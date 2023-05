Beatriz Sánchez: la hija de maestros que le hubiera gustado ser Isabel la Católica

Muy sonriente, como le caracteriza, la candidata de Vox a la Alcaldía de Granada nos lleva de paseo por su barrio, el Zaidín, donde se mueve, cría a sus tres hijos y disfruta de sus momentos libres desde hace nueve años. Antes ha vivido en otras zonas de la ciudad como el Triunfo o Martínez de la Rosa, pero ha terminado en el Zaidín, el barrio donde su suegro ha sido maestro en el colegio de Los Salesianos, donde también estudió su marido, y que ahora es el barrio de sus hijos.

Hija de dos maestros de escuela, vivió incluso en mitad de la sierra ya que sus padres trabajaron también en aldeas de colonización. Y con estos padres, no podría haber duda de que Beatriz era buena estudiante.

Todavía conserva amigos de la infancia y agradece a las tecnologías como Whatsapp el que tengan incluso un grupo con amigos del colegio desde primero de EGB, por lo que lo que no han perdido el contacto.

Ingeniera de caminos, de pequeña empezó diciendo que iba a ser farmacéutica. "Me gustaba verlo todo tan ordenado en las farmacias y en casa jugaba a vender medicinas a todo el que entraba", recuerda. Pero como era muy buena en matemáticas le decían que tenía que hacer algo relacionado con eso. "También me han gustado los idiomas e incluso me planteé ingresar en la Guardia Civil", desvela. De hecho, le encanta la criminología. Pero llegó a la ingeniería de caminos "como un regalo", cuando encontró la ingeniería "que más da a la sociedad, al resto de las personas".

-¿En su casa se hablaba de política?

-Se hablaba mucho. Mi padre era una persona muy política, sindicalista de los maestros de toda la vida. Hemos sido una familia que nos ha interesado desde pequeños discutir, somos cinco hermanos, y se ha hablado de política y de historia y eso es importante porque te hace razonar y defender tus ideas.

-¿Y cómo llegó a la política?

-Llegué porque me dijeron que si quería cambiar algo tenía que dar un paso al frente y que seguro que tenía mucho que aportar. Yo no me lo creía pero con tres hijos y queriendo cambiar las cosas para ellos, la mejor manera es dar un paso al frente y haciendo algo, no ser político de sofá sino de acción.

Sánchez se recorre y vive el barrio, y eso se nota. Tiene sus sitios de referencia: la peluquería cerca de casa, la frutería de barrio de toda la vida, los puestos del mercado municipal. Y le encanta el comercio del barrio del Zaidín y la actividad que genera en todo el entorno de Calle Palencia y lo que se mueven. "En el barrio tienes de todo", reconoce. Y de hecho asegura que muchos de los sitios a los que va no saben quién es, no va 'presentando credenciales', sino como una clienta más, por lo que advierte que les sorprenderá viéndola en la entrevista con este periódico.

El poco tiempo que le deja libre la política lo pasa en familia intentando volver "cuanto antes a casa". "Tengo un niño que aún no ha cumplido los seis años y tiene la costumbre de cenar temprano, algo que he querido transmitir a mis tres hijos, y hay que estar en casa con los baños, cenas, lo normal de una familia numerosa", explica de su rutina.

-¿Qué aficiones tiene?

-Me encanta la música, la lectura, pasear por el campo porque te da aire y respirar, y también por la ciudad. En Granada puedes andar por rincones y descubrir cosas increíbles, deberíamos andar más mirando lo que nos rodea.

Película favorita: Me encanta Casablanca en versión original, la vería mil veces.

Música favorita: Me gusta mucho y muy diferente. Lo mismo escucho Pop de los 80, que me encanta de la época en la que éramos preadolescentes, y me gusta el Rock. Mis tres chicos y mi marido son de Rock y lo comparto con ellos. Me encanta también un buen concierto de música clásica. Aquí en Granada es un lujo disfrutar de conciertos en el Carlos V, el Generalife, me llena el alma.

