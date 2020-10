Los abonados del Covirán Granada verán los partidos de su equipo en LEB Oro por grupos

Tras la experiencia del Memorial José Enrique de la Cruz, el Covirán Granada quiere seguir contando con público en sus primeros encuentros de la temporada que dará comienzo el próximo sábado en el Palacio de Deportes ante el Huesca. El cuadro rojinegro, tanto para el duelo ante los oscenses como en su siguiente cita en casa, ante el Real Murcia, prevé que sean 275 abonados los que puedan ocupar las gradas de la instalación del Zaidín.

Para ello, la entidad nazarí ha establecido un protocolo de acceso para los aficionados durante los dos encuentros correspondientes a las dos primeras jornadas de liga teniendo en cuenta la situación de la pandemia generada por el coronavirus en Granada y que la normativa puede cambiar antes de que se celebren los partidos.

Grupos

Así, la Fundación CB Granada ha dividido a todos sus aficionados en dos grupos que se establecen por nombres: Alhambra y Generalife. Cada grupo cuenta con el mismo número de abonados para que la demanda en cada encuentro sea la misma. Al grupo Alhambra pertenecen los aficionados que tienen su carné en el nivel 1 de los sectores A y D, en el nivel 2 del sector A y en el nivel 3 del sector D; mientras que en el grupo Generalife están incluidos los abonados pertenecientes al nivel 1 de los sectores B y C y nivel 3 del sector C.

Podrán asistir por partido un total de 275 abonados al Palacio de Deportes

De tal forma que para el debut liguero ante el Levitec Huesca tendrá preferencia el grupo Alhambra y los aficionados que tengan sus asientos en dichas zonas podrán retirar sus entradas este martes, el miércoles y el jueves con cita previa entrando en la página web del club. El club ha previsto dos citas simultáneas cada diez minutos. Si todavía hubiese disponibilidad, los abonados integrados en el grupo Generalife podrán acudir a por sus entradas el viernes.

Por el contrario, para el segundo encuentro en casa, ante el Real Murcia, tendrán preferencia los abonados incluidos en el grupo Generalife que no hayan presenciado la primera jornada de competición oficial. El club habilitará una serie de días para que puedan retirar las entradas, mientras que el grupo Alhambra podrá también hacerlo en caso de que no se agoten.

Distancia de seguridad

Al igual que en el torneo de presentación, estará abierto el sector B del Palacio de Deportes de forma que cada abonado recibirá una entrada en su sector correspondiente hasta agotar existencias. Al tener que guardar la distancia mínima de seguridad y estar sólo abierto dicho sector, será imposible ocupar exactamente el mismo asiento que se adquirió durante la campaña de abonados.

Devolución

El Fundación también ha previsto lo que ocurrirá con los abonados que no puedan acudir a los partidos. En concreto, se devolverá el dinero de los partidos a los que no le corresponda asistir a cada grupo aunque todas las devoluciones de dinero se realizarán al final de la temporada. Por ejemplo, al primer partido oficial de la temporada podrán asistir los abonados incluidos en el grupo Alhambra, por lo que se devolverá el dinero de los aficionados pertenecientes al grupo Generalife que no hayan asistido y, en caso de que lo soliciten y no haya entradas disponibles, también a los aficionados que están dentro del grupo Alhambra.