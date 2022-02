El Sima Granada persigue un necesario triunfo ante el Futsal Molina

Dos semanas después ha llegado el momento de volver a saltar a las pistas para el Sima Granada FS. El conjunto granadino, golpeado duramente por el Covid-19, ha visto cómo esta circunstancia ha provocado la suspensión de lo que deberían haber sido sus dos últimos partidos. Ahora, con tiempo para preparar este encuentro, los pupilos de Rafa García se ven las caras con el Futsal Molina, conjunto que viene más rodado tras haber sido capaz de jugar el fin de semana pasado. La contienda tendrá lugar en el Pabellón Núñez Blanca y dará comienzo a las 18:30. Podrá seguirse también a través de TG7.

La escuadra murciana acude al duelo tras golear como local al Jumilla FS, duelo que sirvió para poner punto y final a una mala dinámica de resultados que les impidió puntuar durante tres jornadas seguidas. Además, la suma de los tres puntos permitió al Jumilla colocarse a siete puntos de los puestos de descenso.

Bajas

Algo más apurado actualmente está el Sima Granada, que con diecinueve unidades tan sólo aventaja en tres puntos a los tres últimos clasificados. No será sencillo sacar un marcador positivo, no sólo por la diferencia en la tabla, sino por las bajas que Rafa García tiene para el encuentro, pues no podrá contar con varios nombres importantes del plantel: Migue Fernández, Rafi, Kiko y Carlos Lara.