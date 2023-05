Limpieza, la principal factura que tendrá que pagar el nuevo Ayuntamiento de Granada

La nueva corporación que salga de las urnas el 28 de mayo tendrá que adjudicar los dos grandes contratos de Granada: el de limpieza y recogida de basura y el de transporte. Las dos concesiones, multimillonarias, son las principales facturas que paga el Ayuntamiento de Granada y por tanto su gestión es clave también para las arcas públicas. Los dos contratos ya están caducados y en vías de nueva adjudicación, aunque el de limpieza está más avanzado y hace unas semanas ya se publicaron los pliegos. El de transporte aún no los tiene y será ya tarea del próximo equipo de gobierno.

Las dos cuestiones, la limpieza de la ciudad y el servicio de transporte público, son dos servicios públicos básicos para la ciudad y el día a día de sus habitantes. El sistema de recogida de basura, la limpieza de las calles, el diseño de la red de autobuses y su buen funcionamiento, son claves para la gestión del gobierno municipal de turno. En Granada, los dos servicios están adjudicados a una empresa externa por concesión. Aunque en este último mandato se abrió el debate de la remunicipalización a instancias de Unidas Podemos, finalmente no se optó por ese modelo y seguirán la gestión indirecta para las próximas décadas, 15 años la limpieza y el transporte, otros tantos.

El contrato de limpieza y recogida basura ya tiene aprobados los pliegos tras dos años y medio de retrasos. Caducó a final de 2020 y el enfrentamiento político sobre el trabajo hecho y la definición del modelo ha llevado a este retraso. Pero ya ha salido a licitación por 643 millones, por un periodo de 15 años y supondrá la modernización del sistema de recogida de basura y limpieza de Granada para adaptarlo a los estándares europeos. Incluye 80 millones en inversiones con mejoras como la renovación de la flota, modernización de la maquinaria y apuesta por la recogida selectiva de basura. La intención es que a final de año esté ya adjudicado si se cumplen todos los plazos.

El de transporte urbano caducó en septiembre de 2022 y el proceso no está tan avanzado, por lo que no hay ni pliegos. Será por tanto cosa de la siguiente corporación la redacción de los mismos y la apertura del proceso de licitación.

Precisamente los grandes contratos fueron origen de la crisis de gobierno PP-Cs al inicio del mandato que ahora acaba. Y punto de fricción importante entre los partidos y Vox. Entonces, el concejal Onofre Miralles forzó la creación de una comisión de grandes contratos para que todos los grupos tuvieran conocimiento de la gestión de estos contratos en las licitaciones más importantes para la ciudad de Granada. No se fiaba del responsable de contratación entonces, Sebastián Pérez, que se negaba a dicha comisión y que acusó a Vox de querer sembrar dudas y a su partido de no defenderlo. De hecho, hasta Luis Salvador le dio un revés cundo puso a Miralles a presidir dicha comisión, que tuvo sus reuniones y su veredicto, aunque no vinculante, y que se ha demostrado ahora con el paso del tiempo que no sirvió para nada. El cambio de gobierno hizo que se iniciaran de nuevo los procedimientos para las adjudicaciones y todavía habrá que esperar unos meses para tener las concesiones hechas.

¿Cuál es la posición de cada partido respecto a la gestión de estos servicios públicos y la licitación de los contratos?

PSOE

El PSOE valora que estos dos últimos años de su gobierno se ha conseguido desbloquear el gran contrato de limpieza, el más importante de cuantos se van adjudicar en nuestra ciudad en la próxima década y que, además, afecta de manera directa a los ciudadanos en su día a día. Un contrato que ha pasado por un "camino largo, duro y complicado cargado de zancadillas de PP y Vox que no lo han hecho nada fácil", recuerdan, defendiendo que tras 50 años de la actual concesión, era necesario una modernización y actualización del servicio.

La propuesta de Paco Cuenca para la limpieza de la ciudad es seguir mejorando con planes específicos en todos los distritos favoreciendo la interlocución de Inagra con los propios vecinos y a través de las juntas municipales de distrito, conociendo sus demandas en materia de limpieza de primera mano y a tiempo real. También intensificar la gestión de residuos tras ser Granada la provincia líder en reciclaje en Andalucía.

