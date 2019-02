Dos derbis por todo lo alto trae la vigésimo octava jornada de Liga en el Grupo IX que se une al importantísimo encuentro que disputará el Guadix en tierras malagueñas ante el CD Rincón. Un duelo clave por lo mucho que se juegan los accitanos que ya se encuentran en zona de descenso tras una horrorosa racha de resultados.

En zona roja

Los de Gabri, tras la derrota en Huétor Vega, ya se han metido en la zona roja de la que podrían salir si este domingo desde las 12:15 horas derrotan a un Rincón que tiene cuatro puntos más en la tabla clasificatoria pero que no se encuentra tampoco en su mejor momento. Y de hecho, en casa ha perdido con claridad su tres últimas citas ante el Antequera, el Loja y el Linares. Pero claro, hasta tierras malacitanas llega un equipo que lejos del Municipal de Guadix no gana desde la octava jornada, un dato que deja claro el porqué los del norte de la provincia están en la zona baja de la clasificación.

El que busca situarse entre los ocho primeros clasificados es el Huétor Tájar, que quiere sumar por primera vez en la temporada dos victorias de manera consecutiva en casa. Hasta el Miguel Moranto llega el San Pedro, un conjunto con muchos problemas clasificatorios gracias a su gran irregularidad. Los de Rafa Morales parecen haber alcanzado una buena línea de juego y resultados pues tan sólo ha perdido dos partidos de sus últimos siete encuentros. El choque dará comienzo a las 17:00 horas.

Duelos provinciales

Aunque serán los duelos provinciales los que atraigan la atención de los aficionados granadinos por lo mucho que se juegan los cuatro equipos que los disputan. El primero de ellos se disputará en el Municipal de Atarfe desde las 12:00 horas y medirá a los verdiblancos con el Loja CD. Un conjunto del Poniente que está cómodamente situado en la tabla lo que le hace más peligroso aún. Con un colchón de once puntos sobre el descenso directo, el conjunto de Diego Delgado acude a tierras atarfeñas tras vencer la pasada jornada al Martos en el Medina Lauxa. El duelo es casi una final para los de de Jorge Moreno que están a cinco puntos de la salvación y al que le vendría bien un empate entre el Rincón y el Guadix pase lo que pase en su encuentro.

Cita en Motril

El otro derbi se vivirá en el Escribano Castilla donde el CF Motril recibe a un Huétor Vega que se ha hecho fuerte en casa y fuera se está convirtiendo en un equipo rocoso como lo demuestra sus últimos cuatro resultados tanto en Las Viñas como a domicilio. Pero los de José Manuel García no pueden fallar pues el Antequera no cede en la cuarta plaza y una derrota ante su público y un triunfo del conjunto antequerano en tierras jienenses ante el Torredonjimeno, complicaría mucho el primer objetivo de los de la Costa en la temporada que no es otro que jugar play off. El choque tiene previsto su inicio a las 17:00 horas.