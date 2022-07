Los amantes del mundo del motor tuvieron una cita con el automovilismo en Granada

Lanjarón volvió a disfrutar con la celebración de la IX Subida al Cerro de los Cañones. La prueba, valedera para el campeonato de montaña andaluz, congregó a 93 participantes que no defraudaron ante la expectación generada y mostrada con creces en el trazado. Una prueba que se saldó con la victoria de Manolo Rueda (5:03.907) en la categoría turismos masculino y Ruth Chalhoub (5:59:392) en turismos femenino. En carcross venció Salvador Vílchez Vázquez (2:32.742).

La novena edición arrancó el viernes con una ceremonia de inauguración que no pasó desapercibida para nadie en el municipio. Prácticamente la mitad de los participantes asistieron para disfrutar del ruido de los vehículos atravesando distintos puntos de Lanjarón.

Entrenamientos

El sábado se produjo la primera tanda de entrenamientos en la que se pudo comprobar parte de lo que se vería durante el fin de semana. Manuel Rueda, Christian Broberg y José Carlos Ropero firmaron los mejores tiempos mientras que Manolo Maldonado, el mejor máster 50 de esta jornada, fue de menos a más.

Tras la segunda tanda de entrenamientos se celebró la primera subida oficial que acabó con Manuel Rueda en primera posición con su Peugeot 308 TCR (2:32.718), seguido de Christian Broberg (2:36.119) y tercero José Carlos Ropero (2:37.364). En féminas, Ruth Chalhoub firmó el mejor tiempo de la primera subida con un 2:58.323, superando a Eugenia Llamusi (3:07.056).

Ya en la jornada dominical, tras la primera tanda de entrenamientos, comenzó la segunda y tercera subida oficial al Cerro de los Cañones. En ella dominó Manuel Rueda en dos mangas firmando un tiempo de 2.31.189 y 2:32.965, que le permitió firmar la victoria y subir a lo más alto del podio. Segundo fue Christian Broberg (5:09:145) y tercero José Carlos Ropero (5:11.715). Cuarto fue Manolo Maldonado, que se proclamó el mejor entre los máster 50 (5:16.918).

En féminas, Ruth Chalhoub (5:52.392) se impuso sobre Eugenia Llamusi (6:21.399). En monoplazas José Manuel Hidalgo firmó el mejor tiempo (5:22.878) y en carcross Salvador Vílchez (5:05.381) se impuso al ganador de la última edición, Pedro Luis Fernández (5:06.517) y a Adolfo Arenas (5:09.340). El mejor tiempo en lo que se refiere a las pruebas oficiales lo firmó el malagueño Manolo Rueda en la segunda subida oficial (2:31.189)

"Muy divertido"

Manolo Rueda, ganador de esta edición en categoría de turismos, dijo que “ha sido un fin de semana redondo. Hemos conseguido un ritmo fantástico. Es la primera vez que vengo a Lanjarón y el año que viene habrá que defender la corona y esperemos que así pueda ser. El trazado para mi coche es fenomenal. Ha sido muy divertido”, manifestó.

Por su parte, Salvador Vílchez, ganador en carcross, piloto de la zona, resaltó que se encontró “muy cómodo” durante la prueba. “Yo no me esperaba esto, la verdad pero se me ha dado bastante bien. Paso mucho por esta zona pero cuando vienes a competir tienes que venir fuerte. Es muy diferente. Al final que vengan a verte amigos es un aliciente para dar lo mejor de cada uno”, señaló.

Por último, Ruth Chalhoub, ganadora en féminas reconoció estar “muy contenta con la participación”. “Es mi segunda carrera y la verdad es que la experiencia es para estar muy satisfecha. La carretera es muy bonita pero el trazado es muy exigente tanto para el coche como el piloto”, sentenció.