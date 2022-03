El Alcobendas, duro rival del Raca Granada en su lucha por una mejor posición en el 'playoff'

El Raca Granada afronta la antepenúltima jornada de la fase regular de la Liga Femenina Challenge con el objetivo de escalar puestos en la tabla clasificatoria y posicionarse mejor de cara a los playoffs. Las de Maribel Piñar recibe este sábado desde las 19:00 horas en el Palacio de Deportes al Vantage Tower Alcobendas.

Las madrileñas son terceras, empatadas a victorias con el Jairis, por lo que llegan a Granada con la necesidad ganar para pelear en las tres jornadas que restan por la segunda plaza teniendo en cuenta que el liderato ya es propiedad del Barça. El equipo de Alcobendas viene de derrotar al Hierros Díaz Extremadura Miralvalle por 91-63.

Tres canteranas

Debido a la escasez de jugadoras, las jugadoras del filial del Raca Alexandra Westerdijk, Irene Panadero y Alba Vigo irán convocadas con el equipo capitalino. Y es que Sofía Roma aún no se ha desvinculado de la entidad y Andrea Alcántara sigue con su proceso de recuperación y hasta la próxima temporada no estará disponible. Enfrente, tendrán a un equipo que no ha variado su configuración de plantilla, por lo que Julián Sánchez sigue contando con las mismas jugadoras que en la primera vuelta.

"Vesátiles"

Para la jugadora del Raca Julieta Mungo el Alcobendas “es un equipo que está peleando el segundo puesto por lo que tienen la necesidad de ganar y eso les hace un rival bastante complicado. Tiene jugadoras con mucho poder de anotación exterior y con mucha calidad, y además muy versátiles, que pueden jugar tanto dentro como fuera. Esa versatilidad les ayuda mucho en defensa y les hace un equipo muy bueno defensivamente”.

De cara a la recta de la temporada, Mungo señala que “vamos a pelear cada partido y a dar el máximo siempre. Además, jugar en el Palacio de Deportes es siempre una motivación extra porque mucha gente nos apoya y eso nos ayuda mucho”.

La Federación Española de Baloncesto ha designado para arbitrar este partido a Víctor Rafael González Banderas y Milkana Borges Cosic.