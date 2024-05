“Somos un referente del periodismo deportivo provincial”

En septiembre de 2017, José Ángel Martos, un periodista jienense con experiencia en distintos medios de comunicación nacionales, comenzó una nueva aventura en el mundo de la radio deportiva con la apertura de Radio Marca Granada en la provincia. A pesar de enfrentar numerosos desafíos, incluidos ser nuevo en una ciudad que no conocía la marca y establecer una emisora de radio en medio de un descenso del Granada Club de Fútbol a la segunda división, Martos ha logrado convertir a Radio Marca Granada en un referente del periodismo deportivo en la provincia.

Ahora, a punto de celebrar su tercera gala deportiva, José Ángel charló con Granada Hoy en una emotiva entrevista donde reflexiona sobre sus inicios, el camino recorrido y lo que ha aprendido en estos años.

–Se ve lejano aquel 2017 cuando inició este sueño, han crecido mucho desde entonces, ¿Cómo se siente ahora, a las puertas de su tercera gala deportiva?

–Los inicios siempre son difíciles. Nosotros llegamos a una ciudad completamente nueva, que no conocía la marca de esta radio, y además, yo venía de fuera, de Jaén, tras haber pasado 12 años en Sevilla. Aunque había estado muchas veces en Granada para televisión, cubrir partidos y entrevistas, no es lo mismo establecerse aquí. Llegamos justo después del descenso del Granada a la segunda división, lo que complicó más las cosas. Tuvimos suerte de encontrar un sitio excelente en el Centro Comercial Neptuno, cerca del centro, lo cual facilitó la llegada de invitados y clientes. Formar un buen equipo desde el principio fue crucial. Contamos con Silvia Lamolda, quien luego se fue a Cádiz, y con Fernando Herrero, quien lleva más de seis años con nosotros. Además, hemos tenido la suerte de trabajar con clientes que se han convertido en amigos y parte de nuestra familia. Esto ha sido fundamental para nuestro crecimiento. Siempre he comparado tener una empresa con criar a un hijo. Al principio, no te deja dormir, requiere mucha inversión y cuidados constantes. Pero con el tiempo, el niño empieza a crecer, a gatear y luego a correr. Ahora mismo, Radio Marca Granada es como ese niño que ya corre, aunque siempre debemos estar atentos porque puede tropezar o desviarse. Sin embargo, estoy orgulloso de la audiencia y los clientes fidelizados que tenemos, así como de nuestro equipo de trabajo.

–Además del crecimiento de Radio Marca Granada, ha dado oportunidades a muchos jóvenes periodistas. ¿Cuál cree que es la clave para apoyar a la nueva generación en este campo?

–Lo primero es darles la oportunidad y luego ver si tienen la actitud y el talento necesario. Siempre he tenido buen ojo para eso. Es importante estar en el momento y lugar adecuados. Hemos trabajado con muchos jóvenes a través del convenio con ESCO, y es un orgullo ver cómo algunos de ellos, como Rodrigo Vázquez en Granada Hoy o Ángel Mengíbar en el Ideal, han progresado en sus carreras. Es crucial equivocarse y aprender para mejorar. Yo mismo he evolucionado mucho desde los primeros podcasts hasta ahora, y lo mismo ha ocurrido con otros miembros del equipo. Proporcionar oportunidades y ver a los jóvenes crecer es una de las mayores satisfacciones.

–Hablemos de la tercera gala deportiva de Radio Marca Granada. Las dos primeras fueron un éxito rotundo. ¿Qué significa para usted llegar a esta tercera gala?

–Le decía a mi socio esta mañana que ya tengo en mente cómo será la cuarta gala. Siempre estoy pensando en el futuro. La primera gala fue la más difícil porque tenía que convencer a los clientes de una idea que solo existía en mi mente. Afortunadamente, fue un éxito. La segunda gala mejoró aún más, con cambios que la hicieron especial. Este año, la gala tendrá el lema “una gala con mucho arte” y contará con la actuación de la escuela de baile flamenco de Ogíjares de Eva Esquivel. El lugar elegido, La Chumbera, es espectacular, con vistas a la Alhambra. Estamos trabajando en cada detalle, desde el photocall hasta el transporte, para asegurarnos de que todo salga perfecto.

–¿Qué impacto cree que tiene esta gala en Granada y en la promoción del deporte provincial?

–La gala pone a Granada en el mapa y muestra lo que la ciudad tiene para ofrecer. Vienen figuras importantes de Radio Marca a nivel nacional, como Juan Ignacio Gallardo y Rafa Sauquillo, y están encantados de participar. Granada es una ciudad maravillosa, y organizar la gala aquí es una forma de presumir de nuestra ciudad y de invitar a gente de fuera a disfrutarla. Además, la gala también promueve el deporte provincial. Las categorías son votadas por los oyentes, y es emocionante ver cómo clubes y deportistas locales reciben reconocimiento. Muchos de ellos están muy agradecidos solo por ser nominados. Esto ayuda a poner en foco a esos equipos y atletas que merecen ser celebrados.

–Eres un soñador y emprendedor que ha sacrificado mucho por su pasión. ¿Qué consejo daría a alguien que quiera seguir sus pasos?

–Nunca te rindas y persigue tus sueños. En este país, el sistema a menudo nos induce a buscar estabilidad como ser funcionarios, pero los autónomos y emprendedores también pueden encontrar éxito. Yo sabía que tenía mucho que ofrecer y, cuando no se me dio la oportunidad, decidí crearla por mí mismo. Es difícil, pero si crees en ti mismo, puedes lograrlo.

–¿Qué le diría al José Ángel Martos de 29 años que empezó esta aventura?

–Le diría que hiciera exactamente lo que hizo. Cada desafío y logro en estos siete años ha sido por algo. Hemos contado ascensos, victorias y momentos históricos del deporte granadino. Hoy estoy en mi mejor momento, tanto personal como profesionalmente. Estoy en mi prime y seguiré trabajando para que Radio Marca Granada siga creciendo.