El CF Motril depende de sí mismo

Resultados para todos los gustos en la jornada intersemanal que se disputó con motivo del Día de Andalucía. De todos ellos, el empate en Torremolinos del CF Motril hace que los de la Costa no puedan meter su cabeza entre los cuatro primeros clasificados y tengan que esperar al duelo de este próximo domingo ante el Antequera para acceder a puestos de play off.

Los de José Manuel García sumaron un punto a domicilio que, en principio, dejó un mal sabor de boca pero que le permite depender de sí mismo para pelear por ascender a final de temporada. Tras una primera mitad con pocas ocasiones, los blanquiazules se adelantaron en el marcador a los 57 minutos gracias a Wojcik, que está saliendo muy rentable desde que llegó a Motril. Pero Álvaro empató para los malacitanos un cuarto de hora después. Sin embargo, los granadinos no le perdieron la cara al choque y se volvieron a adelantar por medio de Juanan pero en la recta final Javi Mérida puso el empate a dos definitivo.

Otra derrota

Tampoco ganó el Guadix, que en el debut en casa de Jesús Sierra volvió a perder. Los accitanos lo hicieron ante un rival directo como es el Martos y se hunden en la tabla clasificatoria al perder también el average con los jienenses. Pese al gran empate cosechado el domingo tras ir cayendo por 3-0, los del norte de la provincia no estuvieron finos de cara al arco rival y lo acabaron pagando. Fue un encuentro con mucho respeto por ambos contendientes que comenzó a desnivelar el visitante Javi Ramírez pasada la media hora. Los granadinos intentaron igualar por todos los medios pero suman ya nueve jornadas sin perder y eso se nota. Una ansiedad que fue aprovechada por Etamane para hacer el 0-2 y dejar finiquitado el duelo en la recta final.

Buena noticia

Una de las buenas noticias de la jornada la dio el Huétor Vega, que sigue muy firme en casa. Los de Jaime Morente vencieron por la mínima al Alhaurino en Las Viñas y comienzan a ampliar su ventaja con el respecto al descenso. Los verdiblancos se vieron beneficiados por la expulsión en el minuto 34 del visitante David Sánchez tras una gran jugada de Buztke que provocó la roja del jugador malagueño al cometer una falta que fue materializada, magistralmente, por David Hurtado para darle tres puntos fundamentales a los hueteños.

Da la cara

Complicado lo tenía el Huétor Tájar en Linarejos, donde cayó por la mínima ante el Linares pero dando la cara en todo momento. Los de Rafa Morales pusieron en muchos apuros a uno de los mejores equipos de la categoría pero el tanto de Álex Rubio pasada la hora de encuentro terminó con las ilusiones de los panciverdes de sumar en uno de los campos más difíciles del Grupo IX.

Un punto

Por su parte, el Loja no pudo sumar un nuevo triunfo en casa ante el Mancha Real con el que empató a dos tantos. Los de Diego Delgado se las prometían muy felices cuando Funes adelantó a los lojeños pero un doblete de Carlos Jiménez en la segunda mitad volteó el resultado. Tuvo que ser de nuevo en los minutos finales cuando Seco rescató un punto para los del Poniente.

No falla

Cerró la jornada el Atarfe, que en su desplazamiento a Melilla para medirse al Rusadir no podía fallar y no lo hizo. Los verdiblancos vencieron por 0-2 en tierras norteafricanas en un duelo que estaban obligado a sacar adelante si no querían despedirse prácticamente de la salvación, que aún así está a siete puntos. Los tantos de Dani Salvatierra y Alfonso fueron suficientes para sumar tres nuevos puntos.