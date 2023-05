Elisa Cabrerizo, la forense con miedo a las arañas que llegó a la política por casualidad

Para el paseo con Elisa Cabrerizo nos cita en un lugar muy significativo de Granada, el mirador de San Miguel Alto. Además de ser su lugar favorito de la ciudad, es su barrio ya que desde 2001 vive en la parte alta de Haza Grande. "Tiene toda la visión de Granada, de la Vega, llega a Santa Fe con las alamedas, y aquí hay un eje mágico que es la antigua mezquita, hoy iglesia del Salvador, la actual mezquita, San Nicolás y la Catedral. Además tenemos la Alhambra y la Sierra. Es el lugar de expansión donde venía con la perra cuando tenía y te encuentras mucha gente joven, que me gustaba escuchar sus conversaciones".

Desde este lugar idílico, entre algún turista que se atreve a subir hasta allí y un grupo de jóvenes que hacen un ejercicio escolar con bicicletas, parte el paseo por el barrio de Cabrerizo, donde recuerda a qué se dedicaban sus padres. Su padre era agricultor, "decía que era la profesión más sabia del mundo". Además, tenía una vaquería, un almacén de materiales de construcción y por la noche era funcionario de la cámara agraria. "Mi madre llevaba el almacén y la vaquería", había mucho trabajo, recuerda.

De pequeña era buena estudiante: "Solo una vez suspendí en Religión pero el resto bien". Estudió en el colegio de la Presentación de Guadix y aún conserva sus amigas del colegio y amigos de su pueblo.

Las diferencias políticas en muchas familias también se plasman en la suya. En su casa no se hablaba de política porque su abuelo era del bando azul y el pueblo "estuvo ocupado por el bando republicano", por lo que "la represión que hubo entre la gente del pueblo, sobre todo mi familia que era de derechas, por mi abuela y mi abuelo no se hablaba de política". Hasta que llegó Suárez y su padre se enganchó a ese proyecto, momento en el que ya se abrió la veda para hablar de estas cuestiones en casa.

Y ella entró en política, con una ideología totalmente contraria a la de su familia, por casualidad, "porque la vida fluye". Nunca se lo había planteado pero en Granada formaba parte de asociaciones de personas sin hogar y de algunas plataformas de personas migrantes. "A partir de ahí, cuando apareció Podemos entré en el círculo de derechos humanos de Podemos y de ahí me enganché en política cuando en 2018 Liliam Bermejo planteó la unión de la izquierda pero no como partidos sino como confluencia, como espacio que permitía abrir a la sociedad civil como representación política. Ese concepto me gustó y aquí estoy", explica.

De pequeña quería ser azafata de avión. "Cuando mi madre me ponía a limpiar ponía las sillas del salón en fila. Quería ser azafata o médica. Solo trabajaba seis meses al año y seis viajando. Al final me hice funcionaria". Y es médico forense, algo que suele llamar la atención cuando lo dice.

-En el poco tiempo libre que suele dejar la política, qué aficiones tiene?

-Ahora tengo poco tiempo pero cuando lo tengo lo que más me gusta es el montañismo, soy de un pueblo de sierra y me gusta la montaña. En la ciudad, el cine y la lectura.

Película favorita: "ahora la que más me gusta es Alcarràs, y mis favoritas Casablanca o Solo ante el peligro".

Libro favorito y el que se esté leyendo: "Mi favorita es Rayuela, de Julio Cortázar. Ahora leo más cuestiones para prepararme que libros, pero siempre tengo en la mesita de noche alguno de Luis García Montero para leer poesía.

Música favorita: el Pop español de los 80. Le gusta Revolver y Bruce Springteen.

-¿Practica deporte?

-Montañismo y natación.

Desde la parte alta bajamos para adentrarnos en el Albaicín, donde hace más vida de barrio y aprovecha para realizar las compras diarias, aunque reconoce que la gentrificación y turistificación es un problema que afecta de lleno al barrio.

-¿Cuál es su rincón favorito de Granada?

-El mirador donde hemos estado pero el segundo es Plaza Larga, es el rincón que siempre uso de vida de barrio. La calle El Agua, donde estamos, es donde hasta que ha llegado la gentrificación compraba la carne, el pescado, el pan. La fruta y verdura la sigo comprando en Plaza Larga.

Le gusta ir de tapas y de formaciones contrarias asegura que se iría de tapas con Beatriz, la candidata de Vox. Casualmente, ella también eligió a Elisa para este plan en una sintonía entre las dos que fuera de la política se nota en todos los actos públicos. De formaciones afines, se iría de tapas con Paco Puentedura.

Sensible, lloró el mismo día de la entrevista cuando le regalaron un rato antes los pendientes que llevaba para la grabación: "Me los han regalado antes de venir aquí, y me han dicho que son los pendientes de la candidatura, tienes todos los colores de la confluencia", y eso la emocionó.

Confiesa tener miedo a las arañas y se define como "generosa y comprometida" como aspectos positivos aunque también, "en lo malo, desordenada, soy un caos".

-¿Qué personaje histórico le hubiera gustado ser?

-A veces pienso que Isabel la Católica y si no, en María Magdalena.

-¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de la política?

-Lo que más el servicio que le puedes dar a la gente. Tienes más posibilidades de transformar la vida de la gente. Y lo que menos es que sobre las mesas de trabajo no se pone la verdad, tienes que imaginarte la que está detrás, y eso no me gusta".

"Estaría bien 5 concejales para empezar"

No se arrepiente de decisiones aunque sí se declara impotente por no poder llegar a hacer más cosas.

Para el próximo 28M, la candidata de Podemos-AV cree que un buen resultado "es que piensen que 14 porque esta lista es muy coherente, con gente muy competente y representativa", aunque reconoce que "estaría bien 5" para empezar.

-De tener que hacerlo, ¿se integraría en algún gobierno?

-No puedo decidirlo ahora porque todo se trata con la asamblea. Cuando llegue el momento habrá que tomar decisiones sobre entrar en gobierno.

-¿Tiene fecha para dejar la política?

-Claro, un mandato más. Por pura ética, no estaré más de dos mandatos.

-¿Qué hará después?

-Estudiar Historia, Literatura, leer, pasear por la montaña, nadar, estar con mi pareja, mi madre y mis amigas.