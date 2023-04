Podemos y Alianza Verde se presentan en Motril con un equipo cargado de ilusión, valentía y compromiso

La motrileña Carmen Martín Rubiño se presenta como candidata de Podemos y Alianza Verde a la alcaldía de Motril con la intención de ofrecer "una remunicipalización de los servicios públicos, viviendas para personas mayores, transporte para conectar la ciudad, otro modelo de turismo, educación pública de 0 a 3 años, vivienda pública y alquiler social así como una Motril verde y que cuide su medioambiente".

Martín Rubiño, profesora de infantil en un centro público desde hace 33 años y con una larga trayectoria vinculada al activismo desde los años 80, fue elegida en primarias por compañeras y compañeros para ser la candidata a la alcaldía de Motril. Es fundadora de grupos ecologistas, animalistas y feministas como la Plataforma contra el maltrato animal Motril Costa tropical, Grupo Ecologista Alborán, así como, fundadora del partido Los Verdes en la provincia de Granada, y la primera mujer en presentarse a la alcaldía por este grupo político en los 90. Desde 2001 es directora de un centro de participación activa para personas mayores en Granada.

En 2020 los compañeros de Podemos Andalucía la animan a ser parte del Consejo Ciudadano Andaluz y ha estado llevando el área de Mayores y Dependencia. Martín Rubiño, sigue fuertemente ligada al activismo y colabora con protectoras y plataformas animalistas y como fundadora y participante de Motril Feminista.

Martín Rubiño recalca que, "yo solo soy una pequeña parte de un equipo, de un grupo de gente humilde, solidaria, trabajadora, luchadora, gente que no se calla, gente que no le gusta la realidad que vivimos en Motril, en definitiva, gente valiente que quiere transformar Motril en una ciudad para la mayoría y no para unos pocos".

La candidata de la coalición de izquierdas insiste en que, "frente a las políticas de corrupción, postureo y marketing del PP y de su alcaldesa, la coalición de izquierdas ofrece una remunicipalización de los servicios públicos, viviendas para personas mayores, transporte para conectar Motril, otro modelo de turismo, educación pública de 0 a 3 años, vivienda pública y alquiler social así como una Motril verde y que cuide sumedioambiente".