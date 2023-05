Luisa García Chamorro: "Espero conseguir una mayoría suficiente o un equipo estable para gobernar Motril"

Tiene el honor de figurar en la historia de la ciudad como la primera mujer en ostentar el bastón de mando, quien la conoce la describe como una persona trabajadora y con carácter. Amante de la lectura, las series y de los paseos por la playa de Motril cuando el tiempo se lo permite; resalta la importancia de la familia y de rodearse de sus seres queridos, aunque en muchas ocasiones el tiempo no lo permita.

Inició su andadura política en 1996 con la afiliación en el Partido Popular, tres años después -en 1999- Carlos Rojas la integra en su equipo para las elecciones municipales, y desde ese momento ha ostentado distintos cargos de responsabilidad, como Vicepresidenta de la Diputación de Granada, concejala de distintas áreas del Ayuntamiento de Motril, concejala en la oposición y alcaldesa de la ciudad.

Hablamos con Luisa García Chamorro, candidata del PP a la alcaldía de Motril para conocer las principales propuestas de la formación, la dirección en la que se encamina la ciudad o la solución a una serie de problemas del municipio

-Una primera impresión de Motril como ciudadana.

Es una ciudad muy cómoda para vivir, cuenta con una magnífica situación geográfica, un clima envidiable, pero sin duda lo mejor son los propios motrileños.

-¿En qué hay margen de mejora?

En todos los campos realmente. Un político tiene que tener ambición en positivo, siempre quiere que su ciudad siga progresando. En Motril, somos muy autocríticos y reconocemos cuando hay un problema para intentar mejorarlo y solucionarlo. Tenemos mucho que mejorar de la ciudad y precisamente por eso nos presentamos a las elecciones, para seguir trabajando en todos esos ámbitos en los que hay margen para construir una ciudad con más calidad de vida para nuestros vecinos.

-¿Cómo ve la ciudad dentro de una década?

Actualmente la ciudad vive de la agricultura. Y dentro de una o dos décadas tiene que aprovecharse de otros sectores productivos, como el turismo. Ya se nota la evolución que ha tenido en los últimos años con la construcción de grandes avenidas, la Ronda Sur, el Parque de los Pueblos de América, pero en los próximos años tenemos que experimentar el despegue turístico, para lo que le tenemos que prestar mucha más atención a la franja litoral, a las playas; al sector turístico en general atrayendo nuevos inversores. En este sentido, ya hay empresas interesadas, y ya hay tres hoteles encima de la mesa que se harán en los próximos cuatro años. Además, hemos dicho en muchas ocasiones que de qué nos sirve tener la mejor oferta cultural o de deportes, las mejores playas... si la base es que la gente se pueda quedar a dormir. Ahora mismo Motril, por la carencia que tiene de hoteles, es una ciudad de paso, vienen, están el día y se van. Es una realidad que no tenemos una oferta hotelera suficiente, y es algo fundamental que tenemos que solucionar.

-¿Cómo ve la fotografía del futuro pleno municipal? ¿Algún cambio reseñable?

Hay que tener en cuenta que hay formaciones políticas que no se presentan -Ciudadanos-, y otras nuevas, solo espero que el pleno que salga tenga suficiente apoyo como en la legislatura que acaba con 15 concejales de 25. Espero que el que salga tenga suficiente apoyo para no tener que depender de la oposición para determinados temas, y no vuelva a ocurrir lo de hace cuatro años en la que Izquierda Unida apoyó la toma de posesión de Flor Almón (PSOE) y después, cada vez que había que apoyar algún tema importante, Escámez (PMÁS) tenía que venir a pedirnos ayuda a nosotros, eso no es normal. Es muy fácil no dejar gobernar desde la oposición, y hay que tener muy mala suerte para que te pongan de alcalde o alcaldesa y luego no te ayuden en nada.

-¿Cuáles son sus objetivos en estas elecciones?

El próximo 28 de mayo todos los partidos nos sometemos a la decisión de la voluntad de nuestros vecinos, lógicamente nuestra meta es seguir en el gobierno de la ciudad, y sobre todo, tener un mando estable porque vienen cuatro años muy importantes e ilusionantes para la ciudad, se tendrán que tomar decisiones que conlleven consenso. Espero conseguir una mayoría suficiente para poder tomar las decisiones necesarias y poder ejecutar los grandes proyectos que hay , por ello es necesario formar un equipo estable. Es incomprensible que Motril haya estado, en épocas anteriores, cuatro años sin tener unos presupuestos aprobados.

