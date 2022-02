El Vegas del Genil y el Huétor Vega necesitan del calor de sus aficionados para lograr la permanencia

El CTM Vegas de Genil afronta el partido de ida del play off final por mantenerse en la Superdivisión femenina de tenis de mesa ante CTT Santa Eularia. Un partido clave ante un rival que llega a Granada después de participar en el grupo 2 de la Liga Iberdrola y que ha obtenido tres victorias en esa primera fase. Las vegueñas, por su parte, aún no conocen el triunfo aunque afrontan el play off con mucha ilusión y con enormes ganas de competir.

El conjunto granadino presentará en su plantilla a las nacionales Ana Pedregosa, Andrea Pérez y Eva Vega, junto a la colombiana Paula Andrea Medina y la tailandesa Wanwisa Aueawiriyayothin. Al otro lado de la mesa de juego estarán las Natalia Miramontes y una tripleta de jugadoras extranjeras integrado por la sueca Filippa Isabelle Bergand, la holandesa con origen asiático Men Shuohan y la rusa Ana Riazanova.

Llamamiento

La entidad anfitriona espera la asistencia de todos los amantes de este deporte y así hace un llamamiento a toda la comarca metropolitana. La entrada para asistir al envite será gratuita y todos los patrocinadores y colaboradores del club se han unido para que la afluencia al pabellón vegueño sea alta. Habrá sorteos con obsequios para los asistentes y un gran ambiente.

Por su parte, el Pabellón Municipal de La Libertad de Huétor Vega acogerá este domingo el partido de ida del play off por la permanencia en la Superdivisión masculina de tenis de mesa. El duelo medirá al Covirán Huétor Vega con el CER Robin Prisco L’Escala, conjunto catalán que no conoce la victoria en lo que llevamos de temporada y que busca sacar un buen resultado de cara a la vuelta que se disputará en tierras gerundenses el próximo 19 de marzo. Los metropolitanos, que tampoco saben lo que es vencer esta temporada, no lo tendrán fácil pero confían en la plantilla que tienen para dejar encarrilada la eliminatoria y evitar seguir peleando por descender a División de Honor.