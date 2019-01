Una ayuda que no vendría mal

A cinco puntos de la cuarta plaza, el CF Motril quiere olvidar el empate de la pasada jornada ante el Mancha Real en casa con un triunfo en tierras jienenses ante el Torreperogil (17:00 horas), que no está salvado del todo. Será el duelo más atractivo de la vigésimo sexta jornada de Liga en el Grupo IX que puede suponer un punto de inflexión para los de José Manuel García, que necesitan un favor del Atarfe para acercarse a la zona de play off.

El motivo no es otro que el duelo que deberán medir a los de Jorge Moreno con el Antequera, cuarto clasificado (12:00 h.). Pero es que los verdiblancos necesitan ganar ya tras tres jornadas sin hacerlo. Los atarfeños son penúltimos a siete puntos de la salvación y un nuevo traspié le daría una oportunidad a sus rivales más directos de aumentar su renta con los granadinos.

A por la segunda

Por su parte, tras la goleada al River Melilla, el Huétor Vega busca en tierras almerienses una segunda victoria consecutiva que le dé esperanzas de salir de los puestos de descenso. Los de Jaime Morente se miden al Polideportivo Almería (17:00 h.), un conjunto que suma doce jornadas sin perder en las que acumula siete triunfos y cinco empates. Una salida, por tanto, nada fácil para los verdiblancos que fuera de casa únicamente han sumado nueve puntos.

Igualdad

Más igualdad se prevé en el choque entre el Huétor Tájar y el Torremolinos (17:00 h.). Un punto separa a hueteños de costasoleños, pero ambos cuentan con cierto colchón sobre la zona peligrosa por lo que el que gane dará un paso más hacia la tranquilidad definitiva. Volver a ganar en el Miguel Moranto tras más de un mes sin hacerlo debe ser el principal objetivo de los del Poniente, que no terminan de ser regulares ante sus seguidores.

Rivalidad

Duelo de cierta rivalidad aunque no sea entre equipos de una misma provincia será el que se dispute en el Vivar Téllez, donde el Loja acudirá plagado de ausencias para medirse al Vélez (12:00 h.). Hasta cinco jugadores con peso específico no estarán disponibles para Diego Delgado, que no pudo disputar el miércoles su encuentro aplazado ante el River Melilla.

No puede fallar

Cerrará la jornada el Guadix, que está obligado a amarrar los tres puntos ante el colista, un River Melilla que aún no sabe lo que es ganar. Los accitanos son claros favoritos y no pueden dejar pasar esta oportunidad para poner tierra de por medio con el Martos que es el equipo que marca la salvación. La cita, a las 18:00 h.