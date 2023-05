Antonio Escámez: "El próximo gobierno de Motril estará formado por dos partidos y nosotros seremos uno de ellos"

Es uno de los que más tiempo lleva en la política municipal -23 años-, inició su andadura casi de casualidad cuando un amigo, Bernardo Lorenzo, le pidió su DNI, lo afilió y metió en la lista electoral del entonces Partido Andalucista. Una pelea entre los dos primeros candidatos del partido lo convierten en concejal en la legislatura de Luis Rubiales, y desde ese momento, a excepción de cuatro años que se quedaron fuera del gobierno municipal tras conseguir el PP la mayoría absoluta, son una de las claves para inclinar la balanza hacia la derecha o la izquierda en el Ayuntamiento.

Escámez es un político de calle, de los que la gente para o llama para que le solucione sus problemas, de hecho, durante el transcurso de esta entrevista realizada en la cafetería junto a su sede, el teléfono no dejó de sonar, fueron muchos los que se acercaron a saludar o manifestarle algún problema y otros tantos cláxones sonaron con sonrisas cómplices de sus pilotos. Hace tiempo que tienen que ir a recogerle por la mañana a la puerta de su casa para que llegue a tiempo al Ayuntamiento, ya que se para con todo el mundo que necesita ser escuchado. Se mueve entre la cafetería de la Plaza del Ayuntamiento, donde ha montado su primer despacho oficioso para atender a los vecinos mientras toma café; la propia oficia del Consistorio donde trata temas más farragosos o institucionales; y su Calle Ancha, donde escucha a todo el que lo necesita por las tardes. Por que sí, la Calle Ancha "está crema".

Hablamos con Antonio Escámez, candidato de Más Costa Tropical a la alcaldía de Motril para conocer las principales propuestas de la formación, la dirección en la que se encamina la ciudad o la solución a una serie de problemas del municipio .

"Ahora mismo estamos todos echándonos guiños para ver lo que ocurrirá en las próximas elecciones, lo que puedo asegurar a día de hoy es que nosotros estaremos dentro de ese gobierno municipal", indica Escámez como toda una declaración de intenciones.

-Ha gobernando con izquierda y derecha, ¿Con quién se encuentra más cómodo?

Solo me falta gobernar con Izquierda Unida y estaría encantado de hacerlo con ellos también, porque me parece que dentro de la política que hacen, son honestos. Cada uno tiene sus políticas. He trabajado muy a gusto con Flor Almón y no cuestionaba nuestras decisiones; con Luisa García Chamorro exactamente lo mismo. Cuando vienes a gobernar para los motrileños te da exactamente igual que sea blanco o negro, lo importante no es la marca, es trabajar.

-¿Hay alguna línea que no esté dispuesto a pasar?

No nos gustan los extremos, ni hacia un lado ni al otro porque significan retroceso. En el Ayuntamiento solo hemos podido ver un poco a Vox, aunque reconozco que Miguel Ángel López es una buena persona que ha trabajado muy bien aunque ha tenido que defender las directrices de su partido. Creo que eso es algo bueno que tenemos, no nos debemos a los intereses de nadie, solo a los de Motril.

-Una primera impresión de Motril como ciudadano.

Es la mejor ciudad de la Costa Tropical, lo tiene todo: cultura, historia, buena gente, tenemos de todo y no sabemos utilizarlo. Alguien con un molino de viento en un pueblo lleva excursiones todos los días y nosotros siendo la cuna de la caña de azúcar, o del mundo árabe no somos capaces de traer a la gente para que vea lo que tenemos. No nos podemos olvidar que tenemos un ron -Montero- que es la 'rehostia', no creo que haya ningún ron en el mundo como el nuestro. Tenemos que buscar la forma de poner en valor todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Además hay que destacar el gran potencial humano y la empatía que tenemos en la ciudad.

-¿En qué hay margen de mejora?

