El Covirán Granada ficha a Rubén Guerrero y renueva de una tacada a cinco jugadores

De una tacada, el Covirán Granada ha anunciado cinco renovaciones y un fichaje. Veinticuatro días después de lograr la permanencia en la Liga Endesa, la entidad rojinegra ya tiene media plantilla configurada de cara a la tercera temporada en la máxima categoría del baloncesto español.

Pablo Pin y su equipo de trabajo ha logrado la renovación del base francés Jonathan Rousselle, el escolta con pasaporte de Kosovo Scott Bamforth pero, a día de hoy extracomunitario, el capitán Pere Tomàs, el alero finés Elias Valtonen y el ala-pívot Jacob Wiley. A ellos se le unirá el primer fichaje del curso, el pívot malagueño Rubén Guerrero que supone el segundo jugador seleccionable de la plantilla de los cuatro que exige la ACB.

La principal novedad es Rubén Guerrero, de 28 años y 213 centímetros, que se formó en el Unicaja de Málaga y que cuenta con seis campañas de experiencia en la Liga Endesa. Procede del Monbus Obradoiro, con el que ha descendido a la LEB Oro, donde jugó las dos últimas temporadas a las órdenes de Moncho Fernández. En su mejor temporada, la 2022-2023, promedió 6,1 puntos y 4,5 rebotes para 7,6 créditos de valoración. Su físico puede ser importante aunque la pasada campaña no ha tenido la continuidad que hubiera deseado siendo habitualmente el sustituto de Artem Pustovyi y Marek Blazevic. Sus números fueron en los 8:20 minutos que estuvo en cancha 2,2 puntos y 2,8 rebotes para 3,3, de valoración. Se formó en las universidades de South Florida y Samford jugando en la NCAA. Internacional sub 18 y sub 20, fue llamado por Sergio Scariolo para las Ventanas FIBA.

Entre los renovados, destaca Pere Tomàs que extiende su contrato con el club por un año más para volver a ser importante en la pizarra del entrenador granadino tras haber superado ya el centenar de partidos con la camiseta rojinegra y que disputará su cuarta temporada. Además, también ha rubricado su continuidad Jonathan Rousselle.

El base francés, de 34 años y 192 centímetros, aterrizó en Granada en diciembre para disputar un total de 21 partidos, aunque especialmente memorable fue su última actuación ante el Dreamland Gran Canaria, choque en el que lideró la victoria rojinegra para certificar la continuidad en la Liga Endesa. El galo promedió 8 puntos (con un 56% en tiros de 2 y 38,6% en triples), 3,4 asistencias y 9,6 de valoración en 18 minutos de medina.

También seguirá Elias Valtonen. El finés fue clave en la reciente permanencia obtenida con un tapón final sobre Nico Brussino imborrable en la memoria de los aficionados granadinos. Jugó 12 partidos en los que promedió 8,6 puntos (54,5% en T2 y 38,6% en T3), además de 3,7 rebotes.

Los mismos encuentros disputó Wiley a las órdenes de Pablo Pin. El interior, con pasaporte macedonio, que puede actuar tanto de pívot como de ala-pívot aportó 8,4 puntos (66,7% en T2 y 31,3% en T3), 5,5 rebotes y 10,9 de valoración en los 22 minutos que estuvo en pista de promedio.

Por último, Scott Bamforth fue el último en llegar durante la pasada temporada, también continuará un año más a las órdenes de Pin. El de Albuquerque, aunque con pasaporte kosovar, disputó cinco encuentros y promedió un total de 10 puntos con un 36,7% en triples.