-Muchos años en política ¿Qué diferencia ve entre las distintas etapas?

El partido ha sufrido una transformación en los últimos años, inicialmente estaba bajo la presidencia de Carlos Rojas hasta que decide dar un paso al lado por otras responsabilidades en Madrid. Se hace un congreso al que se presenta solo mi candidatura y es la que al final dirige el PP de Motril.

De mi etapa como alcaldesa tengo que destacar estos últimos cuatro años, han sido muy complicados para la ciudad. A los seis meses de tomar posesión se declara una pandemia que nadie esperaba, estábamos todavía terminando de encajar las piezas para empezar a funcionar cuando el COVID transformó todo y cambiaron nuestras prioridades. Pese al parón en la gestión municipal durante esos meses, me quedo con esta etapa porque la ciudad demostró su fortaleza y solidaridad.

-Os presentáis con una lista muy renovada.

Buscábamos una renovación, hay compañeros que se han movido de puesto dentro de la candidatura y agradecemos su generosidad para dar paso a nuevas personas. Creo que los que estamos al frente de las instituciones o de los partidos, tenemos la obligación no solo de gestionar el presente, sino de ir preparando el futuro, y eso pasa por la entrada de gente nueva con ganas e ilusión, y con esto pretendemos que los vecinos de Motril se sientan identificadas con esas personas. Dentro de los equilibrios que hay que hacer siempre a la hora de elaborar una lista, creo que en esta cualquier persona se puede sentir identificada.

-¿Cuáles son las líneas básicas del proyecto del PP de Motril?

Lo básico, y en lo que coincidimos casi todas las listas es en la necesidad de cambiar nuestro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que tiene que pasar por un acercamiento hacia el mar. El actual que está vigente contempla el crecimiento hacia el norte y entendemos que es el momento de mirar al lado contrario, tenemos que buscar nuestra franja litoral, es la que nos dará riqueza, aunque siempre respetando el medioambiente. Trabajaremos desde el minuto cero con el resto de formaciones políticas porque el PGOU es la herramienta para diseñar el Motril del futuro y tiene que tener el máximo consenso, no podemos seguir viviendo de espaldas al mar.

-Habéis presentáis un proyecto muy llamativo en pleno centro de la ciudad.

El Ayuntamiento de Motril tiene que adquirir sí o sí el Coliseo Viñas. Actualmente hay una resolución judicial que nos obliga a comprar el inmueble, al que se le puede dar muchos usos, tenemos que recuperarlo para los vecinos. Dentro del Plan Coliseo hay una gran inversión en dos partes, por un lado en el propio edificio, y por otro, aprovechando su puesta en valor queremos reformar toda la Calle Nueva. Esta es posiblemente una de las principales arterias de la ciudad que conecta el norte con el sur, está muy degradada, obsoleta y no es nada funcional; la idea es buscar financiación, de hecho estamos a la espera de que salga la próxima convocatoria de fondos europeos para intentar encajarla, o si no tocaremos a la puerta de quien haga falta, como con la Ronda Sur. El proyecto pasa por el soterramiento de todo el vial -desde la Posta hasta la Plaza de la Aurora- para formar un nuevo bulevar peatonal y que todos los vehículos vayan bajo tierra. Es un proyecto para realizar a largo plazo.

No es el único gran proyecto en el que estamos trabajando. Tenemos el Paseo de las Explanadas, que está a la espera de buscar la financiación, de hecho ya se ha contratado a una consultora para que esté pendiente de los fondos europeos, los que estamos ahora ejecutando terminan a finales de 2023 y Europa tiene que abrir una nueva convocatoria.

-Hay tres grandes áreas que preocupan a la ciudadanía, una de ellas es Limpieza.

La limpieza es una asignatura pendiente en Motril y en muchos municipios grandes. Hemos intentado dotarla de más personal o de más maquinaria alquilando camiones y vehículos, contratando a personal con sopladora y barredora, pero creo que el área de Limpieza tiene que tener una reestructuración total, vemos que hay un problema porque a pesar del esfuerzo que se está haciendo, la ciudad no está luciendo como tiene que hacerlo. Será uno de los grandes retos para los próximos cuatro años.

-Otra de las áreas es la de Seguridad. Es evidente que actualmente hay un conflicto tanto con los Bomberos como con la Policía Local.