Motril necesita nuevas entradas. El que se fue a Alemania hace 40 años no puede volver y entrar por el mismo sitio al municipio, tiene que llegar y ver una ciudad nueva y moderna, creo que precisamente con las Rondas que se están construyendo podemos seguir avanzando. Además, tenemos que seguir creciendo para ser lo mejor de la Costa Tropical. El futuro de los próximos cuatro años está en la nueva zona hotelera y en el Puerto y hay voluntad para ello. De hecho, en unos meses presentaremos un nuevo hotel de cinco estrellas que llegará a la ciudad. Y no me puedo olvidar de mi Calle Ancha que está crema. A día de hoy creo que es una de las calles más bonitas de Motril y espero que en cuestión de 10 años lo este más todavía con sus jardines y árboles, estoy orgulloso de poder decir que hoy en día es todo un negocio instalarse aquí.

-¿Cómo ve la ciudad dentro de una década?

Creo que los peatones ganaran la batalla con los coches. Tenemos que crecer y para ello debemos cambiar el planeamiento de algunas calles, y conseguir que una persona con diversidad funcional pueda recorrerla de un extremo a otro sin necesidad de ayuda, además tenemos que conseguir que sea más modernos y funcionales. Actualmente uno de los sectores más importantes es la agricultura, casi el 50% de la economía proviene de allí, tenemos que cambiar e invertir en un proyecto de ciudad que compagine el turismo con el comercio y la agricultura para modificar las sinergias de trabajo de los motrileños. Espero que en una década Motril cambie radicalmente.

-¿Cuáles son sus objetivos en estas elecciones, además de convertirse en alcalde de la ciudad?

Eso prefiero ni pensarlo, si descubro el 28 de mayo a las 10 de la noche que soy alcalde, me da un infarto y ahí me quedo. Lo que si me gustaría es que el gobierno estuviese formado por dos partidos solamente, porque más significaría tener que poner de acuerdo a mucha gente, y mejor se entienden dos que tres. Ahora mismo nos sentimos necesarios para poder formar el gobierno municipal, y me gustaría que fuese solo con dos. Estamos haciendo campaña para conseguir el máximo número posible de concejales, tenemos una lista repleta de gente joven con ganas de trabajar para que el partido siga adelante una vez que me retire, es ley de vida, mi etapa como político ya está llegando a su fin y me merezco estar tranquilo.

-Más de dos décadas en política, ¿Qué diferencia ve en las diferentes etapas?

Tengo por costumbre apuntar tras cada legislatura los fracasos y los éxitos, y lógicamente después de 23 años sabemos en lo que nos hemos equivocado.

- ¿Cuáles son las líneas básicas del proyecto de PMÁS?

Es necesario conseguir una salida del municipio con cuatro carriles, ser un Ayuntamiento abierto y que todo este unificado para no tener que mandar a la gente que se acerca a otras sedes; tampoco podemos olvidar que hemos conseguido ponernos al día con la deuda gracias al sacrificio de muchos, principalmente de los ciudadanos, así que creo que es el momento de bajar los impuestos y que ninguna familia tenga que pagar porque sus niños hagan deporte. Siguiendo con nuestro espíritu deportivo queremos hacer un circuito de BMX para que nuestros niños no tengan que irse a Almuñécar para entrenar, también queremos hacer otro pabellón, nuestra línea será esa. También asfaltaremos la Calle Nueva, y vendrán otros desarrollos muy novedosos para esta zona, pero no es momento de hablar de ellos, todo se andará con el tiempo.

-Hay grandes áreas que preocupan a la ciudadanía, una de ellas es Limpieza.

