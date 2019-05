Baza o la historia de los irreductibles galos

Una aldea poblada por irreductibles galos resiste, haciendo la vida imposible a los cuatro campamentos romanos que la rodean. Como les pasara a los galos de Goscinny y Uderzo, el PSOE de Baza a lo único que teme es a que le parta un rayo. Desde hace 12 años, un intocable alcalde mantiene a raya a los cuatro partidos de la oposición, que como aquellos campamentos romanos, hacen causa común, la de arrebatar el bastón de mando a los socialistas de Pedro Fernández, el bastetano que se cayó en la marmita de las mayorías absolutas.

Seis gobiernos ha tenido Baza en democracia, cinco del PSOE y uno solo del PP. El último de los cuatro alcaldes que ha conocido la ciudad es Pedro Fernández, que acumula cinco mayorías absolutas y tiene a un PP como segunda fuerza a una distancia de seguridad de 6 concejales. Fernández obtuvo 4.668 votos que le valieron 12 ediles, el PP, consiguió 6, cifra nada despreciable si se compara con las cifras de Izquierda Unida, el Partido Andalucista y Ciudadanos que pudieron arañar tan solo un concejal cada uno.

Pero la fuerza de los ‘campamentos romanos’ ha podido cambiar en estos cuatro años y parecerse más al dibujo que dejaron las elecciones generales del pasado 28 de abril. Si estas estadísticas se calcaran en las votaciones del próximo domingo, el PSOE seguiría contando con el factor defensa, aunque el resto de grupos podrían usar el asedio para arrebatarle la alcaldía. El 28-A el PSOE continuó siendo el partido más votado con 3.802 votos, hasta ahí no hubo sopresa. Donde saltaron las alarmas fue en el PP, que pasó a ser tercera fuerza debido al acelerón de Ciudadanos que consiguió la plata con 2.530 votos –¡Por Tutatis!–. A este escenario se suma la irrupción de Vox, con lo que significa eso para el voto ‘fugado’ del PP y en algunos casos de Ciudadanos. Otra de las sorpresas de este 26-M es la ausencia del Partido Andalucista tras siete legislaturas apareciendo en las urnas de Baza.

Pedro Fernández_PSOE

Pedro Fernández concurre a estas elecciones municipales con el as de la costumbre en su mano. 12 años son más que suficientes para que su rostro sea reflejo de su historia, para bien y para mal. El sexto alcalde de la democracia de la localidad se mueve con soltura en su mayoría absoluta, comprobante de que por ahora no tiene que deplegar el mapa de maniobras y el pactómetro aún no ha empezado a encender las luces de posición. Fernández es por ahora la garantía de su partido en la localidad que aún con los datos de las generales sobre la mesa, no tiene aún perro que le muerda los tobillos.

M. Luisa Fernández de Castro_PP

El PP de Baza no solo cuenta con el frente abierto de las cifras que le auguran un par de raciones menos en estas municipales, caso que no hace más que agravar la crisis interna que ha acabado en dos fugas a Ciudadanos. Las crudas circustancias que parece estar viviendo el PP en general, es el reto a cara o cruz de la edil María Luisa Fernández de Castro, la candidata que eligieron los populares in extremis tras el nombramiento de María José Martín como delegada de Agricultura de la Junta.

Fernando Serrano_Cs

Fernando Serrano fue una de las huidas más sangrantes del PP: el ahora número 1 de Ciudadanos era uno de los hombres fuertes del grupo municipal popular. Su fuga a los naranjas confirma que el chorreo de votos a favor de Cs tanto en las autonómicas como las generales es ya una cuestión de confianza del voto de derechas. Pero este viraje no es unipersonal, Clemente Domente es el segundo en la lista de Serrano y otro ex edil popular. Esta vez la deserción popular se hizo a corazón parado: Domene fue concejal del PPentre 2011 y 2015. Con estas fichas sobre la mesa y el recuerdo aún de los datos electorales recientes, una voz susurra al oído de Serrano que posiblemente se convierta en la segunda fuerza de Baza.

Juan Ramón Gil_IU-LV

El cabeza de lista de Izquierda Unida –ahora Baza Unida para la gente– es uno de los nombres propios con más vigor de su formación en la provincia. Con unas cifras electorales que convierten al partido en esta geografía en algo casi anecdótico –un solo concejal– Juan Ramón Gil Van Gils intentará arañar unos cuantos sentires hasta su formación el próximo domingo dada la desaparición electoral del PA y lo hace habiendo fichado a algún antiguo militante andalucista.

Rafael Azor_Vox

El candidato Rafael Azor tiene claro que Baza se muere, al menos así lo exclama en el hashtag de campaña de su partido. Como reclamo tiene dudosa eficacia, salvo para los más exaltados, aunque si Azor acude en términos castrenses a las urnas, bien podría aprovecharse de la ruptura de cordialidades de PP y Cs cuando llegue el momento de activar los pactos. La incógnita será el número de votos que pueda alcanzar el partido y si en este caso también meterán la cabeza en las instituciones.