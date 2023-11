Los amantes al trialbici de Granada tienen una cita en Huétor Vega

Tras un inicio espectacular en Maracena a principios de mes, el Campeonato de Andalucía Trialbici 2023 se celebrará este domingo 26 de noviembre en Huétor Vega, a partir de las 9:00 horas, su segundo y definitivo encuentro. El Circuito Municipal hueteño de esta modalidad situado en la Avenida de La Libertad acogerá, de la mano del CD Trialbici Huétor Vega, la prueba donde se decidirán los títulos en las respectivas categorías en liza. El buen sabor de boca que dejó la primera cita augura un gran espectáculo, con presencia de los mejores pilotos andaluces e incluso de fuera de la comunicad andaluza.

Esta temporada esta competición de ámbito regional presenta varias novedades como la nueva agrupación de categorías, diferenciadas por el color de la dificultad. Cada piloto podrá participar en la categoría que desee, teniendo que hacerlo durante todas las pruebas en la misma categoría para poder acceder a la clasificación final.

El club organizador habilitará, para ello, varias zonas donde no faltarán obstáculos que salvar por parte de los participantes. La maestría, técnica y habilidades de los pilotos se pondrán a prueba en su lucha por cometer el menor número de errores y completar los recorridos en el mínimo tiempo posible.

Las preinscripciones se pueden llevar a cabo hasta el jueves 23 de noviembre a las 15:00 h.. Esta preinscripción es obligatoria para poder participar abonando el día de la prueba 20 euros (federados) y 30 euros (no federados). Las inscripciones se abonan el día de la prueba. Los participantes no preinscritos podrán inscribirse el mismo día de la carrera abonando el importe de 25 euros para federados y de 35 euros para no federados.

Al término del evento, el club organizador premiará con trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría, todas masculinas y femeninas, poniendo en valor el esfuerzo que realizarán los piloto