24 horas. El lunes de resaca electoral. Es el tiempo que se han tomado los partidos antes de salir a hablar sobre el futuro gobierno del Ayuntamiento de Granada. El primero en abrir fuego ha sido el ganador, el PSOE, que por otro lado no es el que tiene más opciones de sumar. Los socialistas han anunciado que enviarán a partir de mañana miércoles un documento a todos los partidos con representación, excepto Vox, con sus particulares líneas rojas para dar continuidad a su proyecto político. Por lo pronto, no aceptarán imposiciones ni contemplan otro candidato que no sea Paco Cuenca.

El portavoz del grupo municipal socialista, Baldomero Oliver, ha sido el encargado de hablar pese a que no seguirá en el próximo mandato y lo ha hecho junto a Ana Muñoz, vicesecretaria general del PSOE de Granada capital. Ambos han incidido en la victoria y la recuperación de su partido en la capital, donde no era la opción más votada desde 1987 con Antonio Jara en la Alcaldía.

Los portavoces del PSOE en este escenario postelectoral de pactos han resaltado su triunfo "incontestable" en Granada, pese a ganar en minoría y sin una posibilidad de una suma aparente, en una comparecencia en la que han hecho pocos guiños, por no decir ninguno, a Ciudadanos que es la formación que tiene en su mano posibilitarles otros cuatro años en la Alcaldía.

Según Ana Muñoz, los más de 35.000 votos cosechados por el PSOE suponen un "espaldarazo" y un "aval" al trabajo desarrollado en los últimos tres años por el actual alcalde y candidato socialista, Paco Cuenca, y evidencian que el PSOE está "en la senda correcta".

"El crecimiento ha sido espectacular, con un modo de gestionar el Ayuntamiento basado en una política de transparencia, diálogo y participación", ha indicado la dirigente socialista, que ha destacado además que su partido aventaje en más de 10.000 votos al PP y en 20.000 a Ciudadanos. Muñoz ha apuntado que el resto de partidos han tenido "una bajada abismal" a diferencia del PSOE, lo que a su juicio, es un mensaje de la ciudadanía que refrenda el proyecto de Cuenca.

Los socialistas se sienten en la "responsabilidad" de llevar la voz cantante y enviar un documento a todas las formaciones con las que compartirán el Ayuntamiento excepto a Vox, por "salud democrática" y dado que no quieren "blanquear a la ultraderecha", que establezca las bases sobre "lo que los granadinos han pedido".

En la rueda de prensa del PSOE en su sede de la capital, ahora trasladada del centro la en la calle Narváez al barrio Figares en la calles sederos, la palabra preferida ha sido "proyecto". Para la vicesecretaria general del PSOE de Granada capital la cuestión es "ponerse de acuerdo" para que la ciudad "siga adelante", y que tampoco contempla nada en cuanto a posibles "imposiciones" de partidos como Cs sobre su candidato, Paco Cuenca.

Por su parte, Baldomero Oliver ha criticado con el candidato popular a la Alcaldía y presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, se autoproclamara como alcalde ya en la noche electoral de la ciudad al invocar un "bloque ideológico que está funcionando en Andalucía".

Según Oliver, las conversaciones de pactos tienen que ir sobre Granada y no de "resolver la situación personal o política de ningún candidato". En este sentido, ha querido "marcar diferencias en esta fase con el PP" y señalar que el PSOE lo que pretende es "acuerdos no imposiciones" y la posibilidad de llegar a "confluencias y no a súbditos" en referencia al candidato popular que, a juicio del socialista, "se lanzó a los brazos de Vox".

"Nos preocupa el futuro de la ciudad" ha apuntado Oliver sobre un posible pacto tripartito a la andaluza entre PP, Cs y Vox y ha señalado que el Partido Popular "intenta esconder el apoyo que están recibiendo de Vox". Para el portavoz socialista "que esas dos fuerzas estás intentan sentarse juntas es un retrato de cuerpo entero" de los populares "que en función de intereses personales" se están "contaminando por la extrema derecha de este país".

En resumen, ha ahondado en la necesidad de anteponer prioridades de la ciudad y proyectos por los que lucha la ciudad como las iniciativas científicas, el acelerador de partículas o la Capitalidad Cultural por encima de candidatos.