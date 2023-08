El Rey del Desierto ya es también el Rey del Veleta

El marroquí Rachid El Morabity y la valenciana Carmen Pérez lograron este domingo la victoria en la 39 edición de la Subida Internacional Pico Veleta, con 50 kilómetros y 2.700 metros de desnivel positivo desde la ciudad de Granada hasta las inmediaciones de la icónica cumbre de Sierra Nevada.

La 39 Subida al Veleta, al contrario de lo que suele ser habitual, se desarrolló sin viento en los kilómetros finales y con buena temperatura, lo que permitió algo de alivio a los corredores que participaron en la prueba.

El Morabity, apodado El Rey del Desierto por su dominio con nueve victorias en la mítica maratón de Des Sables que discurre por el desierto del Sáhara, ganó con claridad en su primera participación en la prueba de Sierra Nevada con un tiempo de cuatro horas, seis minutos y 38 segundos.

El marroquí aventajó en ocho minutos al malagueño Cristóbal Ortigosa, ganador en 2016, que acabó segundo, mientras que completó el podio el cordobés Alberto Gómez.

El Morabity, que también ostenta varias victorias en la Ultra Atlas Toubkal (105 km), se presentó hoy en la línea de salida animado por Abdelkader El Mouaziz, ex maratoniano olímpico marroquí que gestiona un centro de alto rendimiento de Ifram, en el atlas marroquí, y vencedor también en la cumbre de Sierra Nevada.

De hecho, Rachid El Morabity, de 41 años, agradeció, nada más cruzar la línea de meta, a El Mouaziz que le recomendara hacer la subida al Veleta y le ayuda a prepararse.

“Es duro; es una carrera muy dura por la altitud, pero yo la había entrado muy bien y he podido responder bien. Los voluntarios, avituallamientos y puntos de control han estado muy bien”, dijo”.

Gran victoria

La victoria de Carmen Pérez en féminas también fue incontestable, ya que la especialista del ultra hizo buenos todos los pronósticos que la señalaban como la gran favorita y venció con un tiempo de cuatro hora, 46 minutos y 47 segundos.

Entró en meta con 35 minutos de ventaja sobre la jienense Noelia Camacho, corredora por montaña de dilatada trayectoria que acabó segunda, mientras que completó el podio femenino la granadina Gracia Diáñez.

“Venía con ganas de dejármelo todo; he hecho un inicio muy rápido para lo que son mis ritmos. La carrera es larga y dura, pero lo he disfrutado; de hecho, he llegado bien y hubiera continuado”, declaró entre risas la ganadora.

“Realmente estuve preparando bien esta carrera, entrenando sobre todo las subidas. Vine 2017, acabé cuarta con una hora más de tiempo”, recordó Carmen Pérez, cuyo próximo objetivo es el Campeonato del Mundo de 24 horas con la selección española.

En la 39 Subida Internacional Subida al Pico Veleta han tomado la salida 600 corredores en alguna de las 3 distancias: los 50 kilómetros de Granada al Veleta, la carrera de relevos y los 11 kilómetros desde la Hoya de la Mora hasta el Veleta.