Elecciones municipales en Guadix: veteranos vs novatos

Como si de la típica pachanga de fútbol se tratase, la elecciones municipales de Guadix son un veteranos contra novatos. De los cinco candidatos en liza, solo dos de ellos saben lo que es encabezar una lista electoral, mientras que los otros tres se enfrentan a este reto por primera vez. El 28 de mayo se sabrá quién se lleva el balón a casa.

Jesús Lorente, actual alcalde de Guadix, se debe sentir como el repetidor que comienza un nuevo curso con los alumnos menores que él. El popular es uno de los dos únicos candidatos que se mantiene en estas elecciones del municipio granadino, al que se presentan un total de cinco formaciones, frente a las siete de hace cuatro años.

El Partido Popular es, además, el único que repite del actual pacto que permitió, gracias a los dos concejales de Ciudadanos, arrebatar la Alcaldía al PSOE, que gobernaba en la figura de Inmaculada Olea, que no se presenta a la reelección. Como en gran parte del territorio, el partido naranja no ha conseguido formar una candidatura para estos comicios y sus papeletas no estarán en los colegios electorales.

Tampoco estará en esta ocasión Podemos, que en la anterior legislatura se presentó en confluencia junto a otros partidos en Adelante Guadix, con Manuel Ortiz como cabeza de lista, que ahora aparece como tercer nombre de Izquierda Unida para la Gente, la nueva candidatura que lidera María Dolores Martínez.

También resulta curioso el caso de Antonio Vera, candidato de Vox y Cascamorras en hasta cinco ocasiones, que aceptó el cargo tras abandonar su puesto como jefe de la Policía Local, un cuerpo cuyo sindicato, del que formó parte Vera, ha demandado al actual alcalde con motivo de las horas extra.

Como en el resto de municipios, en estas elecciones no solo se vota al futuro alcalde o alcaldesa de Guadix, sino que también se opta a una plaza en la Diputación provincial. En 2019, el PSOE mantuvo su resultado de hace cuatro años con un empate a un diputado con el PP, pero que sumó igualmente para que Pepe Entrena alcanzase la cifra de 14 concejales que le abrieron las puertas del organismo.

Jesús Lorente (PP)

Accitano de nacimiento, Lorente consiguió recuperar el Ayuntamiento para su partido después de perderlo en 2015 por tan solo 37 votos. Antes, durante los dos mandatos con mayoría absoluta que ostentó la formación en Guadix, el candidato fue concejal de Hacienda y Urbanismo.

Una experiencia a la que suma el haberse enfrentado ya a una cita electoral como cabeza de lista. En definitiva, avales de una gestión que pueden inclinar la balanza frente a una serie de nombres apenas conocidos.

María Belén Porcel (PSOE)

María Belén Porcel está este año en la misma posición que Lorente en las anteriores elecciones. La cabeza de lista socialista busca volver a conquistar el Ayuntamiento accitano después de que un acuerdo entre PP y Ciudadanos en 2019 permitiese la alternancia.

También como el actual regidor, Porcel ha ocupado distintas concejalías en anteriores gobiernos del PSOE y actualmente ejerce como portavoz en el grupo en el Ayuntamiento. Ahora, esta docente llega a las elecciones con la intención de 'enseñar' de lo que es capaz.

María Dolores Martínez (IU)

Guadix no ha sido ajena a las divisiones que la izquierda ha experimentado en los últimos tiempos. La anterior confluencia, Adelante Guadix, formada por IU, Podemos, e Independientes ya no existe y tan solo los primeros vuelven cuatro años después a presentar una candidatura.

Lo de Martínez ha sido un adelantamiento en toda regla. En 2019 ocupaba la penúltima posición en la lista de Adelante y ahora aparece como cabeza de lista de una formación de cuya asamblea local es coordinadora desde 2016.

Con la desaparición de Adelante, los resultados de Izquierda Unida son difíciles de prevenir. Actualmente, la confluencia cuenta con un único concejal, Manuel Ortiz, también vinculado a Izquierda Unida y que ahora ocupa la tercera posición. En los comicios de 2015, cuando IU se presentó de forma independiente también consiguió un único edil gracias al apoyo del 6,5% del electorado.

Antonio Vera (Vox)

El candidato de Vox, Antonio Vera, ya desempeñaba un servicio público antes de formar parte de la candidatura del partido. Hasta este año, Vera era jefe de la Policía Local del municipio, pero pidió una excedencia alegando motivos personales para poder encabezar la candidatura.

El nombre de Antonio Vera volvió a la palestra a raíz de la denuncia que uno de los sindicatos de policía de Guadix, al que él pertenece, ha interpuesto ante el Ministerio de Trabajo en relación a los turnos con que cuentan los agentes del Cuerpo.

Pero su nombre también era conocido entre los vecinos por otro motivo: en hasta seis ocasiones el ahora político encarnó la figura de Juan Pedernal, el Cascamorras, la emblemática figura de la tradición que este municipio comparte con Baza. De hecho, es considerado como una de las personas que mejor ha representado esta tradición de más de 500 años.

Eduardo Jiménez (Gana Guadix)

Si el PP consiguió volver al Gobierno municipal gracias a Ciudadanos, el PSOE al que derrocó consiguió el bastón de bando gracias al apoyo de Gana Guadix y su cabeza de lista y único concejal, Eduardo Jiménez, quien vuelve a presentarse a las elecciones.

Médico de la pública, este candidato puede volver a tener la llave para decantar la política, en caso de que se volviese a producir un empate técnico entre los dos partidos mayoritarios, aunque para eso habrá que esperar un par de semanas.

Las grandes ausencias

Al igual que en Maracena, en estas elecciones hay dos sillones libres, los que deja Ciudadanos, que no se presentan a estos comicios, como tampoco lo hará en gran parte de la provincia. Aunque la tercera en votos (1.194), la formación liderada por Pedro Rus se convirtió en un actor clave en la anterior cita, al permitir, con su apoyo, el regreso del PP al poder.

Los dos concejales con los que contaba en esta legislatura (Pedro Gabriel Rus y Antonio Valverde) han pasado a ser concejales no adscritos, mientras que el excabeza de lista, además, aparece en sexta posición de la lista de Lorente.

Se hace difícil saber quién ocupara estas plazas vacantes durante los próximos cuatro años, pero es probable que esos votos lleguen a suponer la llave para asediar el fortín del PSOE o, quizá, para darle una vuelta más a la cerradura y mantenerlo seguro durante un mandato más.