Es una asignatura suspensa. Uno de los grandes trabajo de Luisa cuando estaba en la oposición era decir que Motril estaba sucio, llegó incluso a decir en alguna ocasión que olía mal, y quería que cambiase, pero seguimos igual. Hace falta cambiar los métodos que usamos, no puedes pretender el mismo resultado con una persona con un carro y una escoba, es necesario cambiarlo por sopladores y baldeos de las calles varias veces al día. Necesitamos hacer una buena inversión de 10 o 12 millones de euros en la limpieza de la ciudad, nos lo merecemos, no podemos seguir manteniendo el mismo nivel durante otros cuatro años cuando además vemos y reconocemos que no se está cumpliendo. Hace falta modernizarse y no permitir que algunas calles se limpien, con suerte, cada tres días.

Hemos dicho por activa y por pasiva que es necesario que por las noches se baldee toda la ciudad, para que por la mañana, cuando empieza la vida a funcionar, la ciudad esté limpia. No entendemos porque no nos han hecho caso, de hecho, creo que el concejal de Limpieza lo ha sufrido bastante y no ha aprendido mucho porque seguimos igual que al principio. También es necesario que la gente se conciencie, afortunadamente la mayoría de los vecinos con perro son civilizados, pero aún no hay conciencia, por ejemplo, de fumar y no tirar la colilla al suelo o un papel, lo mismo tenemos que empezar a plantearnos que en lugar de multar por aparcar mal, hay que hacerlo por tirar las cosas al suelo.

-Otra de las áreas es la de Seguridad. Es evidente que actualmente hay un conflicto tanto con los Bomberos como con la Policía Local.

Tanto Policías como Bomberos quieren, como es normal, ganar un poco más, tener un servicio mejor y su situación no ha podido cambiar porque eso se hace con dinero y no con una varita mágica. Tienen que comprender que es algo que se tiene que negociar con los presupuestos de la ciudad, no se puede decir: o me subes el sueldo o hago una huelga, o no hago horas extras. Se tiene que negociar para que cuando lleguen los presupuestos se pueda repartir el dinero de forma de que todo el mundo pueda salir beneficiado. Sigo pensando que todo es negociable, todo es asumible pero hay que sentarse para hablarlo en el tiempo en el que se puede hacer, si no tienes 50 euros no puedes irte al teatro o a tomarte algo, tienes que tenerlos en el bolsillo para poder hacer esos planes. Creo que no hay tantas diferencias entre las dos partes, pero muchas veces nos sentimos equivocados por un lado y por otro, quizás más por el lado del Ayuntamiento, pero es necesario sentarse y hablar del tema.

-Hablemos un poco de algunos proyectos que están en standby o siguen siendo un sueño por cumplir, ¿Qué pasa con el Parque de la Caña?

El dinero está, y ahora se nos presenta que es necesario buscar una nueva ubicación para realizar las fiestas y trasladar el ferial. La idea es empezar a comprar ya los terrenos que hay por debajo de la Ronda Sur para montar el ferial y estará en pleno Parque de la Caña. Es otro de los grandes retos de la legislatura que viene.

-¿Y el Parque Periurbano del Cerro del Toro?

Es un problema que la Junta de Andalucía nos quiere endosar. Para los motrileños sería muy bueno tener un parque como ese para poder ir con la familia a pasar el día, incluso había empresas que querían explorarlo con tirolinas y piscinas, el problema es que ahora mismo pertenece a la Junta y queremos que nos lo de bien. La última vez fueron y sacaron un camión de botellas de ron vacías, cerraron todas las puertas, y los aseos los rompieron... Hemos hablado en varias ocasiones con la Delegación de Medio Ambiente y están dispuestos a entregárnoslo, pero queremos que se encarguen de su mantenimiento durante un tiempo y una vez que encontremos a la gente necesaria para darle una utilidad ya lo asumimos desde Motril. Si esas condiciones se diesen no nos lo pensaríamos dos veces, Motril necesita una zona en la que nuestros jóvenes puedan divertirse, pasárselo bien o incluso tomarse su cerveza, pero manteniéndolo con un estado de decoro como el Parque de los Pueblos de América.