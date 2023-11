El Sima Granada, ante la oportunidad de estrenar su casillero de victorias a domicilio

La Unión Deportiva Coineña FS y el Sima Granada FS se verán las caras este sábado (18:00 horas) en el Polideportivo de Coín, en un partido correspondiente a la octava jornada del Grupo V de la Segunda B de fútbol sala, y al que el cuadro local llega sin haber sumado un sólo punto en los siete primeros encuentros. Será, sin duda, una gran oportunidad de los granadinos para conseguir su primer triunfo a domicilio tras tres intentos frustrados.

La Coineña, que destituyó a Manolo Gutiérrez después de la derrota del pasado fin de semana en casa del Córdoba B (8-2), afronta una nueva etapa con Demian Martínez a los mandos. El inicio de temporada, con siete derrotas, 21 goles a favor y 70 en contra, dificulta la labor de reconducción que tiene por delante el nuevo director técnico del cuadro malagueño, más aún teniendo en cuenta que su primer rival es un Sima en crecimiento.

Los de Rafa Romero llegan a Coín con la esperanza de lograr la ansiada primera victoria fuera de casa. Después de lograr mantener el pleno de victorias en casa el sábado pasado ante un Jaén B que no puso las cosas nada fáciles a los rojiblancos, el conjunto granadino dispondrá de una buena oportunidad, tras las derrotas ante Cádiz Virgili y Bujalance, y el empate ante el Futsal Librilla, de sumar los primeros tres puntos de una tacada a domicilio del curso.

Bajas

El técnico del Sima, que no podrá contar con Weche, que se encuentra sancionado, Dani que tiene molestias, y Migue y Pantoja por motivos laborales, se muestra cauto antes de viajar a Coín. “Viajamos con toda la mesura y la precaución que nos corresponde”, declaró. Y es que considera que se trata de un partido de los que se denominan “trampa ante un equipo que aún no ha puntuado y al que no le están saliendo las cosas en la competición”. Romero reconoce que “vamos con mucha cautela porque sabemos que nuestro fuerte no son los partidos a domicilio y sabemos que tendrán la motivación de su público y el empuje que da el cambio de entrenador”. Por todo ello, el objetivo será “intentar trabajar todo lo posible sin saber con certeza qué nos vamos a encontrar enfrente para, por fin, sacar nuestra primera victoria fuera del Núñez Blanca y asentarnos en los puestos altos de la clasificación”.