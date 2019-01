Miscenko sale al rescate del Raca

El Grupo Hafesa Raca Granada recuperó la senda del triunfo tras tres derrotas consecutivas en Liga Femenina 2 lideradas por sus dos jugadoras extranjeras: Maryah Sydnor y la debutante Marta Miscenko quien, pese a no sobrepasar los 16 minutos en pista, asentó el juego del ataque de las rojillas. La pívot letona es la pieza que le faltaba a las de Quique Gutiérrez, que sólo tenían en plantilla dos jugadoras interiores ante las dudas generadas por Isnalle Natabou, ‘cortada’ hace algo más de una semana.

Mal inicio

El choque no empezó de manera positiva para las granadinas, que vieron como Rebeca Rodríguez se cargó con dos faltas personales con apenas dos minutos y medio de partido. Sin embargo, sirvió para que Miscenko debutara con la camiseta del Raca y comenzara a dar presencia en la pintura defensiva de Canoe. La letona no entró con buen pie tras cometer una personal en ataque en su primera acción y fallar su primera canasta bajo el aro en la siguiente, pero en el segundo cuarto lo mejoró con once puntos después de sacar una y otra vez personales que cargaron a sus rivales.

Igualadas

El Raca se fue al final del primer cuarto con ventaja de un punto (14-13), después de diez minutos de juego con mucha intensidad y continuos fallos en el aro rival. En el segundo, las locales salieron entonadas hasta alcanzar su máxima ventaja hasta entonces (18-13, minuto 11). El partido entró en minutos de igualdad hasta el 24-24, donde la mejora en defensa de las de Gutiérrez (coincidiendo con los primeros minutos en pista juntas de Sydnor y Miscenko) provocaron que las madrileñas entraran en una dinámica de cinco minutos sin anotar. El marcador llegó hasta el 29-24 pero una canasta más personal de Irene Baeza ajustó nuevamente el marcador hasta el 29-28 al descanso.

El tercer acto no cambió en exceso el decorado del partido. Sydnor se encargó de tirar del carro en ataque acompañada por una Rebeca Rodríguez que regresó tras retirarse en el primer cuarto. Miscenko descansó hasta que en el 26’ Gutiérrez volvió a introducirla en cancha y ahí el Raca volvió a abrir distancia en el marcador. Con un 40-39, la letona provocó que la defensa madrileña se centrara en ella y sus compañeras encontraran espacios para penetrar y buscar canastas con menos centímetros enfrente. Un triple de Raquel Molina (29’) y una canasta de Patri Fernández en la siguiente acción llevaron el marcador hasta el 48-42.

Espadas en todo lo alto

El choque llegó a los últimos diez minutos de resolución con una diferencia de cuatro puntos (50-46). Los buenos minutos de juego de Cerqueira y la buena mano de Sydnor fueron clave en el último cuarto para cerrar la victoria, no sin sufrimiento. La norteamericana se cargó con su cuarta falta a falta de cinco minutos, mientras que Miscenko vio reducidos sus minutos ante la falta de rodaje con el equipo. Con 64-55, tras triple de Arrivi, a falta de dos minutos el partido tuvo poca historia, llegando a agotar la mayoría de las posesiones las locales sin tirar ni tan siquiera a canasta. La victoria, necesaria, fue muy celebrada dando inicio a una segunda vuelta que se espera más positiva.