Motril, Arenas y Huétor Tájar sonríen en esta jornada

El Arenas está de dulce y volvió a festejar un triunfo a domicilio, algo que no hacía desde la tercera jornada. El equipo de Julio Catalá no se dejó sorprender ante el colista en Melilla y quiso imponer su fútbol desde el principio. Fruto de ello, el contundente resultado por 0-4 ante el Huracán gracias a los tantos de Merino, Alberto Sánchez, Desting y Carrillo. Una goleada que deja al conjunto armillero, momentáneamente, a un solo punto del Play Off y que alarga las buenas sensaciones después de la victoria de la pasada semana sobre el Almería B.

Otra de las buenas noticias de la jornada se trasladó al Escribano Castilla de Motril. En la mañana de este domingo se celebró uno de los partidos de la jornada entre el Motril CF y el Atlético Porcuna, un enfrentamiento clave en las posiciones bajas de la tabla.

El conjunto motrileño venció con mucho sufrimiento en su compromiso (2-0) ante un rival que dio mucha guerra, pero que sigue estancado en el farolillo rojo. Iker Burgos se erigió como líder de los azulillos en el 85', a cinco minutos del final el ariete desató la locura. Con este tanto, la zaga visitante se desquició y el defensa Carella vio la expulsión por roja directa. Instantáneamente, de nuevo Burgos firmó otro tanto para sentenciar el encuentro y aupar a los suyos un poco más en la tabla.

Malas noticias también en clave Tercera para el CD Huétor Vega, que visitaba el feudo de un siempre difícil Marbella FC que derrotó a los hueteños por 1-0. Un tanto que se dio en los últimos diez minutos, obra de Iker Muñoz que deja a los pupilos de Rizos en mitad de la tabla, en tierra de nadie.

En horario de tarde, el CD Huétor Tájar tenía una oportunidad de oro de distanciarse de la zona baja de la clasificación. Y vaya si lo hizo. Remontando a lo grande ante el CD Torreperogil (2-1).

Scigliotti y Raúl, este último saltando desde el banquillo, fueron los protagonistas de una victoria clave para volver a ganar después de dos partidos sin hacerlo.

El sábado

La UD Maracena salió goleada en su visita este sábado por la tarde al feudo del Torre del Mar. El conjunto malagueño endosó un 4-1 a los granadinos, que siguen cerca de las posiciones de descenso a la espera de lo que ocurra durante el domingo.