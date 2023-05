Control aéreo para las motos de agua, la propuesta del PP de Almuñécar para terminar con la problemática de cada verano

El malestar con las motos acuáticas ha ido en aumento a la par que estas se iban incrementando en número en todos los rincones de la Costa de Granada, pero especialmente en Almuñécar y La Herradura, cada verano la historia se repite, e incluso la temporada se ha alargado ha otras épocas del año propiciado, principalmente, por el buen tiempo imperante en la zona. Una problemática que parece no tener solución, a menos a corto plazo, ya que desde distintas asociaciones piden su erradicación y desde la administración local aseguran no poder hacer mucho una vez al no tener jurisdicción dentro del agua.

Motivo por el que el candidato del PP a la alcaldía de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, promoverán desde este mismo verano un servicio de vigilancia de motos de agua en las playas de Velilla y La Herradura quegaranticen el cumplimiento de las normas gracias a varios drones.

Ruiz Joya explica que tras varios años de quejas de vecinos y un estudio en el que "hemos comprobado qué ha funcionado en otros municipios como Fuengirola, con muy buenos resultados, y nos hemos puesto en contacto con varias empresas que realizan este servicio para llevarlos a cabo, este mismo verano, en losmeses de julio y agosto".

Drones que, según aclara, tendrían su base en los puestos de socorro de Velilla y La Herradura, y contarían además con un salvavidas que se podría lanzar, por control remoto, desde el aire, algo que podría ayudar en caso de necesitar una ayuda más rápida de rescate; un altavoz para indicar a los usuarios de las motos de agua que estén teniendo comportamientos incívicos y no cumplan las normas, que están siendo grabados y de una cámara que hará fotos a la matrícula y vídeo, que llegará directamente a las autoridades competentes para que cursen la correspondiente denuncia, adjuntando la foto y el vídeo de la prueba.

El popular especifica que dichos drones "pondrán especial atención a las motos de agua que no respetenel balizamiento y la zona de bañistas o que hagan un mal uso de los canales náuticos", ya que están a favor de que se puedan desarrollar las actividades náuticas dentro del municipio. "Hemos luchado incansablemente para que las empresas que se dedican al alquiler de estas embarcaciones tuvieran las renovaciones que han conseguido, pero el verdadero problema son las personas que vienen a nuestromunicipio con su moto de agua y no respetan a los demás y no cumplen las normas".

Al hilo, adelanta que le solicitarán a la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical que mantengael balizamiento de las playas durante todo el año, ya que "el buen tiempo de este invierno y primavera ha llenado las playas de usuarios, no solo en verano que es cuando se coloca el balizamiento".

Los drones estarán en funcionamiento durante los meses de julio y agosto desde las 11 de la mañana la as 8 de la tarde.