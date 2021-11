Una velada de boxeo amateur para hacer escuela en Granada

Hay quien dice que la vida es un combate diario en el que lo importante no es el hecho de evitar caerse, sino el saber cómo encajar el golpe y, sobre todo, el levantarse. Si ya de por sí la frase ya es aplicable a todos los deportistas -y al esfuerzo y constancia diarios que precisan el dedicarse a ello-, también se puede afirmar que hay un deporte en el que esta premisa, precisamente, es un resumen de su fisionomía. Se trata del boxeo, disciplina que tras unos años casi aparcada a un lado, ha comenzado a resurgir de un tiempo ahora en Granada, enclave que ya ha dado varios nombres -sobra mencionar a John Carter- a un deporte que cada vez cuenta con más adeptos.

Hace unos meses, dos granadinas del VS Boxing Club de Granada, entrenadas por Víctor Segura, alcanzaban el éxito en los Campeonatos Nacionales de clubes celebrados en Los Alcázares (Murcia). Mientras que Jennifer Fernández -que a los tres meses (el pasado julio) también se proclamaba campeona de España en Palencia- lograba el oro en peso pluma (la categoría de 57 kilos), Paula Sánchez hacía lo propio siendo campeona en 54 kilos (peso gallo), dos medallas que hacían que el boxeo granadino sonase con más fuerza. Quizá por ello no resulte extraño que cada vez sean mayor el número de asistentes a las veladas que se organizan en tierras granadinas, por pequeñas que sean, como la que tuvo lugar este sábado 27 de noviembre.

Organizada por el VS Boxing Club de Granada, una veintena de púgiles amateur, tanto de Granada como de las provincias vecinas de Almería y Málaga, se dieron cita en una pequeña velada celebrada en el Club Deportivo Dojo de Armilla, que reunió a familias completas, desde los más pequeños hasta los mayores, y que sirvió para hacer escuela y como ejemplo de que cada vez son más los apasionados de lo que ocurre en el ring.

La velada contó con once combates de tres asaltos cada uno, en los que se alzaron con la victoria Mateo Bueso (VS Boxing Club Granada), Aaron Membrilla (VS Boxing Club Granada), Boubacar Barry (Club Boxeo Málaga), Miguel Ángel Mesa (VS Boxing Club Granada), Fernando P. Morillo (VS Boxing Club Granada), Manuel Fuster (The Boxer Club Vélez Málaga), José Raúl Ortega (VS Boxing Club Granada), Roberto Martínez (VS Boxing Club Granada), Álvaro Tejero (Internacional Boxing Club Córdoba), Joaquín Chirosa (VS Boxing Club Granada) y Wall Alhaafati (Club Boxeo Málaga).

Consulte los resultados completos de los combates, aquí.