En cuanto al transporte, optan por seguir la senda iniciada, que ha llevado a que ahora cuente con más de 21 millones de viajeros en 2022 y con valoraciones por la plataforma Moovit como las ciudades de España donde se tarda menos en transporte público con tiempos de espera de 10 minutos, solo por detrás de Burgos y Bilbao. Destacan la inversión de casi un millón de euros para dotar a toda la flota de la doble rampa de acceso para personas con movilidad reducida

También se seguirá con las bonificaciones gracias a las ayudas del Gobierno de España y se apuesta por la ampliación de las líneas en zonas de expansión una vez consolidada la red "tras los problemas generados por la LAC". Se ha hecho ya con la S2 y la U3 y queda pendiente ampliar la 21 hacia las zonas de expansión de Albayda, que se concretaría en el próximo mandato. Apuestan por ampliar los carriles-bus e implantar el sistema de priorización semafórica de la línea 4 como compromiso inmediato. "Está previsto además continuar con la sustitución de la flota de autobuses por vehículos de bajas emisiones, emisiones Cero, y eléctricos, hasta completar la totalidad. El objetivo es contribuir hacia una movilidad urbana más sostenible para favorecer el desarrollo de una ciudad más verde, más habitable y libre de humos"

Granada Unida

El candidato Paco Puentedura asegura que la coalición defenderá la remunicipalización de los servicios de transporte y de limpieza recuperando así el Ayuntamiento la gestión de estos servicios públicos además de otros como la Ayuda a Domilicio o el mantenimiento de parques y jardines. Como ejemplo pone la remunicipalización que sí han llevado a cabo en Málaga, Córdoba y Sevilla y a la que en Granada, por mayoría de Pleno, se ha venido negando estos últimos años.

"Son dos contratos, los de limpieza y transporte, que generan beneficios a las multinacionales privadas de más de 20 millones de euros al años, que serían muy necesarios para inversiones por ejemplo en los barrios", ha destacado Puentedura, que asegura que además servirían para conseguir mejoras en empleo o equipamientos para la ciudad. Así, su propuesta es iniciar los expedientes de remunicipalización.

En limpieza, además, considera la confluencia que hay que reforzar la misma en los barrios para igualarlos al Centro, además de acompañar con planes como el aumento de la vegetación de calles y plazas.

En transporte, se comprometen a que en el nuevo mandato todos los vehículos municipales y de transporte público sean eléctrico o del sistema menos contaminante. Además, apuesta por las líneas coordinadas urbanas y metropolitanas con billete único y contemplan la gratuidad del transporte público para los censados en Granada.

Vox

La candidata de Vox, Beatriz Sánchez, se muestra sorprendida por cómo se ha gestionado estos años las concesiones de limpieza y transporte. Su partido exigió al inicio del mandato la comisión de grandes contratos para vigilarlos y el retraso final ha dejado el mandato en blanco para las adjudicaciones. Al final, no está segura de que se solucionen los problemas de gestión con los nuevos contratos.

Sobre la limpieza, reconoce que "el servicio no es bueno" y que la ciudad está sucia. Respecto al transporte, asegura que si la ciudad va encaminada a que no se coja el coche particular, hay que ofrecer como alternativa "un transporte urbano bueno, con buenas frecuencias".

Podemos-Alianza Verde

La candidata Elisa Cabrerizo recuerda que en la actualidad el contrato de limpieza está en prórroga forzosa, vulnerando el principio de libre competencia entre empresas que dicen defender y es la supuesta base del sistema, culpando del retraso a la "ineficiencia" de PP y PSOE, que desde 2016 no han sido capaces "de gestionar este contrato".

