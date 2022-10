Luis Daza, presidente del Huétor Tájar: "Con la bola del Atlético de Madrid se me salía el corazón"

Cuando restaba una bola de un equipo de Primera División, los equipos de Tercera División implicados en el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey cruzaron los dedos para que el nombre que estaba dentro de la bola fuera el suyo. El rival era, nada más y nada menos, que el Atlético de Madrid. Entre ellos estaba el Huétor Tájar, que finalmente se medirá al Albacete.

Luis Daza, presidente del club panciverde, era consciente que “la posibilidad de que nos tocara un Primera División era remota pero teníamos la esperanza de que nos tocara un rival de Segunda División como el Granada CF o el Málaga, por cercanía”. Pero eso no quita para que, con el cuadro de Simeone como posible rival, “se me saliera el corazón”. No obstante, no oculta que, dentro de lo que cabe, el cuadro manchego no es un mal rival pues “en poco más de cuatro horas los aficionados albaceteños se pueden desplazar hasta nuestro pueblo”.

Unos 3.000 espectadores

El objetivo del club amarillo es poder contar con unos “3.000 aficionados en el Miguel Moranto” pues la idea es jugar en Huétor Tájar. Aunque ya no depende del club granadino sino de la Federación Española de Fútbol, que deberá dar su visto bueno para que el choque se dispute el fin de semana del 12 y 13 de noviembre en la instalación hueteña. Entre otras mejoras, se ha aumentado la potencia de la iluminación según las exigencias federativas y será a mediados de semana cuando se conozcan los horarios.

Mientras tanto, Daza y su equipo de trabajo ya trabaja en la venta de entradas tanto para socios como abonados y aficionados en general. Será a partir de 20 euros los precios que, inicialmente, baraja la directiva que irán aumentando en función de la categoría de cada aficionado. Otro aspecto será conocer si el choque será retransmitido o no por televisión pues, de momento, los derechos de la competición los tiene Televisión Española que únicamente emitirá dos encuentros.