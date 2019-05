“Este es el momento de desembovedar el Darro, llevo meditándolo años”

Ian Gibson se sienta en uno de los sillones de un hotel con grandes ventanales que dan a la calle Ganivet. En esa misma calle, ahora atestada de bares y personas de postín, el historiador e hispanista señala la necesidad de desembovedar el río Darro. Allí, sentado en la calle Ganivet, el eterno lorquiano ahora candidato por Podemos-IU, cierra el círculo sobrevolando la paradoja histórica. Habla de Lorca por supuesto, y de la derecha y de su ‘Pedrosanchismo’ y de la memoria de los otros. La conversación en el hotel se interrumpe en algunos momentos porque el público se acerca a escuchar la conversación y de pronto, donde había dos, hay 10. La palabra de Gibson interesa.

–No es la primera vez que se presenta a las elecciones, lo hizo por el PSOE en el Valle en el 95 y 99.

–Sí, había comprado una casa allí, me hice amigo del alcalde Palomino y estuve en la lista en una posición para no salir elegido, y para luego poder ayudar un poco con la cultura invitando a amigos a visitar el Valle como Miguel Ríos, Alfonso Guerra o Carlos Cano. En ese entonces abrimos tres bibliotecas públicas y la verdad es que pude contribuir al desarrollo del Valle.

–¿Por qué se presenta ahora y por qué un cambio de partido?

–Yo no me he presentado, Antonio Cambril me invitó a apoyar su candidatura y yo acepté porque es mi amigo y le admiro. Es una cosa puntual porque yo soy ‘Pedrosanchista’ en términos generales pero en Granada hace falta un cambio y yo pensé que si Antonio Cambril me pide esto, no podía dudarlo un momento. Además yo creo en los pactos y en el diálogo, como Antonio.

El túnel que quiere abrir el PP bajo la ciudad me parece horroroso

–¿Pese a ser ‘Pedrosanchista’ cree en el programa de Podemos-IU de Antonio Cambril?

–Sí, sí por supuesto yo no voy a decir que conozco todo lo que sucede aquí porque no vivo en Granada pero por supuesto que me gusta su programa sobre todo en lo relacionado con la cultura y el medioambiente. La idea de desembovedar el Darro me parece estupenda, yo llevo décadas pensando en eso. Desde que estuve investigando en el 65 a Ángel Ganivet y Granada la bella, en ese momento pensé “qué locura tener un río y tenerlo embovedado”. Llega un momento en el que hay que abrirlo, y creo que este es el momento. Esto podría tener resonancia mundial porque una ciudad que entierra su río y luego lo desentierra... eso es noticia.

–Por un lado se quiere abrir el río y el PP por su parte, quiere crear un túnel que atraviese la ciudad.

–Eso es horroroso. Ya tenemos el túnel del Darro, no abramos otro. Al contrario, cuando vas a Venecia hay que dejar el coche fuera y coger un vaporetto que te lleve al centro, aquí se podría hacer así y hacer más caso al medioambiente porque Granada ya tiene mucha contaminación.

–¿Cuáles son las políticas de Podemos-IU que más le seducen?

–Cambril es un hombre dialogante y creo que puede hacerlo escuchando al otro y no despotricando. Es un hombre que podría unir fuerzas de alguna manera. Desde el punto de vista medioambiental por ejemplo, Granada debe ser más verde, verde que te quiero verde. Ese programa es mi programa.

Se debería insistir en la Granada de antes de la Toma, que se debería suprimir su celebración, me parece asquerosa”

–En cuanto a cultura, ¿qué le falta a Granada?

–Granada es una ciudad mestiza, pero la derecha no reconoce esa mezcla de sangres. De modo que se debería insistir en la Granada de antes de la Toma. Y por supuesto hay que suprimir la celebración de la Toma, me parece asquerosa. Ya dijo Lorca que aquí había una civilización única en el mundo por su mezcla de sangre e idiomas. Abogaría por el día de Mariana Pineda en lugar de la Toma porque es excluyente. También insistiría en la enseñanza del árabe como algo esencialmente español porque compartimos muchas palabras. Esto lo rechaza la derecha y se equivocan de cabo a rabo.

–¿Granada es una ciudad interesante para vivirla políticamente?

–Este momento es fascinante para vivirla políticamente por todo lo que está ocurriendo, ya no hay dos partidos y se tendrá que pactar y hay que hacerlo porque en este país nunca se ha pactado. La izquierda siempre ha ido a la gresca y la derecha ha estado unida, ahora esto ha cambiado y la izquierda se tiene que unir ahora.

–¿Qué le parece la entrada de Vox en el juego municipal? ¿Le parece síntoma de algo?

–Claro, es síntoma de no haber hecho las cosas bien en su momento. No sé calibrar en qué puede afectar a la sociedad granadina pero claro, aquí hay un neofranquismo que siempre ha estado ahí. La derecha granadina siempre ha sido muy de derechas y Lorca la llamó “la peor burguesía de España”. Lo significativo aquí es que Vox dice lo que mucha gente piensa y yo prefiero tenerlos fuera viéndolos y escuchándolos que dentro del PP.

El PP, si fueran inteligentes, podrían hacer por la búsqueda de Lorca lo que no hizo el PSOE ni la familia Lorca

–¿La cultura es de izquierdas?

–En general sí porque la izquierda piensa más y cuestiona más, por eso está siempre a la gresca. Creo que es indecente ser capitalista y sé que hace falta la derecha, pero hace falta una derecha civilizada. La cultura suele ser de gente de izquierdas porque viene de gente que piensa y la que no piensa no va a crear nada interesante.

–En la lista de Podemos-IU hay muchos grandes nombres de la cultura, a qué obedece esta decisión por parte del partido.

–Obviamente de utilizar un poco a la gente de esta lista como apoyo porque hoy en día si no estás en la tele no estás en ningún sitio, es natural que acudan a gente conocida para apoyar su candidatura. Me parece perfectamente lícito y si tiene cobertura nacional mejor.

–En cuanto a la búsqueda de Lorca, ¿cómo ha afectado el cambio de Gobierno en la Junta?

–Eso no lo sabemos todavía pero hay indicios de que podrían colaborar. Juanma Moreno dijo hace un año más o menos que estaba a favor de buscar los restos del poeta. Porque Lorca es quien es, un reclamo de Andalucía en el mundo entero. Si el PP fuera inteligente, que no lo sé porque anda muy perdido, lo buscarían. Podrían hacer lo que no hizo el PSOE, que tiene muchísima culpa en todo esto. Parece que ahora hay una tendencia en la Junta de reabrir la búsqueda.

La familia Lorca un desastre. Laura ha llegado a decir que no quiere que encuentren los restos de su tío

–¿Y la familia Lorca?

–La familia Lorca un desastre. Laura ha llegado a decir que no quiere que encuentren los restos de su tío... no hay derecho a traer aquí la Fundación cuando Granada no ha encontrado a su poeta.

–¿Qué opina del Centro Lorca?

–No tengo gran opinión, pero por lo que veo no se pueden ver los documentos de la Fundación... eso me parece aberrante porque han invertido dinero los noruegos y cómo es posible que no estén disponibles y digitalizados.

–¿Qué opina del alcalde Paco Cuenca y del PSOE de Granada?

–Me parece que han hecho muy poco en la búsqueda de Lorca y mi opinión por eso es bastante baja. Además conmigo no han tenido un detalle nunca, no los conozco.