Podemos-AV propone la municipalización del servicio porque implica un ahorro de salida del IVA, que es del 10% para el transporte y la limpieza y basura, más el beneficio industrial y una parte de los gastos generales, lo que significan varios millones de euros. Además, señala que el contrato de basura genera beneficios para la empresa (entre el 9 y 12% anual sobre facturación) de más de tres veces lo que se dice es el beneficio medio del sector en España (3%). Y en el agua hidráulica se lleva cada año una media de 8 millones netos, de beneficios, después de impuestos

En cuanto al transporte, también prorrogado de forma forzosa, indica que el importe del contrato, también de unos 40 millones anuales, en este caso una parte del coste lo pagan los usuarios del transporte urbano a través del billete o los bonos de viajes. También abogan por la municipalización de los contratos de ayuda a domicilio y limpieza de colegios, que entre los cuatro suman más de 100 millones de euros.

PP

La candidata Marifrán Carazo ha criticado que el gobierno municipal saque "ahora, justo antes de las elecciones", el contrato de limpieza, que es una "falta de respeto a los granadinos": "Es el contrato más importante de la historia de la ciudad y lo lanzan tarde y mal, con urgencias, antes de perder la alcaldía. Suena muy mal. E indica tres problemas graves, por no decir escandalosos". Según la candidata esos tres problemas es el "desconocimiento o desinterés", asegurando que la ciudad está sucia y descuidada; el segundo es el modelo de ciudad, "que es inexistente", con un modelo de limpieza que dice que "ha fracasado porque no ha existido". "Y eso no lo salva un contrato nuevo, lo salva tener una estrategia como la que nosotros proponemos: que dote a los servicios municipales de más personal en la calle, de mayor tecnología para limpiar, de más datos para saber dónde hay que limpiar más a menudo y más profundamente. Nada de esto lo tendremos con este contrato hecho a toda prisa. Nosotros no nos conformamos con tener lo mismo de siempre. Hay que limpiar Granada, y hacerlo de una vez, y hacerlo a fondo, sin excusas". El tercero es el problema del tiempo en el que se ha sacado el contrato. "Granada necesita una alcaldesa que crea en la ciudad, que la haga brillar, que limpie sus calles y plazas, que nos haga estar orgullosos de ella, una alcaldesa que afronte los problemas de verdad de la gente, que ofrezca soluciones", dice.

Sobre el contrato de transporte, insiste en que "estos dos años han sido años perdidos de cosas obvias que deberían haberse hecho pero que se han quedado en un cajón, como el contrato de transporte, que "no es que llegue tarde y mal, ¡es que no llega! Granada necesita una alcaldesa que piense en los próximos veinte años, y no solo en los próximos veinte días. Una alcaldesa que piense de modo metropolitano, que renueve una flota de transporte anticuada y contaminante, que amplíe el Metro", asegura, vendiendo lo que ha conseguido en movilidad como consejera.

Cs

La candidata Concha Insúa considera que el PSOE "no ha sido valiente para el impulso necesario tanto en las licitaciones de transporte como de basura. Se está contratando lo mismo de siempre con importes mayores, en lugar de haber apostado por un nuevo modelo que sirviera para reducir el coste para los granadinos o para mejorar la eficiencia y la concienciación medioambiental".

Cs critica que poco margen tiene el próximo equipo de gobierno. "No obstante, exigiremos una mayor inspección y vigilancia de las empresas concesionarias y mantendremos contacto directo y fluido con las empresas para seguir mejorando en todas las vertientes posibles". Propone invitar a las concesionarias para que estén presentes en las Juntas de Distrito y así puedan tomar nota de las quejas de los vecinos, redundando en la mejora del servicio concedido". Segun Insúa, "no se puede volver a abandonar este estudio hasta el tiempo de descuento ni debe ser un tema del que se quiera sacar rédito electoral", indicando también que además de aumentar la vigilancia de la adjudicación de los contratos de coste más elevado, "revisaremos el posicionamiento y el compromiso del ayuntamiento en la financiación y gestión de todos los órganos dependientes y empresas participadas".

JxG

Juntos por Granada, que se presenta por primera vez a las municipales, incluye en su programa también la municipalización del contrato de limpieza ya que consideran que la gestión pública es "más adecuada" que la interesada, indirecta o público-privada, llegando a comprometerse a estudiar durante los primeros seis meses de mandato la conveniencia del rescate de la gestión.