No hemos venido al Ayuntamiento a cometer ilegalidades, no se pueden hacer. Podemos tener toda la voluntad política, de hecho la hemos tenido, pero después tenemos que someternos a los habilitadores nacionales -Secretaría e Intervención- que son los que nos dicen lo que podemos o no hacer. Cuando planteamos la equiparación o la subida salarial, desde la Secretaría municipal nos dejaron claro que si lo llevábamos a pleno no solo no se iba a ejecutar, sino que nos llevaban al Juzgado. Las cosas no se pueden hacer a las bravas, los técnicos municipales no veían viable la subida salarial plana y en un momento lo que se me pide es que firme un decreto de una subida lineal de la Policía Local que va en contra de la ley.

Mientras no se apruebe un nuevo presupuesto y la valoración de puestos de trabajo, no podremos hacer más. Pueden hacer manifestaciones, nos pueden insultar, pero no podemos hacer otra cosa.

-¿No hay ninguna solución a corto/medio plazo?

La solución tiene que venir necesariamente con la aprobación de los presupuestos de 2024. Ahora mismo ni tenemos capacidad económica, ni partida presupuestaria en el capítulo uno. Además tiene que llegar con una mesa de negociación, eso mismo se llevó a una anterior y los sindicatos votaron en contra. No olvidemos que a dos días de comenzar la Semana Santa nos encontramos con una huelga convocada de los trabajadores municipales, se negoció con ellos y se llegó a un acuerdo de las dos partes, el problema es que nos hemos encontrado con un sindicato de la Policía Local que quiere que las cosas se hagan a las bravas, y así no se pueden hacer.

-El empleo también es una de las grandes inquietudes.

Dese el Ayuntamiento lo único que podemos hacer es facilitar las cosas para que vengan empresas e inversores que generen empleo y riqueza en la ciudad, y eso es lo que estamos haciendo. Precisamente por eso hablamos en muchas ocasiones de tener un gobierno fuerte y con mayoría suficiente, los inversores quieren seguridad a la hora de invertir y estamos viendo como en estos últimos cuatro años han sido muchos los que se están interesando. Sin ir más lejos, el gran centro de ocio de la Alcoholera llega de la mano de un inversor de fuera interesado en ese suelo, creo que las administraciones tienen que facilitar las cosas y quitar trabas a la hora de que inviertan.

-Hablemos un poco de algunos proyectos que están en standby o siguen siendo un sueño por cumplir, ¿Qué pasa con el Parque de la Caña?

Tiene que salir sí o sí en los próximos cuatro años, tenemos el dinero -24 millones de euros- y es cuestión de tiempo. Creo que todos los partidos coincidimos que es necesario comenzar por la Vía Parque, un gran bulevar que atraviesa todo el Parque de la Caña que se iniciaría bajo las rotondas de la Piscina municipal, atravesaría toda la vega hasta llegar al Puerto. Y necesariamente ahí tiene que ir también el nuevo parque ferial de la ciudad, además de zonas deportivas y de ocio.

Hemos pensado en hacer un concurso de ideas o contratar una consultoría de arquitectos de Motril para que nos ofrezcan distintos planteamientos de como podría discurrir la Vía Parque.

-¿Y el Parque Periurbano del Cerro del Toro?

Hay dos proyectos que están parados: el Cerro del Toro y la ampliación de la zona cultivable. El segundo me preocupa más porque una gran parte de Motril vive de la agricultura, ahora que parece que se han desbloqueado las canalizaciones de Rules, la ampliación de la zona cultivable es una modificación de nuestro PGOU que empezamos en 2004, ha tenido una serie de vicisitudes administrativas tremendas. Al final, cuando parecía que por fin habíamos llegado, cambian la Ley de Suelo de Andalucía y tenemos casi que volver a empezar. Es un proyecto que generaría empleo y riqueza al poner terrenos que no pueden estar en funcionamiento en estos momentos.

El Parque Periurbano del Cerro del Toro ahora mismo es un problema al estar en unas condiciones lamentables, los técnicos de medio ambiente del Ayuntamiento dicen que hay que asumir una serie de inversiones y le hemos trasladado a la Junta que si no las realizan, nosotros no podemos asumir el cargo de algo que entendemos que no está bien. Estaríamos asumiendo un problema que no es nuestro, por ello estamos trabajando e intentando que sea el gobierno autonómico el que realice las inversiones necesarias. La idea, una vez se solucione esa traba, es sacarlo a concesión administrativa para que una empresa lo explote como un centro de ocio y actividades.