo. Había cosas que él desconocía, pero cuando se firma un contrato los términos están para cumplirlos por las dos partes”, apuntó el entrenador y director deportivo de la entidad.

Jugará en Tenerife

En concreto, Pin quiso aclarar que “su agente han decidido acogerse a una cláusula para romper el contrato y están en su derecho, por lo que ante eso no tenemos nada que decir”. El contrato expira el 1 de enero y el jugador estará bajo la disciplina rojinegra hasta ese mismo día. De hecho, el técnico granadino confirmó que “en Tenerife va a jugar. Lo he hablado con él y no tengo ninguna duda de que es un jugador profesional porque no tenemos nada en contra de Prince, al revés, como se va a ir, le deseamos lo mejor”.

Una situación que no dará marcha atrás. “Han exigido ciertas cosas que nosotros ni las hemos aceptado ni las vamos a aceptar, eso lo tenemos claro. Si él quiere cambiar, eso será cosa suya pero por nuestra parte no vamos a cambiar nuestra postura”. No obstante, el también director deportivo tiene claro que “la situación de Prince hay que entenderla como una situación que se da a nivel profesional, no es tan descabellado, es una cosa que pasa a diario en el baloncesto profesional”.

El club busca en el marcado dos jugadores, un interior y un 3-4

Ello provocará tener que la idea con la que acudirá al mercado varíe. Al hilo, Pin declaró que “estamos valorando la posibilidad de firmar un interior puro, un cinco y buscar un jugador que juegue en las posiciones de 3-4”. Eso sí, la dificultad del mercado está ahí pese a que el objetivo es poder acelerar cuanto antes al menos una incorporación. Sin embargo, Pin tiene claro que “el que venga un jugador ahora aquí de un determinado nivel, suele ser porque sale de otro equipo y sacar a jugadores de otro equipo no es fácil”. En cualquier caso, espera que “en esta semana o en la primera de enero tengamos aquí al menos a un jugador”.

Competencia

De hecho, desveló que “hemos tenido algunas opciones casi hechas pero al final, por circunstancias, no se han completado”. Incluso avanzó que “ahora mismo estamos esperando la respuesta de un jugador y ya veremos a ver si somos capaces de ficharlo”. Y es que “hay muchos equipos, no solo en España, sino también de Europa buscando un pívot del mercado, por lo que no es fácil. Además, compites contra ligas muy diferentes ya no sólo de España o Europa sino de todo el mundo”, señaló un técnico que espera que “en breve podamos tener un refuerzo”.