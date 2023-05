Paco Puentedura: un buen estudiante que descubrió que podía mejorar el barrio a través de la política

Paco Puentedura, candidato de Granada Unida a la Alcaldía de Granada, nos cita para el paseo en su barrio, Cerrillo de Maracena. Se crió en La Chana y circunstancias de la vida le llevaron a vivir hace ya años al Cerrillo, aunque sigue visitando La Chana para ver a sus padres, que viven aún allí.

Su padre era transportista, camionero, y su madre tenía una pescadería en La Encina. Entre risas recuerda que era buen estudiante y el reflejo de eso es que sacaba buenas notas y no repetía curso. De hecho, de paseo por su barrio la primera parada la hacemos en la frutería de Cristina, que fue compañera de clase en el colegio y ratifica que era "el empollón de la clase". Conserva "bastantes" amigos de la infancia y le da alegría verlos cuando pasea por el barrio.

De mayor quería ser muchas cosas: médico, juez, dedicarse a las ONG. "Lo que nunca me imaginé es que acabaría en el mundo de la política", reconoce.

-¿En su casa se hablaba de política?

-Si, siempre, con absoluta libertad y distintas opiniones. Recuerdo que de las primeras veces que se empezó a hablar de política en mi casa es cuando el referendum de la OTAN.

-¿Y cómo llegó a entrar en política?

-Llegué a través del movimiento vecinal. Formé parte de la Asociación de Vecinos de la Chana, dentro del grupo joven, y hubo una movilización importante en el barrio para conseguir una biblioteca pública y a través de la movilización se consiguió. Y cuando me vine a vivir al Cerrillo lo primero que hice es entrar en la asociación de vecinos y de hecho durante ocho años fui vicepresidente y ahí fue donde vi que muchas cosas que reclaman los barrios se pueden conseguir a través de la política y la entrada en las instituciones.

El poco tiempo libre que le deja la política le gusta pasear, leer y disfrutar con los amigos, además de estar con la familia.

Película favorita: Roma, città aperta, que habla sobre cuando los nazis abandonan Roma porque llegan los aliados y cómo se protege la ciudad para que no acabe destruida por los bombardeos.

Libro favorito: Ahora me estoy leyendo 101 dilemas éticos, lo compré hace unos meses pero voy dedicándole ratos. Cuando tengo ratos libres o estoy de vacaciones sí le dedico más tiempo a la lectura. Uno de los que más me gustaron era Cien años de soledad, hay partes que vuelvo a releer no solo por el realismo mágico y la fantasía que a veces hay en la novela sino porque me gusta cómo termina cuando dice "lo que está en ellos escrito será irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra". Yo creo que muchas veces lo que tenemos es que reflexionar que no nos quedemos en soledad para no quedarnos sin oportunidades.

Música favorita: Me gusta todo tipo y a cualquier tipo de ritmo siempre le veo cierto atractivo, pero generalmente lo más común, el Pop y el Rock.

Aprovechamos el paseo para comprar en la carnicería: "si no, en mitad de campaña ¿cuándo hago la compra?", y se encuentra con vecinos que le trasladan su cariño y le valoran su cercanía a los vecinos. "Yo no he visto a ningún político coger un autobús como a ti", le dicen.

Reconoce que debería practicar más deporte y asegura que le gusta mucho caminar.

Su lugar favorito de Granada es cualquier rincón del Albaicín y del Sacromonte, "siempre es maravilloso".

-¿Le gusta ir de tapas?

-Claro, a quién no.

-¿Con qué otro candidato se iría de tapas?

-Con todos

Lloró por última vez cuando estuvo hablando con un amigo cercano de problemas personales y de salud de este amigo y declara su fobia a las ratas: "No las soporto, me dan asco y grima".

En la cafetería donde toma café todos los fines de semana se define como una persona creativa, imaginativa y "también pienso que buena persona o al menos lo intento cada día".

Lo que más le gusta de la política es cuando hay servicio público hacia los demás y lo que menos, "cuando se antepone el odio al bien común". Sobre si se arrepiente de alguna decisión tomada hasta ahora en política, dice que "probablemente creer demasiado en acuerdos con gente que pensaba que los iban a cumplir pero no los han cumplido".

Seguimos paseando por el Cerrillo, sus calles más antiguas y llegamos a la zona del centro de salud y la asociación de vecinos. De allí vamos a la plaza más antigua y la más grande del barrio que además es la única que está empedrada.

-¿Qué personaje histórico le hubiera gustado ser?

-Escogiendo a un granadino, diría Ángel Ganivet por lo que supone que planteó vincular a toda la ciudad a un proceso de regeneración que costó, pero fue un visionario en su tiempo.

Granada Unida espera ser imprescindible para formar gobierno

-¿Qué resultado espera el 28M? ¿Cuál sería un buen resultado y mal resultado?

-Espero el resultado mejor para nuestra candidatura y que sea imprescindible para formar gobierno y que Granada Unida impida que la derecha o las políticas de derecha gobiernen en la ciudad.

-¿De tener que hacerlo, se integraría en algún gobierno?

-Nos integremos o no nuestra voluntad y vocación es ganar las elecciones. Cuando se conozca el resultado serán los compañeros simpatizantes de las organizaciones de la coalición quienes decidirán qué espacio vamos a jugar, pero ni por acción ni por omisión permitiremos que gobierne la derecha.

-¿Tiene fecha para dejar la política?

-Si, cuando me dejen mis compañeros, pero después de este mandato, toca.

-¿Qué hará después?

-Pues volver a mi trabajo de administrativo y trabajar en lo que fue el negocio familiar.