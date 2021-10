El CTM Vegas del Genil debuta con derrota en la Superdivisión femenina

La jornada del sábado quedará para los anales de la historia del Club Tenis Mesa Vegas del Genil. Un 16 de octubre del 2021 que no se olvidará, ya no por los resultados deportivos que no fueron positivos, y sí por lo vivido en el pabellón vegeuño. Y es que el conjunto de la Superdivisión Femenina de la entidad debutó en la máxima categoría.

El CTM Vegas Genil recibió al Tecnigen Linares. Las anfitrionas alinearon en el primer partido a la colombiana Paula Medina ante la internacional rusa Valeriia Shcherbatykh, que se mostró intratable con unos parciales 4-11, 6-11 y 7-11, poniendo la primera ventaja para las visitantes 0-1 en el global. A continuación fue el turno de Andrea Pérez por las granadinas y la rumana Roxana Istrate por el cuadro linarense. De nuevo ventaja para el Tecnigen por 2-11, 2-11 y 4-11. El luminoso ya reflejaba un 0-2. El tercer punto lo disputó la motrileña Ana Pedregosa ante Paula Bueno. Las del Área Metropolitana acortaron distancias con un triunfo por 6-11, 11-7, 11-7 y 11-8. Un hilo de esperanza para las debutantes en la categoría.

Dobles

El partido de dobles podía ser clave y era donde las vegueñas querían igualar el envite. Paula Medina junto a su compañera Ana Pedregosa se pusieron por delante ante el dúo compuesto por Shcherbatykh-Istrate pero Linares reaccionó y se impuso por 4-11, 6-11 y 6-11. En el resultado global se ampliaba la ventaja visitante con 1-3. Las esperanzas de alargar el encuentro pasaban por la internacional colombiana Medina. Su contrincante, la rumana Roxana Istrate. Desde los primeros compases, Istrate no dio opción y venció por 7-11, 7-11 y 6-11.

También jugó el conjunto masculino de la División de Honor, que cayó ante el Aqadem.com Linares por 3-4 en un duelo muy intenso.