Marifrán Carazo, una mujer con carácter que quiere "mimar" a Granada

Para el paseo con Marifrán Carazo la cita comienza en la calle Arabial. No ha elegido su barrio para la entrevista, como sí lo han hecho el resto de candidatos a la Alcaldía de Granada, sino esta calle, frente al Parque García Lorca, que considera especial porque ha sido la última obra que acabó como consejera de Fomento. Aunque asegura que también tiene su importancia en su vida personal porque el parque es un espacio al que ha acudido mucho con sus hijos y sigue visitando, ahora con Copo, su perro, además de ir a correr.

Hija de una profesora, que ahora tiene en casa "como refuerzo de campaña", valorando el papel de los abuelos para la conciliación, y de un médico oftalmólogo, Carazo dice que no ha destacado como la mejor estudiante de la clase pero sí era buena: "me gustaba aprender y leer".

Conservo muchos amigos de la infancia pero "desgraciadamente un poco desperdigados, por muchos rincones del mundo", por lo que tienen que aprovechar oportunidades para verse. Además, "vas añadiendo amigos en distintas etapas, ahora de padres de amigos de mis hijos, lo que te permite estar con los hijos" también.

-¿Qué quería ser de mayor?

-Siempre me gustaba la política, desde muy pequeña. Pasé una etapa de ser profesora como mi madre, y me gusta la docencia, una de las profesiones más bonitas, y también tuve una época que me apetecía ser presentadora de televisión.

-¿En su casa se hablaba de política?

-Se hablaba mucho. Por eso cuando mis padres no entendían porqué me gustaba tanto o quería estudiar ciencias políticas, yo les decía: "si vosotros no paráis de hablar de política". En casa se veían telediarios, se leían periódicos, siempre desde el respeto.

Entre sus aficiones, a las que dedica el poco tiempo libre que le deja la política, destaca estar con su familia, a la que quita "demasiado tiempo", por eso aprovecha para estar con sus hijos, "salir a pasear al campo, con nuestro perro, el protagonista de la familia, ver pelis, series, invitar amigos a casa, cocinar. Me gusta mucho la cocina, compro antes yo en el mercado, y con eso invito a comer o a cenar y me gusta disfrutar. También mi rato de pádel con mis amigas intento sacarlo todas las semanas.

En el paseo subimos hasta Camino de Ronda, donde la reconocen y se acercan matrimonios y mujeres a saludarla y darle ánimos. Ella responde, no podía ser menos además en campaña, donde se aprovecha cualquier momento para fidelizar votos.

-¿Le gusta el cine? ¿Cuál es su película favorita?

-Me gusta mucho, ahora veo más series y sobre todo de adolescentes. Los fines de semana vemos cine con los peques, ahora estamos viendo Indiana Jones, toda la saga, con los niños.

Libro favorito: "Yo soy muy de leer lo que cae en mis manos. Cuando me lo regalan lo tengo que leer sí o sí. El último es Como agua para chocolate, que vi la peli y me lo regaló su autora en la Feria del Libro de Granada.

Música favorita: "Escucho todo. Me gusta el Pop, Rock y la música indie, soy muy de Los Planetas, los Lory Meyer, la Bien Querida y en la campaña llevo mucho a Soleá Morente.

-¿Practica deporte?

-Intento correr y me gusta ponerme los cascos y desconectar y por el entorno de mi casa hacerlo con el perro. He jugado al tenis pero me cuesta y me he aficionado al pádel, esquiar un poco también me escapo algún fin de semana con los niños. Me gusta el deporte.

Al preguntarle sobre su rincón favorito de Granada no duda: el Albaicín. "Tenemos una ciudad preciosa, todo el Centro, pero el Albaicín me tiene enamorada, el Paseo de los Tristes y el Albaicín".

-¿Le gusta ir de tapas?

-Mucho, y es un reclamo y una tradición. También ofrecemos gastronomía de calidad pero la tapa es un reclamo y un buen momento para compartir con amigos y familia.

-¿Con qué candidato se iría de tapas?

-Con cualquiera, no tengo inconveniente, no renuncio a tomar algo con cualquiera de los compañeros.

Lloró de emoción la última vez cuando se el Colegio de Ingenieros le reconoció su trabajo y reconoce que suele emocionarse pronto.

No tiene ningún miedo o fobia y se define como una mujer "fuerte, con carácter, trabajadora, que creo en lo que hago y lo defiendo, pasional, me muevo mucho con el corazón, muy familiar, y me gusta disfrutar la vida y vivirla, disfrutar".

-¿Qué personaje histórico le hubiera gustado ser?

-Me encanta Isabel la Católica, es una referencia, como mujer fuerte de principios, que sabía lo que quería, que defendió como nadie su país y lo protegió también.

Ser candidata, la decisión más importante

¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de la política?

-Lo que más el contacto con la gente. La campaña es cansada pero la disfruto mucho, el contacto con la gente, el cariño, sus propuestas,... lo que menos cuando se confronta dentro de los partidos entre compañeros, yo entiendo la política de otra manera, esa es la parte fea y la que no merece la pena. Merece más la pena pensar qué hacer y cómo cambiar tu ciudad más que las cuitas internas. Eso tenemos que cambiarlo poco a poco y poner concordia y conciliación. Los partidos tienen que estar unidos y fuertes, esto también fortalece nuestra democracia.

No se arrepiente de ninguna decisión tomada en la política. "Ayer me preguntaban por la decisión de elegir Granada y ser candidata y futura alcaldesa. No me he arrepentido ni un solo día desde el 3 de enero, la fortalezco. En la vida hay que tomar decisiones pero cuando manda el corazón no se puede arrepentir, gana uno".

-¿Qué resultado espera el 28M? ¿Cuál sería un buen y un mal resultado?

-Aspiro a una mayoría olgada, suficiente, amplia, para poder gobernar en solitario y poder trasladar estabilidad política a una ciudad que desgraciadamente y por culpa de todos en los últimos tiempos ha vivido una gran inestabilidad en su Ayuntamiento. La estabilidad favorece el gobierno, la inversión y el crecimiento. Aspiro a un gobierno como en Andalucía porque me miro en el espejo de Juanma Moreno, también significa pactar, acordar y buscar consensos, en eso me voy a esmerar pero espero tener la mayoría para dar estabilidad al Ayuntamiento.

-De tener que hacerlo, ¿a quién integraría en su gobierno?

-No lo he pensado, como no lo pienso no forma parte de mi hoja de ruta. Yo salgo a ganar y con experiencia, para cuidar a Granada, mimarla, como he hecho como consejera, estar pendiente, atenderla, para que brille y tenga su esplendor, el que se merece, y recupere empuje.

-¿Tiene fecha para dejar la política?

-No. De momento con el reto que tengo lo que espero es ser alcaldesa, trabajar por Granada. La vida nos irá dirigiendo pero no se puede estar toda la vida en política como no se puede estar en todo.

-¿Qué haría después?

-Dedicarme más a los míos, más familiar, a mis amigos que hay veces que ni me llaman porque saben que estoy liada, a mi ocio y dar un paso más como voluntaria y dar más de mi en ese momento. La política es una etapa, así lo asumo, son momentos, ahora me corresponde este, tengo 45 años y estoy en una edad para poder hacerlo. Luego, pues ya veremos.