Las caras de la cultura que ‘embellecen’ el 26-M

Contar con una cara reconocible de la cultura embellece cualquier lista electoral. La cultura viste mucho y lanza mensajes sin necesidad de articular una palabra. Ser artista o trabajar para el arte es a priori, un recado al oído para los electores. La cultura siempre ha sido bandera –o pin en la solapa– para esta ciudad y por eso en estas elecciones municipales cada lista cuenta con al menos un nombre que se ha desenvuelto entre letras, partituras o ante la gestión de alguna institución. En Granada de cara a la pugna por la plaza del Carmen hay de todo y para todos en una convocatoria electoral especialmente concurridas con 18 partidos en el ruedo.

Gracia Morales_Podemos-IU

Si de la elección de perfiles culturales para enriquecer las listas de las elecciones municipales se trata, el partido Podemos-IU, con Antonio Cambril a la cabeza, es la que más grandes nombres de la cultura acumula entre sus 26 postulantes. De la poesía, a la música, pasando por la historia y literatura hasta la gestión cultural del legado de uno de los grandes apellidos de Granada, cuajan el fin de la lista de los elegidos del periodista. Si bien estos nombres tienen poca opción de llegar a ostentar un puesto en el Gobierno municipal ya que todos se sitúan a partir del número 14 de la lista en adelante, sí decoran de manera muy pragmática la lista de izquierdas. Gracia Morales es la que se sitúa en la cabeza de esta lista de cerebros culturales. En el número 14, la poeta y dramaturga nacida en Motril en 1973 es también profesora de la Universidad de Granada y doctora en Filología Hispánica con una intensa labor creativa que le ha valido varios premios.

Amparo Sánchez_Podemos-IU

Amparo Sánchez, mucho más conocida en el mundo de los focos como Amparanoia es la siguiente en la lista de Cambril con el numero 15. La reina granadina –adoptiva– de las rancheras y el mestizaje afincada actualmente en Barcelona, se ha unido a esta nueva iniciativa tras pasar por unos meses de relativa calma profesional. Cara visible del mestizaje y la personalidad musical que engendra esta ciudad, Amparanoia representó entre los 90 y los 2000 un revulsivo original que triunfó tanto en México como en centro europa y que siempre ha ligado su trabajo a la denuncia y a la lucha de los derechos humanos, en especial los de las mujeres.

Amaranta Cano_Podemos-IU

Ostentando uno de los apellidos fetiche de la cultura de esta ciudad aparece Amaranta Cano, hija del cantautor y poeta que posiblemente firmó la canción de las canciones dedicadas a Granada, La habanera imposible. La primogénita del artista de la malafollá en verso largo es quien gestiona el legado de su padre a través de la Asociación Memoria Carlos Cano para divulgar la obra y el mensaje del cantautor granadino, de la que es presidenta. También es la responsable de Carlos Cano Producciones.

Ángeles Mora_Podemos-IU

En vigésimo cuarto lugar en la lista de Podemos-IU se reivindica el pedigrí de las letras granadinas, aunque también de adopción. Ángeles Mora, nacida en Rute en 1952 y afincada en Granada desde hace décadas es además de poeta, miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada desde 2003. Mora, académica y poeta galardonada, también se muestra activa en proyectos culturales ‘made in’ Granada, como el que la llevó el pasado año a ponerle versos a canciones de Nina Simone, Charlie Parker o Stravinsky, en Canciones inaudibles, el librisco de Allanamiento de Mirada.

Ian Gibson_Podemos-IU

Cierra el elenco de Podemos-IU el eterno lorquiano. Ian Gibson, investigador e hispanista que además de retratar a Federico García Lorca en numerosos libros y alzarse como el gran experto en el poeta de Fuente Vaqueros también ha dedicado muchos años de su vida y no menos esfuerzos, en encontrar al poeta. La búsqueda de la fosa donde yacería Lorca y todo el romanticismo y teorías que se ha creado en su órbita se deben en parte al trabajo incansable del irlandés que tiene la nacionalidad española desde el 83 y que ahora vuelve a Granada como representante egregio de quien ve en los restos de la Guerra Civil mucha información por desvelar.

