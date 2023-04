El Huétor Vega gana, pero no consigue plaza en 'play off'

Se acabó la temporada regular en Tercera RFEF. Ya se ha decidido todo en el Grupo IX de la categoría con luces y sombras para los equipos granadinos en esta categoría. Era una jornada de infarto, tanto por los puestos de 'play off' como por evitar los posibles descensos por arrastres.

La lucha por la promoción

El CD Huétor Vega no ha podido acceder finalmente a las plazas de promoción de ascenso a Segunda RFEF. El cuadro de Rizos, a pesar de vencer por 2-1 al CD Torreperogil, quedó fuera por un gol en el descuento del Atlético Malagueño en Maracena. Y es que el conjunto hueteño hubiera estado en puestos de promoción con cualquier cosa que no fuera una victoria del filial malaguista.

Precisamente, la UD Maracena, a pesar de no jugarse nada y sin quererlo, iba a ser juez de lo que ocurriera por la parte alta de la clasificación. El conjunto maracenero ha quedado fuera del descenso directo, pero es el primero en discordia en caso de posibles arrastres. No pudieron los azulones con el Atlético Malagueño (1-2) a pesar de que tuvieron contra las cuerdas a los malacitanos con un gol de Rubén Sánchez en los últimos minutos, respondido por el Malagueño con un gol en el 92 que le hizo recuperar de nuevo su posición en 'play off'.

Los descensos por arrastres

Al CF Motril le valía con un punto para alejarse de los arrastres. Y no sólo fue así, sino que doblegó al CD Huétor Tájar por 2-1 y ha acabado séptimo, siendo el segundo mejor equipo granadino de la categoría. Por su parte, este nuevo tropiezo del cuadro panciverde pone en serio riesgo su continuidad en Tercera RFEF, pues tras el Maracena, es el próximo que podría bajar.

El Arenas de Armilla sólo tenía que dar un paso más al frente para lograr la salvación, y así ha sido. El conjunto arenero venció con claridad por 0-2 al Atlético Porcuna en Jaén. Con estos tres puntos, los de Julio Catalá se aseguran la permanencia otro año más en la categoría e incluso han situado al CD Torreperogil en peligro en caso de arrastres, por lo que tienen un colchón bastante amplio.