Marifrán Carazo pondrá en marcha dos planes de choque contra las pintadas en Granada

'Limpieza ya' y 'Pintadas cero'. Este es el nombre que reciben los dos planes que pretende poner en marcha la candidata del PP, Marifrán Carazo, si accede a la Alcaldía de Granada capital tras las elecciones del próximo domingo. Son dos estrategias que combatirán la "suciedad de calles, plazas y parques y contra las pintadas vandálicas", según explica la formación en una nota de prensa tras la presentación del programa en esta materia. Esta responde a que "la principal queja que le han hecho llegar los granadinos a Marifrán Carazo en los encuentros que ha mantenido con ellos en los diferentes distritos es que Granada está muy sucia y que los cientos de pintadas incívicas que hay ofrecen un aspecto lamentable de la ciudad".

El plan 'Limpieza ya' incluye varias medidas que se llevarán a cabo los cien primeros días de gobierno y que se centran en "más recursos, más frecuencia, más iniciativa y más mantenimiento". "Nuestro plan está diseñado para erradicar la suciedad desde el minuto uno", ha señalado Marifrán Carazo. Además, el plan detalla acciones a llevar a cabo en los diferentes distritos de Granada y no se trata solo de limpiar calles, plazas y parques sino también la urgencia de mantener en buen estado los contenedores y papeleras. "Este plan surge de la escucha a los ciudadanos, de atender sus peticiones, de pisar y conocer las calles de la ciudad. Todo lo que proponemos lo hacemos pensando en defender a los ciudadanos y su derecho a tener una ciudad cuidada", ha apuntado la candidata.

"Como alcaldesa defenderé día tras día las calles granadinas de la dejadez del socialista Paco Cuenca. Una alcaldía que no ha cuidado la ciudad, que no está cuidando nuestras calles, que las está dejando abandonadas". Y ha insistido en que "Granada merece una alcaldesa que afronte de cara los problemas y que tenga claro que limpiar las calles es prioritario. Vamos a ponernos inmediatamente manos a la obra para lograrlo. No vamos a mirar hacia otro lado".

Carazo ha explicado que "para volver a estar orgullosos de nuestras calles, el primer paso es la limpieza. Conmigo de alcaldesa me aseguraré de defenderlas, no de cualquier modo, sino con este plan específico que acabe de una vez por todas con la suciedad acumulada". Y ahí ha querido recordar también la importancia de la responsabilidad por parte de personas incívicas que dejan los excrementos de sus mascotas en el suelo sin recogerlas. "Aumentarán las papeleras, los avisos y carteles, pero también las sanciones, a la vez que contaremos con un servicio específico de Policía Local de paisano para el seguimiento de comportamientos incívicos por parte de la ciudadanía", ha aseverado a la vez que ha lamentado que "nuestras calles y parques se hayan convertido en un campo minado de excrementos caninos". De la misma manera, ha agregado que "también se realizarán campañas de concienciación para sensibilizar a la población y, especialmente a los más pequeños en los colegios de la importancia del cuidado de nuestra ciudad".

Y, en esa línea "contundente" de cuidado de la ciudad, ha explicado que hay que acabar también con la impunidad de los incívicos con su plan ‘Pintadas Cero’. "No se pueden permitir los atentados vandálicos contra el patrimonio, mobiliario urbano, equipamientos o las fachadas de los edificios o los negocios. Se ensucian las calles y las paredes de Granada. Me comprometo a terminar con la total impunidad de la que gozan los incívicos en esta ciudad con este alcalde". Carazo ha resaltado que "defenderé nuestras calles y el derecho de los granadinos a disfrutar de un entorno libre de pintadas". Además, la candidata popular ha lamentado la inacción del Ayuntamiento estos años que ha revertido "en un incremento enorme de las pintadas".

El plan ‘Pintadas Cero’ incluye varias medidas que pasarán a implementarse también en esos primeros 100 días de su gobierno. Así, Marifrán Carazo ha explicado que su plan se centra en "cuatro pilares fundamentales: más recursos económicos y humanos para eliminar las pintadas con un plan de choque específico; la creación de un servicio de avisos de pintadas por parte de los ciudadanos con un número de teléfono para actuar con inmediatez; plantear la vía penal cuando las pintadas afectan al patrimonio de la ciudad; y un incremento de la sanción económica a los incívicos que será la más alta de Europa para aquellos que realicen pintadas vandálicas en la ciudad".

"No miraremos hacia otro lado. La imagen que proyecta una Granada inundada de pintadas no es la que queremos. Ni es, bajo ningún concepto, lo que merecemos", ha enfatizado Carazo, quien ha añadido que "los granadinos y granadinas que cumplen la ley y que quieren disfrutar de las calles de Granada en todo su esplendor, no merecen pagar por ello. Granada merece una alcaldesa que defienda sus calles y que cuide a los granadinos y sus intereses. Que la ciudad luzca limpia, cuidada y ofrezca una imagen muy distinta a la actual para disfrute y orgullo de los granadinos y admiración de los turistas que vengan a visitarnos".