Centrados en Motril presenta las bases y propuestas de su candidatura a la alcaldía con Ángeles López Cano

Al ritmo de grandes éxitos del pop-rock de los 80, Ángeles López Cano, la candidata a la alcaldía de Motril por el recién creado Centrados en Motril, fue apoyada y seguida por multitud de simpatizantes y amigos en el salón de actos del colegio San Agustín con la ilusión de "humanizar" la política bajo unas siglas cuya máximas son la igualdad, el respeto y el trabajo en positivo por la ciudad.

Una formación que llega con la firme convicción de ofrecer "una alternativa comprometida", formada por un equipo de personas "trabajadoras", con "voluntad y capacidad de llevar a cabo propuestas reales" con la idea de realizar la escucha activa con todas aquellas personas, asociaciones o colectivos que quieren proponer ideas para mejorar entre todos la ciudad.

"Creo en la inteligencia colectiva, donde la confianza y la gestión constructiva de conflictos y objetivos comunes están por encima de los egos y las soberbias, estoy convencida que con las tres 'h' de la política se va a todos lados y la gestión pública sin ellas no debería existir. Son la humildad, la honestidad y la honradez, además un buen político no cambia durante su trabajo de las tres 'c': casa, coche ni compañeros", explicó López Cano, quien añadió que se presenta para seguir haciendo lo que ha hecho durante su etapa política, "trabajar por Motril y sus anejos, con un equipo ilusionado, con ideas, compromiso y amor por la ciudad".

La candidata a la alcaldía aseguró que son una alternativa "real" para Motril, "Centrados en Motril es el presente y queremos ser el futuro de la ciudad, con muchas ganas y compromiso. El mejor camino para el progreso es la libertad, piedra angular de nuestra formación política". Y aseguró que van a estar "codo con codo con los pescadores, agricultores y sector primario, empresarios, cultura".

Al hilo, indicó que no se puede permitir que "los motrileños sigan perdiendo derechos sociales, es increíble que la política social vaya en detrimento, nuestro compromiso será que esta será la piedra angular del Gobierno, recuperaremos la figura del intérprete de lengua de signos, trabajaremos con la Junta de Andalucía para que el centro de valoración de personas con diversidad funcional atienda en un lugar, cedido por el Ayuntamiento, a todas estas personas para que no tengan que desplazarse hasta Granada. Tampoco de dejará que se pierda ni un sólo derecho social más de nuestros mayores", además se acordó de las trabajadoras sociales, la educación, los distintos sectores económicos y sociales de la ciudad, así como de los anejos.

Por otro lado, se refirió al actual conflicto entre el Ayuntamiento, la Policía Local y los Bomberos. "Es vergonzoso que se ponga en jaque la seguridad de los motrileños por falta de diálogo y por falta de acuerdo, nuestra seguridad hay que cuidarla, y para ello hay que cuidar a nuestros policías y bomberos. Hay que valorar a nuestro funcionariado, y darles herramientas para que lleven a cabo su labor de una forma digna".

La candidatura de Centrados en Motril está formada Ángeles López Cano, Manuela Santiago, Ester Rodríguez, Andrés Correa, José David Orihuela, Carmen Alonso, José Antonio Santiago, Carmen Cuadrado, Álvaro Durán, María Ester Pérez, Ignacio José López, Nieves Lorena Castro, Carlos Gustavo Fernández, Juana Martín, José Antonio López, Carmen Bernardino, Raúl Ruiz, María Dolores Sánchez, Ayoub El Assiri, María Alejandra Cuello, Francisco Javier Guijarro, Isabel Rocío Delgado, Sergio Castro, José Antonio Chamorro, María Ángeles Nadal; y de suplentes Daniel Paquet, José Antonio García, Manuela Martín.