Lucía Garrido_C’s

Ciudadanos, con Luis Salvador como alcaldable, cuenta con menos gentío cultural en su lista para el 26 de Mayo pero lo coloca en un puesto de salida. La bailaora Lucía Garrido es la número 3 de Ciudadanos, y al parecer, la formación ha depositado grandes esperanzas en su nueva carrera política aunque llegue a las elecciones como independiente. La flamenca nació en Málaga pero también fue adoptada por Granada, ciudad a la que se ha vinculado desde muy pequeña, donde ha vivido, bailado y enseñado en la escuela que regenta su madre y que lleva su nombre. Garrido aterriza en la política con vocación de, según ha dicho, convertir a Granada en un referente cultural.

José María Guadalupe_PP

La representación de la cultura ‘mainstream’ en las listas para el 16 de mayo del Partido Popular es casi testimonial. Pero en el cajón de ese ‘casi’, los populares han rescatado del histórico un nombre con solera granadina, como la tortilla del Sacromonte. Pese a que llega en el vagón de cola de las listas de Sebastián Pérez, el número 27, la firma de este hombre del teatro (y de la radio, y de la literatura y la música) lleva consigo no solo la memoria de quien ya fue concejal durante dos legislaturas con el PP, si no también ‘chascarrillos’ históricos como haber sido el primer concejal que casó a una pareja de lesbianas: una paya y otra gitana, en una ceremonia “entrañable”, como explicaba él en una entrevista a este periódico. Aunque para Guadalupe la política no es algo más que “circunstancial” a sus 75 años regresa al municipalismo revistiendo la lista por detrás.

Javier Martín_PSOE

El PSOE de Francisco Cuenca –Paco en días electorales– tampoco ha lanzado una gran apuesta por lucir iconos de la cultura granadina para su lista del 26 de Mayo. Siendo el pregonero de la Ciudad del Rock y de la Cultura no ha incluido a ningún músico entre sus filas aunque sí a un fotógrafo de músicos que también fue ex mánager del grupo Magic. Javier Martín Ruiz ostenta un zaguero número 17 en la lista para llegar hasta el Ayuntamiento. Martín es viejo conocido de todo el mundo que haya tocado una púa o un amplificador en esta ciudad y también un animal acostumbrado a la fauna de las salas y festivales, cada día más fecundos, de Granada.

Yanisbel Martínez_PSOE

Yanisbel Martínez Xiques, que entra como independiente a diferencia de Martín Ruiz, corre aún más atrás en la lista con el número 18 a la espalda. Directora adjunta de la compañía Títeres Etcétera y cubana de nacimiento (La Habana, 1975) es de las que tiene un currículum como artista y gestora cultural más nutrido de este compendio de aspirantes.

Raquel Hernández_Vamos Granada

Vamos Granada, el partido encabezado por Marta Gutiérrez también ha elegido a una persona de corte especialmente cultura como es Raquel Hernández, aunque la sitúa en un lejano puesto 12 en su lista del 26 de mayo. Lejano, ya que se prevé que estas elecciones se disgreguen el voto tanto como ha venido sucediendo en el resto de convocatorias electorales en el ámbito nacional y autonómico. Hernández ha trabajado en la Feria del Libro de Granada y atesora un largo recorrido tanto en bibliotecas fuera de Granada como en la gestión cultural de eventos, algunos de ellos infantiles.

Carlos Sánchez_Centrados en granada

Para la lista de nueva confección del que fuera concejal de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad durante cuatro legislaturas, Juan García Montero, que incluyera como mano cercana a alguien relacionado con la empresa cultural en Granada, era casi una exigencia nostálgica. García Montero ha elegido como número 2 de su lista de Centrados en Granada a Carlos Sánchez de Medina Alcina, historiador del arte por la UGR y fundador de la escuela superior de diseño Estación Diseño, que actualmente dirige, donde es profesor de titulaciones oficiales de Grado. Sánchez de Medina Alcina imparte clases de Historia del Arte, del Diseño y de la Moda. Además, está especializado en la Historia de la Indumentaria y en la figura de Mariano Fortuny.

Olalla Castro_Nación Andaluza

Cierra este testeo de cerebros culturales Olalla Castro, que se presenta como número 14 con Nación Andaluza. Un puesto también entre simbólico y decorativo en una lista que a priori, no se espera que tenga representación en la Plaza del Carmen. Castro, otro de los nombres propios de las letras de Granada, nació en la capital en 1979 y obras como Ocho paisajes, La vida en los ramajes o Los sonidos del barro, le han valido varios premios venidos de toda España.