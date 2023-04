El Rugby Escoriones Granada, campeón de Segunda Andaluza

El Kia Rugby Escoriones Granada se ha impuesto 23-22 al Málaga C Toyota Cumaca en la final del Campeonato de Andalucía de Segunda Regional y consigue el primer título masculino de su historia en una final plena de emoción resuelta en los minutos finales. El partido, jugado en el Complejo Deportivo Núñez Blanca del Zaidín ha reunido a cerca de 700 aficionados que han vibrado y celebrado la consecución del torneo.

El partido, jugado bajo un intenso calor, puso a prueba la capacidad física de ambos conjuntos y fue prácticamente un ensayo de lo que le espera a Escoriones la próxima temporada en Primera Andaluza, ya que el Málaga contó con muchos 'refuerzos' de sus dos primeros equipos.

Así que a la exigencia física se unió la propia de jugar ante jugadores de más nivel. Y Escoriones respondió haciendo largo el partido, sin mirar el marcador que fue alternativo todo el encuentro hasta que se rompió en la segunda parte.

Escoriones supo jugar a lo que debía en cada momento. Siendo una final los puntos son vitales y cada oportunidad de sumar es muy preciada. Por eso Jaime adelantó de golpe de castigo a los granadinos nada más empezar el encuentro. Niveló Málaga hasta que Santi Bueno ensayó para dar la ventaja a los de casa 8-3. Pero el Málaga C supo castigar con puntos dos indisciplinas para, antes del descanso, adelantarse 8-9.

A la vuelta de vestuarios, a los pocos minutos, Álvaro agarró el oval a veinte metros de la línea de ensayo y aguantando el camiseteo de dos rivales alcanzó la zona de marca (13-9 tras transformación de Jaime). Aunque el Málaga C volvió a pasar un golpe entre palos, el golpe de verdad lo asestó Fuyu culminando una gran jugada por el ala derecha tras una recuperación de Jaime en una melé en contra (21-12).

El título estaba cerca y el Málaga C apretó, pero Escoriones aguantó con posesión e intensidad en los contactos. Jaime dio otros tres más. Luego había que ensuciar el partido para que pasaran los minutos y eso hizo el equipo local, aumentando los contactos y tirando de pillería. A los visitantes ya no les valían las patadas y tenían que ensayar y no lo hicieron hasta que el tiempo de cumplió. Se acabó el partido y la Copa se quedó en casa.