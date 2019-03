Vox da un golpe de timón en Granada tras la revelación de la estafa de su presidente

El 'cocido' preelectoral de Vox Granada ha pasado de estar a fuego lento y sin hacer ruido a echar a hervir. Si hasta ahora podría decirse que el partido ha llevado con total secretismo los movimientos de cara a los próximos comicios tanto nacionales como municipales –Vox sólo ha anunciado de forma oficial a Macarena Olona como número uno al Congreso, aunque hoy se conocerán en su totalidad las listas a las Cortes Generales una vez se publiquen en el BOE–, en las últimas horas todo ha dado un giro de timón tras haber desvelado Granada Hoy los problemas judiciales que tuvo el que era presidente provincial, Julio Vao.

"Ante las noticias publicadas en varios medios, desde Vox confirmamos que el anterior presidente provincial de la formación en la provincia de Granada, Julio Vao, fue cesado la semana pasada", señaló la formación en una nota, para además anunciar como su sustituto al diputado andaluz por Granada, Francisco José Ocaña, todo ello tras numerosas negociaciones tramitadas directamente desde Madrid.

La sentencia dictada en 2006 por la Audiencia Provincial de Granada considera probado que en 1998 Julio Vao, como director de una sucursal bancaria en Churriana de la Vega, se puso de acuerdo con otras personas para "obtener un beneficio injusto" y suscribir varias pólizas con un endoso de letras que produjo un perjuicio a la entidad de cuatro millones de pesetas (24.000 euros).

Vao asumió la presidencia de Vox Granada en junio de 2018

En junio de 2018, Julio Vao llegó a la presidencia de Vox Granada en sustitución de Ignacio Nogueras, el cual se enfrentó a dos procedimientos judiciales a finales del año pasado por presunta estafa y apropiación indebida: uno por el que fue condenado por la Audiencia de Granada a un año y nueve meses de prisión, mientras que del otro salió absuelto. Es decir, que se trata de la segunda polémica judicial que envuelve a la dirección provincial del partido, esta vez con dos elecciones a la vuelta de la esquina y con la incógnita de qué pasará a partir de ahora con los 'nombramientos' o propuestas del ya expresidente de Vox Granada, Julio Vao.

De cara a las elecciones municipales, el elegido por Vao para encabezar la lista de la capital era Eduardo Caracuel, quien fue edil del PP durante la etapa de José Torres Hurtado. Caracuel se puso al frente de la Concejalía de Patrimonio y Relaciones Institucionales en mayo de 2012, después de que la ahora consejera de Fomento y entonces concejal, Marifrán Carazo, dejase su acta en el Ayuntamiento de Granada para centrarse en el Parlamento andaluz.

Sin embargo, esta propuesta se habría quedado en la cuerda floja ya que Caracuel es uno de los hombres de confianza de Julio Vao, con quien además comparte incluso lazos familiares.

Asimismo, otro de los nombres barajados para la confección de las listas municipales a la Alcaldía de Granada, esta vez por una corriente distinta a la de Vao, es el del ya exconcejal del PP y ahora edil independiente en el Ayuntamiento, Juan García Montero.

El alcalde de Molvízar, Fermín Prados (PP), también habría coqueteado con la formación

Junto a otro sector del PP crítico con la actual dirección provincial de los populares, García Montero se ha ofrecido a formar parte de Vox y liderar la candidatura granadina, tal y como han indicado a Granada Hoy fuentes cercanas a Vox. Si bien, se trata de algo que, aunque ya era vox populi desde hace tiempo después de sus más que conocidas discrepancias con el actual presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, no agrada a cierto sector del partido liderado por Santiago Abascal.

García Montero trató de disputarle a Pérez la presidencia provincial del partido en un proceso que incluso llegó a denunciar y que está pendiente de resolverse en la Audiencia Provincial el próximo mes de julio, después de que el PP recurriese la sentencia dictada en septiembre por la que se dejaba sin efecto el XIV Congreso Provincial de Granada y se acordaba retrotraer el proceso congresual a su inicio por infracción de la Ley de Partidos Políticos y del reglamento de organización de esta formación. Todo ello además propició que este lunes, García Montero se diese de baja del PP.

Aunque el propio García Montero explicó a este diario que su decisión de salir del PP no tiene relación con dar el paso a otra formación política –"no es el primer paso del escapista, aunque no descarto nada", dijo–, este diario ha podido saber que sí que existe una propuesta en bloque liderada por él junto a otros nombres propios dentro de la política provincial. Entre ellos se encuentra el actual alcalde de Molvízar por el PP, Fermín Prados, del que también se conocen sus discrepancias con la dirección provincial del Partido Popular al que aún pertenece –motivo por el que no volverá a repetir como candidato a la Alcaldía de la localidad–; así como varios exmilitantes del PP, como el que fuera concejal de Motril, José Luis Chica, que presentó su baja en el partido el pasado 18 de marzo.

Esta 'operación en bloque' liderada por García Montero llegó hasta Madrid, si bien, las mismas fuentes consultadas por este diario afirman que no habría prosperado debido a que García Montero es uno de los investigados judicialmente en el caso Serrallo, del que precisamente Vox es acusación particular.

Será en los próximos días cuando Vox de a conocer quiénes serán sus cabezas de lista para las municipales del 26 de mayo, mientras que hoy se resolverá la incógnita sobre las candidaturas al Congreso y al Senado, por lo que además se desvelará si finalmente el empresario hostelero de Salobreña y expresidente del PP de esta localidad Manuel Martín –de una corriente totalmente distinta a la de Julio Vao y a la de García Montero– será el número dos a la Cámara Baja por Granada, una designación que se habría propuesto directamente desde la dirección nacional del partido.