Libro favorito y el último que esté leyendo: Ahora estoy con La Reconquista, de Jon Benet. En general me gusta mucho la novela pero a partir de cierto momento de mi vida me interesé más por lo histórico e intento alternar la ficción con los libros que te hacen ahondar en la historia de España. Y hay uno de la vida de Isabel la Católica que sería de mis favoritos.

De hecho, si tuviera que elegir a un personaje histórico que le hubiera gustado ser, es precisamente la reina Isabel la Católica, aunque con humildad reconoce que no pudiera haberlo alcanzado, pero muestra su plena admiración. También reconoce que "habría que estudiar más a la Virgen María".

-¿Hace deporte?

-He practicado varios deportes y más el baloncesto. Ahora por mis rodillas solo puedo unas canastas, pero me ha gustado el baloncesto y tenis. Ahora hago mucho senderismo y solemos salir los fines de semana con los chicos para despejar la mente y tener una vida saludable.

La candidata de Vox tiene dos rincones favoritos de Granada y muy diferentes. "Me encanta la Capilla Real porque es un símbolo enorme de Granada, la historia y de mucha solemnidad, que además he vivido como concejal; y hay otro que me gusta mucho ir que es la Abadía del Sacromonte y asomarme a la vista de Granada, que la aconsejo a todo el mundo. Allí ves la Granada antigua, una vista de la Alhambra más desconocida y además es muy especial por motivos privados.

-¿Le gusta ir de tapas?

-Me encanta. Es muy nuestro y en cualquier pequeño momento con amigos o compañeros de trabajo. Deberíamos presumir más de las tapas.

Y es curioso que cuando se le pregunta por el candidato de otra formación política con el que se iría de tapas, el nombre le salga sin dudarlo: Elisa. Se trata de Elisa Cabrerizo, la candidata de Podemos-AV. Las dos en estos cuatro años a pesar de estar en los extremos ideológicos han mostrado su conexión personal y cariño, por lo que no era de extrañar la respuesta.

Reconoce que lloró hace pocos días y que no tienen ningún miedo o fobia. Quizá "alguna pequeña preocupación" o miedo "a no hacerlo bien en algún momento" de su vida.

Se define como una persona "muy normal, muy leal, seria" en su trabajo pero que le encanta reír. Y eso se transmite nada más acercarse a ella y lo valoran otros contrincantes políticos también. "Soy risueña porque pienso que la vida siempre tiene algo positivo".

-¿Qué es lo que más le gusta de la política y lo que menos?

-Lo que más, poder ser útil, ayudar a un vecino, dejar algo para la posteridad que sirva a las siguientes generaciones. Y lo que menos es que saca lo peor de las personas. Lo he podido vivir y es lo peor.

-¿Se arrepiente de alguna decisión tomada?

-No me arrepiento y estaría encantada de tener más oportunidades de toma de decisiones. Por ahora ha sido dar un paso al frente y realizar propuestas.

-¿Qué resultado espera el 28M? ¿Cuál sería un buen o un mal resultado?

-Casi seguro tendremos un buen resultado y no me refiero a un número concreto. Cualquier escenario que tengamos al final es la apuesta de un ciudadano que quiere decir que lo hemos hecho bien. Queremos ser decisivos. Si fuera alcaldesa sería ideal, nos presentamos para ganar, pero tenemos los pies en la tierra y hay que intentar ser decisivos, aplicar el programa y tener una toma de decisión más seria.

-¿Se integraría en algún gobierno?

-Aquí hay que estar para ser capaz de gobernar. Cuando uno se presenta tiene que hacerlo pensando en que apuesta a ganar y tienes que ser capaz de gobernar, no tener miedo, si no no te presentas. He hecho grandes cosas en mi vida y no tengo miedo a tomas de decisión.

-¿Tiene fecha para dejar la política?

-Tengo que tener una fecha, no una concreta pero sí. Yo no voy a terminar mi vida en la política, lo tengo clarísimo.

-¿Y qué hará después?

-Retomar mi carrera, que además me gusta muchísimo. Ser ingeniero de caminos y en obras que puedes hacer cosas para tantas personas, como una autovía o un pequeño regadío en una aldea, es un servicio a la sociedad y lo echo de menos también.