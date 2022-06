Alexandra Dovgan: ''Para mí es algo natural ser pianista''

-Trato de dar lo mejor de mí en el escenario, trato siempre de concentrarme en la música y en el mensaje que quiero transmitir al público. Para mí la concentración es muy importante. A veces puedes tener más libertad, otras veces hay cosas que pueden molestarte a ti o a la audiencia (ruidos, móviles, etc.) algo puede ir mal con el instrumento que tocas, pero cada concierto es uno más para tu hucha de experiencia.

''No puedes dejar de trabajar ni esforzarte, siempre hay cosas que mejorar.''

- ¿De dónde viene su pasión por la música? - Vengo de una familia de músicos, la música siempre me ha rodeado. El sonido del piano, música de ópera, música sinfónica... era mi círculo natural y cotidiano. Empecé a aprender a tocar el piano a los 4 años. No sé, para mí es algo natural ser pianista.

- ¿Ha sido o es duro ser pianista profesional teniendo unos padres que también lo son? ¿Se ha sentido presionada?-Mis padres tienen muchas cosas que hacer y están muy ocupados con dos hijos y su trabajo. No hay tiempo para la presión. Honestamente, solo veo una gran ayuda por su parte. Somos un equipo fantástico, pero yo soy totalmente libre de tomar mis propias decisiones sobre qué tocar, cómo tocar, dónde tocar...

- ¿Toca algún instrumento más?- Intenté tocar el órgano y el violín. El órgano es un instrumento muy especial que te lleva a un mundo completamente diferente. Y si tengo tiempo, continuaré mis clases.

- ¿Fue el piano el primer instrumento que le interesó?- Sí, porque mi tía, mi madre y mi padre tocaban el piano en casa. Tenía mucha curiosidad por probarlo.

- ¿Cómo fue realizar las pruebas para acceder a la Escuela Central de Música del Conservatorio Estatal de Moscú?-Mi madre y mi padre me llevaron a la Escuela Central Especial de Música del Conservatorio de Moscú, para ingresar en ella debes ser seleccionado entre muchos otros candidatos. El comité de admisión que suelen ser entre 10 y 15 personas observan tus manos, compurban tu sntido del ritmo y tu oido. Cantamos, escuchamos y adivinamos los intervalos y los acordes, hablamos de música y compositores, y, por suepuesto, nos piden que toquemos aunque sea un poco. A mí, de alguna manera, me gustó la escuela inmediatamente, incluso su edificio, lo hice lo mejor que pude para que me admitieran.

- ¿Qué sintió al pasar de ser completamente anónima a ser reconocida mundialmente?- No lo pensé. Mundialmente suena demasiado excesivo... No paré de estudiar (es un poco complicado cuando estoy de viaje y trabajando mucho muy duro) no dejé de tocar –ahora tengo más responsabilidad, porque cada concierto es un reto–. Por otro lado, estoy feliz de descubrir nuevos lugares, gente nueva, culturas diferentes.

''Debes demostrar que mereces tocar en el escenarios.''

-¿Cómo es la relación con sus padres en lo musical y en lo personal?-Mi madre o mi padré están conmigo siempre en mis conciertos. Además, la vida del artista está llena de sorpresas aparte de la música –cancelaciones de vuelos, retraso de trenes, encontrar la posibilidad de comer a la hora que toca y no a deshoras, el trabajo con documentos y papeleos– tenemos contratos serios, por eso mis padres me ayudan a liberarme un poco de eso y pensar en los ensayos y conciertos. Mis amigos cercanos son músicos también y tienen el mismo estilo de vida. Para nosotros es una vida normal y somos felices de sentirnos realizados y tener la posibilidad de hacer las cosas que nos gustan y estamos destinados a hacer.

-¿Qué hobbies tiene además de la música?-Me gusta el deporte –nadar, correr, patinar-. Me gusta cocinar y leer, dibujar y escuchar música clásica. Me gusta estar con mis amigos y divertirme con ellos.

-Ha recibido bastantes premios, ¿de cuál se siente más orgullosa o cuál le costó más ganar?

-Todas las competiciones en las que he participado han sido en un ambiente muy amigable y agradable. Y yo estaba muy feliz de estar ahí. Estoy orgullosa de haber ganado el Concurso Internacional de Piano de Cola –fue un gran comienzo de mi carrera y un momento muy especial de mi vida-.

-Tu mentor quedó fascinado con usted desde la primera vez que le escuchó tocar, ¿cómo es su relación con él, Grigori Sokolov? ¿Ha aprendido mucho de él y de su trabajo?

-El maestro Sokolov es único, es un genio con un gran y entrañable corazón. Es un honor, para mí, tener la posibilidad de hablar con él, tocar para él y aprender detalles profesionales. El maestro tiene un vida llena de experiencias con los instrumentos, con la acústica de las salas de conciertos, conoce miles de detalles que son importantísimos para tu vida artística. Tú solo necesitas estar atento, escucharle, preguntarle si tienes dudas (normalmente siempre tienes dudas y preguntas por hacer). Él es muy paciente, y su apoyo, para mí, no tiene precio.

-Ya en 2020 estuvo en España, concretamente en A Coruña con la Orquesta Sinfónica de Galicia. ¿Qué le pareció nuestro país? ¿Algo le impactó? ¿lLe gusta España? ¿cómo es tocar para el público español?-Para mí España es un país especial –muy soleado, gentesimpática y amable, calidez y hospitalidad, y cosas únicas. Nunca olvidaré mi visita a Mallorca y al Museo Chopin en Valdemossa. Estoy feliz por tocar con orquestas españolas porque tienen un instinto musical especial y es un verdadero placer hacer música juntos. Toqué con orquestas en Barcelona, Mallorca, Oviedo, Bilbao y A Coruña. El público español es muy atento, y puedes sentir inmediantamente sus emociones profundas y su apoyo. No he tenido la posibilidad de ver o enfrentar alguna desventaja en España. Las croquetas probablemente no estén tan ricas en otros lugares.

-¿Cómo se siente con respecto a su actuación del próximo día 22 de junio en el Festival de Música y Danza de Granada?-Intentaré dar lo mejor de mí en el Festival con es historia tan jugosa. Tengo muchas ganas de conocer al público granadino y descubir un nuevo lugar. Siempre me hace muy feliz tocar el piano de Hinves. Además, el señor Patrick Hinves me ayudó mucho en los escenarios de España y Alemania.