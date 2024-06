Roberto Carballés y Nuria Párrizas, fuera de la prelista para disputar los Juegos Olímpicos

Los tenistas granadinos Roberto Carballés y Nuria Párrizas no participarán, en principio, en los Juegos Olímpicos de París 2024 que se celebra este verano en la capital francesa tras dar a conocer los respectivos seleccionadores la lista de preseleccionados en la que ninguno de los dos forma parte.

En categoría masculina, el exnúmero uno del mundo Rafael Nadal; el actual número dos de la ATP, Carlos Alcaraz; el último medallista olímpico del tenis español, Pablo Carreño; así como Alejandro Davidovich (32 de la ATP) y el número 1 en el ranking de dobles, Marcel Granollers, son los cinco jugadores preseleccionados para representar a España, según anunció este miércoles el seleccionador David Ferrer en el RCT Barcelona-1899. Los cuatro primeros disputarán el cuadro individual y Granollers únicamente la modalidad de dobles, en la que Nadal y Alcaraz formarán además una de las dos parejas que representarán a España en el torneo.

No obstante, la lista no es definitiva porque puede haber bajar por lesión pero la Real Federación Española de Tenis (RFET) dará a conocer la lista definitiva el próximo 4 de julio, coincidiendo con el torneo de Wimbledon. Y, si no hay imprevistos de última hora, Nadal disputará a sus 38 años y con ránking protegido (número 9 de la ATP) sus cuartos Juegos Olímpicos.

Por lo que se refiere a Nuria Párrizas, la seleccionadora Anabel Medina ha elegido a Sara Sorribes y Cristina Bucsa tras la renuncia de Paula Badosa. Sin Badosa, Sorribes y Bucsa también disputarán los dobles, y Medina recordó que la pareja es "de plenas garantías", pues vienen de proclamarse campeonas de esta modalidad en el Mutua Madrid Open. Una de ellas, además, también disputará el dobles mixto, que los Comités Olímpicos Nacionales pueden comunicar hasta un día antes del sorteo del cuadro olímpico, el próximo 25 de julio.