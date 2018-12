El Loja da la sorpresa y asalta Linarejos

Dos victorias, un empate y dos derrotas fue el balance de la última jornada del año para todos los equipos granadinos del Grupo IX salvo el Guadix, que jugará en principio el próximo fin de semana.

La primera alegría de la jornada la dio el Huétor Tájar, que tras cinco encuentros, volvió a conocer el sabor de la victoria. Los de Rafa Morales se impusieron por 2-0 al Torreperogil y cerraron el año con tres puntos que le permiten situarse en mitad de la tabla.

Los panciverdes se adelantaron en el minuto 22 por medio de David Aguilar y al fin pudieron dejar su portería a cero, una de las rémoras que venían arrastrando desde la jornada undécima ante el River Melilla. No sufrieron en exceso los del Poniente pero en la segunda mitad, la corta renta podía suponer un problema en cualquier acercamiento de los visitantes. Pero no fue así y en la recta final Manu Daza convirtió un penalti para dejar los puntos en el Miguel Moranto donde no ganaban desde hace un mes.

La sorpresa

Una de las sorpresas de la jornada la dio el Loja, que se impuso en Linarejos por 0-2. Los de Diego Delgado están demostrando que son capaces de lo mejor y también de lo peor, pero en Linares ofrecieron su mejor imagen. Fue Corbacho el protagonista del choque pues justo antes del descanso comenzó a dejarlo encarrilado y en la reanudación anotó un segundo tanto que le dio los tres puntos a los del Medina Lauxa. Los lojeños, que con este resultado, terminan el año en la zona media, a nueve puntos del play off y a ocho del descenso.

Sabe a poco

También sumó el Guadix, que empató en casa ante el Antequera, un punto que sería muy bueno de no ser por la situación en la tabla de los accitanos que cada vez se acercan más al peligro. Y eso que a los de Gabri se les puso el choque muy de cara pues antes del cuarto de hora ya iban ganando gracias a un tanto de penalti por manos dentro del área que materializó Pedro Amate. Los del norte de la provincia gozaron además de dos claras ocasiones pero en el 27' Luis Alcalde estableció la igualada.

El Guadix tuvo casi un hombre más durante una hora de partido pero no lo supo aprovechar

El choque pudo cambiar antes del descanso cuando fue expulsado con roja directa el malagueño Juanjo, en una acción muy protestada por la expedición del Antequera por ser excesivamente rigurosa. Pero pese a contar con uno menos casi una hora de partido, los de Aybar supieron defenderse de las embestidas granadinas para sumar un punto que les supo a gloria teniendo en cuenta lo que sufrieron para evitar que el Guadix marcara un segundo tanto que no llegó.

Cae en casa

El que no logró su segunda victoria consecutiva fue el Atarfe, que cayó claramente en casa ante el Polideportivo Almería. Los de Jorge Moreno fueron inferiores a un rival que se adelantó a diez minutos del descanso por medio de José Enrique, y que supo administrar su renta pese a los intentos de los atarfeños por empatar el choque desde entonces. No lo hicieron y fue de nuevo José Enrique el que batió a Fidel en el 73'.

Pese a ir 0-2, el Atarfe no le perdió la cara al choque y Anas le dio esperanza a su equipo a once minutos del final. Sin embargo, un penalti en el extenso alargue que no desaprovechó Míchel llevó la tranquilidad a los visitantes, que fueron acosados por los granadinos en la recta final pero sin premio.

Cae en Martos

La decepción llegó de la mano del CF Motril, al que los equipos de la zona baja no se le han dado bien esta semana. El jueves cayó en Atarfe y este domingo lo hizo en Martos por 2-0 perdiendo una oportunidad de recortar distancias con respecto al Antequera, cuarto clasificado. Borja Monedero y Paolo fueron los autores de los tantos marteños que dejan a los de la Costa a cinco puntos del corte.