Una canción no muy antigua –hay que remontarse tan sólo al verano pasado– dice en una de sus estrofas algo que los políticos, o al menos la mayoría, se han tomado al pie de la letra: "Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras, ahora que por fin las redes unen al planeta". Y es que Twitter se ha convertido en la plataforma en la que además de "desahogarse", como dice la canción, ofrece a los candidatos a la Alcaldía compartir sus propuestas, interactuar e intercambiar opiniones con quienes son sus posibles votantes. Sin embargo, no todos hacen uso de esa cercanía que permite la red.

Si analizamos las interacciones que hacen en Twitter los que aspiran a coger el bastión de mando de la Plaza del Carmen, el más distante con el electorado es Juan García Montero.

Centrados en Granada se compromete a pelear por los comercios tradicionales de Granada frente a la venta ilegal y las grandes superficies. Cada tienda es una fuente de empleo que hay que mimar. pic.twitter.com/DPTt8KJ1pm — Juan García Montero (@GarcMonteroJuan) 15 de mayo de 2019

Este fue el último mensaje que el candidato de Centrados en Granada escribió en su perfil, en el cual no tienen ninguna interacción, ya sea en forma de retuit o de favorito, con sus posibles votantes. Más activa es la candidata por el PSLF, María Martín, pese a que tampoco es muy dada a responder a sus seguidores. Mientras que un paso por delante se encuentra el candidato por Ciudadanos, Luis Salvador.

Es urgente adoptar medidas para combatir la contaminación del aire, lumínica y acústica. Combatir las alergias y convertir a Granada en #CiudadVerdeEuropea PROPUESTAS VERDES Cs: 👉 https://t.co/mHzSRw0Gqc pic.twitter.com/C4EKs5jvtd — Luis Salvador (@LuisSalvador) 15 de mayo de 2019

Como se ve en este tuit y al igual que hacen el resto de sus rivales, Salvador emplea 'el pajarillo azul' para anunciar sus propuestas pero tampoco responde o retuitea a ningún usuario. Eso sí, mientras que el time line de García Montero sólo muestra tuits publicados por él, Salvador sí que tiene retuits de medios de comunicación y plataformas, mientras que se vale de los favoritos para hacer saber a sus afines que le llegan sus comentarios.

En la misma línea se encuentra la candidata de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, que la mayor parte de su actividad se concentra en retuitear a su formación:

Hoy visitamos el distrito Beiro. Comenzamos charlando con comerciantes de la zona. #GranadaMereceMas pic.twitter.com/huUDKGzSoO — Vamos Granada (@VamosGranada15) 15 de mayo de 2019

Así ha sido el último mensaje al que ha hecho RT Gutiérrez que también es fan de los corazones rojos para la interacción con los usuarios.

Por delante de ellos, prácticamente empatados en tercera posición, se encontrarían el popular Sebastián Pérez y el candidato de Podemos-IU-Adelante, Antonio Cambril. Mientras que el líder del PP de Granada no es muy dado a responder a sus seguidores, sí que utiliza los retuits para interactuar con ellos.

Si se echa un vistazo a su perfil, @SebastianGR1965, se comprueba cómo el popular, además de poner sus propuestas, tiene numerosos mensajes de seguidores que lo animan en su camino a a la Alcaldía o de algunos tuits-denuncia sobre aspectos de la ciudad, como por ejemplo fue el caso del RT que hizo a @GarciaPepilla:

En Pleno Realejo y en una Fachada , recién pintada.!!Esto es normal.???? pic.twitter.com/fVUGcldr3f — Pepilla García Segura (@GarciaPepilla) 15 de mayo de 2019

Por su parte, Cambril, que no es tan asiduo como Pérez a tuitear, ayer no rehusó en contestar ante una posible polémica que habría protagonizado el hispanista y miembro de su candidatura Ian Gibson. Junto a la cita de un tuit de Podemos-IU-Adelante, que contenía un vídeo de Gibson en el que éste expone que "el mejor alcalde de Granada es Antonio Cambril. No queremos al rey pero sí queremos a Antonio", la tuitera Carmen Sánchez expuso:

A cuento de qué viene mencionar el rechazo al rey en el apoyo a un candidato a la alcaldía de Granada. No dudo de las excelentes cualidades de Antonio Cambril, como tampoco de las del rey de España. Así que sr. Gibson no mezcle las ovejas churras con las merinas https://t.co/n50FU7HWON — Carmen Sánchez (@SanchezMolinaC) 15 de mayo de 2019

Ante ello, Cambril no dudó en salir en defensa del hispanista:

Carmen, creo que Gibson se refiere irónicamente a la obra de Lope de Vega "El mejor alcalde, el rey". Seguramente no tiene intención de ofender a nadie. — Antonio Cambril (@antoniocambril) 15 de mayo de 2019

El que sí es más asiduo a responder a alguno de sus electores y que se encontraría en segunda posición del ranking es el alcalde y candidato del PSOE, Francisco Cuenca. Ayer mismo, @ConchaLazaro le lanzaba la siguiente pregunta:

Que propuestas tiene para el centro de Granada, alcalde @PacoCuenca ? El centro también es un barrio de la ciudad y ha estado bastante abandonado últimamente por nuestro ayuntamiento. — ConchaLazaro (@ConchaLazaro) 15 de mayo de 2019

Y Cuenca no dudó en responder:

Ahora sí te lo adjunto. Disculpa ☺️☺️ pic.twitter.com/DaYN8cdrBs — Paco Cuenca (@PacoCuenca) 15 de mayo de 2019

Pero sin duda, el más activo e interactivo por los 'pajarillos' es el candidato de Vox, Onofre Miralles. Sea como 'mano atizadora' de sus rivales –no duda en mencionarlos o citar sus tuits si lo precisa–, para intercambiar opiniones con sus seguidores o para denunciar algún tipo de cuestión, Miralles es quien genera más feedback, es decir, quien más retroalimenta su Twitter con debates o conversaciones cercanas con otros usuarios.

Junto a unos grafitis en la vía pública, la tuitera @SanchezMolinaC exponía:

En la zona de San Juan de Dios los comerciantes y residentes sufrimos el abandono institucional. Pintadas en edificios públicos y privados que deslucen y desmerecen nuestro patrimonio. https://t.co/Co2vds4WSc pic.twitter.com/4FY1TKlu8s — Carmen Sánchez (@SanchezMolinaC) 15 de mayo de 2019

Algo a lo que el candidato de Vox respondió:

Eso se va a acabar con un endurecimiento de la ordenanza municipal y más competencias policiales. — Onofre Miralles (@onofremiralles) 15 de mayo de 2019

Así estaría el ranking de interactividad tuitera de los principales candidatos –o al menos los más sonoros– a la Alcaldía de Granada, que en su mayoría, han comprendido que "para poder desahogarnos hemos inventado Twitter", como dice esa canción, y que ellos deben 'responder' ante las problemáticas de sus ciudadanos. Para eso son nuestros políticos, ¿no?