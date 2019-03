Pasan las jornadas y tanto Guadix como Atarfe tienen cada vez más difícil su continuidad en el Grupo IX. Ambos conjuntos estarían a día de hoy descendidos por lo que duelo que pasa sin sumar les acerca al abismo. Este domingo cuentan con citas complicadas pero en su situación, cada partido es una final y así deben afrontarlas.

Necesitado

Los accitanos reciben al Mancha Real (17:00 horas), que se encuentra en una cómoda octava plaza pero con escasas ocasiones de jugar play off. Una relajación que puede ser un arma de doble filo pues los jienenses tienen calidad y se han planteado la recta final de la temporada con el objetivo de terminar lo más alto posible.

Misma situación

En una situación similar se encuentra el Vélez, que será el rival del Atarfe en el Vivar Téllez (12:00 h.) aunque los de la Axarquía malagueña tienen más opciones de pelear por la cuarta plaza de la que están distanciados en ocho puntos. Los veleños no van a renunciar a nada y partidos como el que deberán afrontar ante el Atarfe es una oportunidad para acercarse a la zona noble.

Cita clave

El que tiene un choque clave en sus aspiraciones de salvar la categoría es el Huétor Vega, que si gana en Las Viñas al Martos dará un gran paso en su lucha por la permanencia (12:00 h.). Si los de Jaime Morente se imponen, le sacarán seis puntos a los jienenses que son los que marcan el corte con el descenso de ahí la importancia del choque.

Partidazo

Con el objetivo de acceder a la sexta plaza, el Loja recibe en el Medina Lauxa a El Palo, tercer clasificado (12:00 h.). Los de Diego Delgado quieren dar la sorpresa y aprovechar un posible pinchazo del CF Motril en tierras jienenses para avanzar un puesto en la tabla.

Duras salidas

Precisamente los de la Costa no lo tendrán nada fácil en su visita a La Victoria para enfrentarse al Real Jaén (18:00 h.). Tras caer en el Escribano Castilla ante el Loja y no aprovechar la derrota del Antequera ante el Alhaurín de la Torre, el cuadro de José Manuel García no debe renunciar a pelear por el ascenso algo que parece cada vez más complicado.

Cierra la jornada el Huétor Tájar, que se desplaza hasta Alhaurín el Grande donde le espera en el Miguel Fijones el Alhaurino (12:15 h.). Los de Rafa Morales tiene un colchón sobre el descenso pero de ganar se pondría a un punto de los malagueños.