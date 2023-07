Thomas Bropleh jugará la próxima temporada en Japón y abandona el Covirán Granada

Con la confirmación del regreso de Germán Martínez, Pablo Pin cuenta ya con nueve efectivos en su plantilla de cara a la segunda temporada del Covirán Granada en la Liga Endesa. Este viernes se confirmó que Thomas Bropleh, que ya se conocía que no iba a seguir y más tras el fichaje del alero alemán David Kramer, jugará en Japón la próxima temporada, en concreto en el Veltex Shizuoka con el que ha mejorado sustancialmente sus emolumentos.

El tirador nacido en Denver con pasaporte liberiano, ha aprovechado su buena campaña con el cuadro rojinegro para obtener un suculento contrato a sus 31 años, aunque ello le ha supuesto abandonar la ACB a la que tanto tiempo le ha costado llegar. Jugará en la A2 nipona y dice adiós a tres años en Granada donde ha dejado huella por su compromiso y personalidad.

Dos fichajes más

Al cuerpo técnico le resta cerrar la plantilla con tres piezas más, aunque no se descarta poder tener trece fichas. Una de ellas puede ser la de David Iriarte, que en sus redes sociales escribió un enigmático mensaje con dos símbolos redondos, uno rojo y uno negro, que hizo que fueran varios los seguidores que le preguntaran al actual capitán del equipo que les confirmara si iba a seguir o no. Iriarte, que cuenta con toda la confianza de Pablo Pin, es de esos jugadores que sabes lo que te va a dar, no genera problemas, trabaja, conoce el club, es un hombre de la casa y ayuda en los entrenamientos.

Con la posible continuidad del ala-pívot, quedaría por reforzar dos puestos más. Uno de ellos será un pívot que acompañe al center brasileño Cristiano Felicio y al lituano Evaldas Kairys. El otro será un jugador exterior, ya sea un base, aunque con Germán Martínez quizá se busque a un alero con más capacidad atlética y buen físico que suba el nivel de intensidad en el perímetro. Y es que con Joe Thomasson y Kramer, el conjunto granadino ya cuenta con dos especialistas en el tiro.