El Raca Granada no saldrá a competir en la Liga Femenina Challenge

Era un secreto a voces en el mundo del baloncesto granadino que el Raca Granada iba a tener muchos problemas para salir un año más en la Liga Femenina Challenge y así será. El conjunto presidido por Luis Felipe Ruiz no competirá en la segunda categoría del baloncesto femenino español al no contar con los recursos suficientes ni cumplir con los requisitos que exige la Federación Española de Baloncesto.

Granada se quedará sin equipo en dicha categoría que ocupará el Milar Córdoba Baloncesto Femenino, que ha jugado sus partidos en la Liga Femenina 2 esta pasada campaña y que permutará su plaza con el Raca, de forma que la Federación Andaluza de Baloncesto se garantiza que la plaza en LF Challenge no se pierda de la comunidad autónoma.

Incumplimientos

Han sido muchos los problemas que ha tenido el cuadro capitalino a lo largo del curso. Sobre todo económicos que han dejado muy insatisfechas a unas jugadoras que, no obstante, mostraron su compromiso y lograron acceder a la Final Four de ascenso a la Liga Endesa donde se quedaron en las semifinales. La profesionalidad de las jugadoras y del cuerpo técnico ha quedado fuera de toda duda pero el club no ha cumplido, hasta el momento, con lo firmado.

La entidad colegial solicitó de manera urgente ayuda para encontrar patrocinadores o se vería abocado a renunciar a la plaza como así ha sido finalmente. La idea de la entidad es competir en la Liga Femenina 2 pues el coste total es mucho más reducido. Aunque, para ello, al margen de cumplir con los requisitos federativos tendrá que configurar una nueva plantilla pues ha habido desbandada como no podía ser de otra manera. Las jugadoras que han estado bajo las órdenes de Maribel Piñar, que tampoco seguirá, poco a poco van encontrando acomodo. Han demostrado estar capacitadas para competir en una liga cada vez más potente.

El futuro

El plazo para inscribirse en dicha competición finaliza este próximo jueves día 30 al igual que para el resto de equipos de las distintas categorías, entre ellos el CB La Zubia. Fuentes consultadas por este medio no lo ven tan claro y apuntan a que dicha plaza podría ser ocupada por el GMASB. Quedan dos días para salir de dudas. En cualquier caso, eso supone volver a jugar en una instalación que no será el Palacio de Deportes. Mientras tanto, el patrocinador principal sigue prometiendo que ayudará.